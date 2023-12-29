新加坡貿易政策利藝博會交易

除新加坡的地理位置之外，新加坡的貿易政策也利於藝博會交易。任天晉提到新加坡已是東南亞藝術的交易樞紐，新加坡有多個自由貿易區（free trade zone），其中包括樟宜機場裏的新加坡機場物流園區（Airport Logistics Park of Singapore），園區裏的新加坡自由港大樓（Le Freeport）在2010年開幕。大樓可免稅儲藏藝術品和私人財富，規模媲美日內瓦的藝術品儲藏庫。

ART SG是近年新興亞洲藝博會之一，除了Frieze Seoul，「台北當代」和「東京現代」也由The Art Assembly主辦，其主辦的藝博會還包括影像上海藝博會、印度新德里的印度藝博會（India Art Fair）和悉尼當代藝博會（Sydney Contemporary），分佈在亞太地區。任天晉認為亞太地區擁有全球一半以上的人口，但相較歐洲和美國，藝博會數量太少，而且一年只舉辦一周的藝博會未能服務亞洲社群。因此The Art Assembly的藝博會從地理位置覆蓋整個亞太網絡，同時專注服務每個地區的獨特需要。

文：嚴嘉栢

[開眼 文化力場]