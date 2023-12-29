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開眼 藝述速遞

Friday Planner：鬧市尋隱兔

【明報專訊】本地文化人近年推動「散步學」，游走我城地景，捕捉浮光掠影，發掘有趣人事，悠然細味生活，誠然很有意思，但城市散步初哥，應從何處入手，在鬧市中探秘？

也許我們可以自定主題，像尋寶遊戲般逐關嘗試，齊齊「眈天望地」，尋覓佳景。攝影師何逸（Rabbit Ho）平日喜歡拍攝香港城市景觀、人文勝景，尋訪被遺忘的廢棄建築，聚焦建築、招牌、外牆書法字等細節，這本來是近年很流行的題材，不見獨特，但他別具童眼慧心，結合真實與虛幻，與插畫家「盲公夫人」合作，在攝影作品中加進後者創作的兔仔角色，為舊日景致增添趣味與活力。觀照者在看景之餘，也可玩捉迷藏遊戲，可說是另類的眼球散步兼尋兔活動。

這樣一個邀請觀眾細心觀察、開懷欣賞的攝影作品集，就是何逸的《大隱若兔》。此書由曾出版《香港遺美》的林曉敏擔任編輯，不單攝影有趣，以粵語敘事也很貼地，大家除了可在多間獨立書店找到這本攝影集，也可預約到荔枝角的數碼打印工作室artellex近距離找尋兔蹤，其中最具挑戰的一幅，肯定是躲在渡船角八文樓的8隻奇兔，筆者在訪問期間也只覓得5隻，鬧市尋隱兔，想不到如此不易。窮忙生活太苦、我城變幻太驟，但閒時抬頭看看，與隱兔玩「伏匿匿」，也可忘憂。說起伏匿匿，近年除了飲江的詩集《於是搬石伏匿匿躲貓貓你沿街看節日的燈飾》，已較少聽人提起，但《大隱若兔》的顯伏之道，應可得到今人共鳴吧。

新年將至，假日應當幸福快樂，無論是否找得到兔蹤，在荔枝角這家新派又地道的麵包店「Doughman」，一嘗美味的bagel，也是賞心樂事吧。

#散步學 #荔枝角

#大隱若兔 #Doughman

[開眼 藝述速遞]

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