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新加坡貿易政策利藝博會交易

【明報專訊】上期專訪M+館長華安雅（Suhanya Raffel），她提到現時M+東南亞觀眾數量跟香港本地和內地相若，三者各佔約三成。由The Art Assembly主辦的首屆新加坡藝博會ART SG 在2023年1月舉行，2024年1月18至21日將舉辦第2屆。其聯合創辦人任天晉（Magnus Renfrew）曾任Art Basel HK 總監，他稱多年來看好新加坡藝術市場的前景，因為新加坡是東南亞地區的樞紐，東南亞人口規模接近歐洲，「因此從邏輯上來說，新加坡也應該舉辦國際藝博會，服務這個世界上經濟增長得最快的地區」。

除新加坡的地理位置之外，新加坡的貿易政策也利於藝博會交易。任天晉提到新加坡已是東南亞藝術的交易樞紐，新加坡有多個自由貿易區（free trade zone），其中包括樟宜機場裏的新加坡機場物流園區（Airport Logistics Park of Singapore），園區裏的新加坡自由港大樓（Le Freeport）在2010年開幕。大樓可免稅儲藏藝術品和私人財富，規模媲美日內瓦的藝術品儲藏庫。

ART SG是近年新興亞洲藝博會之一，除了Frieze Seoul，「台北當代」和「東京現代」也由The Art Assembly主辦，其主辦的藝博會還包括影像上海藝博會、印度新德里的印度藝博會（India Art Fair）和悉尼當代藝博會（Sydney Contemporary），分佈在亞太地區。任天晉認為亞太地區擁有全球一半以上的人口，但相較歐洲和美國，藝博會數量太少，而且一年只舉辦一周的藝博會未能服務亞洲社群。因此The Art Assembly的藝博會從地理位置覆蓋整個亞太網絡，同時專注服務每個地區的獨特需要。

文：嚴嘉栢

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