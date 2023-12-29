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水墨藝術不止山水 「反常」貨櫃碼頭衝擊眼球

【明報專訊】有水有墨有畫筆，就能妙筆生花；一黑一留白，呈現大千世界。水墨畫被視為傳統國畫，但是它早已不囿於黑白，手法不止於畫筆，題材不限於山水，在當代甚至融入裝置和行為藝術。現正舉行的水墨藝術節2023，除了展示同年「大華銀行年度水墨藝術大獎」得獎作品，繼續如去屆水墨藝術節般融合水墨於科技當中，展現當代水墨藝術。

書法3D打印 變身雕塑

在水墨藝術節2023，香港書法家徐沛之所題的「水墨藝術節」映入眼簾，這5個字經3D打印出來，書法頓時變身雕塑藝術。今年展示的得獎作品，使水墨藝術煥然一新，作品劃分3個年齡組別（初級、高級學生組和公開組），當中分為「山水風景或具象」和「抽象」，作品佈滿整個場地。

學生組作品充滿創意，佘梓菱的《一秒間》利用簡約線條想像搭棚工人，稍有不慎就會在一秒間釀成工業意外；林睿玥的《破浪》獲最具潛質藝術家年獎，描繪紙鶴在波浪中前行，紙鶴在日本文化象徵希望，更為突出乘風破浪的意味。

另一邊廂，公開組傅雅慰的《重新出發》同樣寄予希望。畫中兩頭大象在風沙中前行，風沙似是遮掩其他族群成員，因為大象是群居動物，族群首領會帶領象群尋找水源。疫情後社會亦需要調節、尋找方向，就像大象一樣重新出發。水墨畫大多刻劃山水自然，公開組李植強的《貨櫃碼頭》反其道而行，畫石屎森林的一隅。

《貨櫃碼頭》除了是「山水風景或具象」公開組金獎，更是「2023年大華銀行年度最佳水墨藝術作品」。畫作靈感取材自李植強的日常生活，他往返住所和工作室時必經葵涌碼頭，大型吊臂在空中擺來擺去，每次經過愈發覺得景象特別，碼頭忙碌運作，其實側面反映香港這座城市繁榮一面。不難發現，李植強並沒選用水墨畫常用的宣紙，反而採用白紙，以突出墨水的黑色。除了水墨，他還用上色度更深的油墨，加強黑白對比。畫作同時融入西洋繪畫的透視法，呈現空間感。

《貨櫃碼頭》畫面上方為吊臂，下方為貨櫃車。仔細一看，其實上下方景象不成比例，視覺上較前的貨櫃車僅佔畫面約五分之一。李植強特意縮小貨櫃車並放大吊臂的比例，表現畫作的衝擊力。上下方同時構成對比，上方較為抽象，用直線、橫線表現吊臂，天空幾乎被掩蓋，但仍有幾分留白，畫面既存空白又飽滿；下方較為具體，呈現貨櫃車細節，畫面又堆滿貨櫃，對比上方的空。

水墨融入科技 裝置藝術增互動

除了得獎作品，水墨藝術節融入水墨到科技當中，試讓觀眾從新角度接觸水墨藝術。展場於指定時間會投影約5分鐘的沉浸式水墨動畫，動畫從另一角度展示得獎作品。另一角落，觀眾在互動裝置《辭海》熒幕中捕捉文字，對應得獎作，試從文字角度理解作品。香港藝術家張瀚謙亦受委託，創作裝置藝術《湫漻冊》，觀眾在裝置左側屏幕可輸入英文文字，文字會轉化成摩斯密碼，並以水滴形式滴下密碼。裝置形似古時記事的長卷，記下像眼淚般的水滴。

水墨藝術節2023

日期：即日至12月31日

時間：上午10:00至晚上8:00（周五至六）；上午10:00至下午6:00（周日）

地點：香港故宮文化博物館故宮學堂

詳情：bit.ly/47dIs92

文：嚴嘉栢

[開眼 藝述速遞]

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