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12本地藝術家描繪「孤獨的優雅」 策展人：孤獨是認識自我必經路

【明報專訊】孤獨有兩種意思。對醫生和社會學家而言，孤獨（loneliness）的感受對人體有害，世界衛生組織上月更宣布孤獨為「迫切全球衛生威脅」，如同每日吸食15支煙般致死。可是對「孤獨的優雅」策展人林靖風而言，孤獨（solitude）是真切認識自我，再進入世界的必經之路。

林靖風稱自己為「荒謬主義作家和藝術家」，他喜歡用故事作展覽切入點。「孤獨的優雅」是他「孤獨三部曲」系列策展的最終章，邀請12個香港藝術家以「孤獨」和「優雅」為題，用作品描繪自己的心境。這次，林靖風的策展引文來自法國詩人Charles Baudelaire的《雙重的房間》：「這是一個如夢似幻的房間，一間真正的精神之屋，房間裏氣氛凝滯，帶有一點淺淺的玫瑰色和藍色。」如同Baudelaire，林靖風的孤獨不是灰色的，他看到靈魂能夠慵懶沐浴，感受朦朧中快樂的景象。

有別林靖風在系列策展第一章「孤獨之紗」中談及對他人表達情感之難，和第二章「孤獨之宮」中的人生困惑感覺，在「孤獨的優雅」裏，他與多個藝術家合作，把孤獨的不同面向同時完整呈現，「每個人出生時都是孤獨的，在成長中，我們才慢慢脫離這個狀態，去認識世界，與人相處」。展覽空間分為3部分：客廳、電梯大堂，和街道及公園。

燈塔藏迷茫 「原子彈雲」詰問世界

「客廳」空間中，有廖紫婷（Purple）的油畫The Lighthouse。2016年Purple剛於大學畢業時，主修視覺藝術的她對前路迷茫。夜色中的燈塔，本來應該指引人們路途。擅長用建築繪畫表達個體與物件關係的她，畫了一幅沒有亮光，只有兩扇窗的燈塔。她說仍在找尋與孤獨共存的方法。林靖風解釋，Purple把自己置身在燈塔中釐清思緒，使光芒到來。

雖然林靖風說孤獨是藝術家的必需品，不代表傷感，但不少參展藝術家的作品都有陰沉色彩，就如Purple作品旁邊的How to build a perfect bomb III，由鄺詠君所畫。同樣在2016年，她經歷了母親患癌的時刻，日復一日的擔憂，讓她用像原子彈爆炸般的雲朵詰問世界。幸運的是，母親在治療下康復，雲朵不再只得悲劇模樣，鄺詠君隨後畫成《日出｜晚安》系列的朝陽和晚霞。只是，在近年親友移居外地後，衰退的景象重回她眼前；她在孤獨中靜思鄉愁與離別。

磨藥粉創作治癒 水彩繪異托邦

「電梯大堂」中的作品，則反映幾個藝術家與自己對話後，即將走出獨處狀態時的思緒。陳樂珩（Stacey）的作品不是畫，而是利用藥丸磨粉做成裝置Placebo和Untitled (Aspirin)，分別在2021年和今年完成。Placebo的白色底板中凹出一塊長方形空間，上面是藥丸粉倒模製作的手掌形狀，又似佛教無畏印的手勢。Untitled (Aspirin)則是Stacey嘗試用藥丸粉做成的白色顏料，在麻布上反覆塗畫。林靖風說，法國作家卡繆形容，人每天都在重複做事，生活可能毫無意義，但Stacey反而在重複的動作和物件中找到治癒。對她而言，藝術或許只是安慰劑，但創作過程能讓人獲得力量。

到了「街道及公園」，多年來在主題公園製作道具的李欣儀（Abby），畫上平視下的街道，和圓形凸面鏡反射下的電梯間。在Car Park和Park Space on Street上，可以看到人們經過馬路、停車場，行人卻都是模糊灰色。Abby沒有畫出透視效果，希望突出平凡的街道上，有許多細微末節被人們遺漏；即使平凡、即使微不足道，每處風景都有份締造城市空間。

插畫師門小雷，則用兩幅水彩夢境來回應何謂「孤獨的優雅」。在Tropical Party中，世界是黑綠色的。身上貼上藥水膠布的女孩在遍地野草的椰子森林中，悠然晃身，背後指示牌顯示這個空間是條單行道。而在Thunder Bathing，看到的是一個紅皮膚，酷似門小雷本人的女孩，摸着頭站在猛烈閃電下的沙灘。林靖風引述，門小雷形容夢境是孤獨而自由的，不需要在乎別人眼光，只是人醒後必然離開，無法沉醉在這個異托邦。

展覽於聖誕前開幕，林靖風希望觀眾在節日氣氛中，也能重視獨處的好處。他重新設計畫廊裝飾，盼透過空間提供觀展的指引，如同小說情節一樣策展多件抽象和概念作品，而不是只有傳統白色空間。世事變化無常，他呼籲人們接受世界荒謬的現實，如藝術家般學會在孤獨中專注自身。當準備就緒，便可勇敢與其他人建立連結，找尋屬於自己或共同的生命意義。

「孤獨的優雅」展覽

日期：即日至2024年1月21日

時間：上午11:00至晚上7:00（周一至六）；上午11:00至下午5:00（周日及公眾假期）

地址：JPS Gallery（中環皇后大道中15號置地廣場中庭2樓218至219號舖）

詳情：bit.ly/3RJmEwG

文：梁景鴻

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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