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副刊
開眼 文化特別版

陰晴織樹影

【明報專訊】「開眼」封面推出新系列「美藝客廳」，邀來藝評人及藝術教育學者擔任「客席策展人」，談當下令人開眼的藝術展品。

香港兆基創意書院副校長陳上城選出劉錦紅個展「銀白之景」的畫作《雷聲與蟬鳴》。劉錦紅用了石墨和銀漆，畫在銀面紙上。除了黑、白，畫作還有明度不一的灰色，佈滿細節。他用北宋詞人蘇軾《定風波》中隱喻天氣景物的兩句「回首向來蕭瑟處」、「也無風雨也無晴」介紹畫作靈感，指和煦與風雨日子都有意義，在人生中相互交織。陳上城說，從這幅畫以至展覽序言，可看出劉錦紅深受中國古代文人思想影響。

陳上城觀察到畫上有皴擦法的筆觸，是山水畫中常見的手法。透過挫壓沾上石墨顏料的筆鋒，再將線條拉長，表現雨點、山石等紋理和質感。據他了解，劉錦紅是用水彩筆完成這些步驟。同時，畫作右上角的銀色，是劉錦紅用罐裝銀色噴漆噴上；這跟傳統水墨畫中的留白不同，劉錦紅在多次噴、塗之間為畫作增添當代藝術含義。

劉錦紅在其他展品中畫了白千層、松樹等樹木。陳上城說認不出《雷聲與蟬鳴》上的是哪一種樹，但看畫中縱橫交雜的植物枝葉和軀幹，他肯定是香港的風景。他形容，香港的城市植物景觀，不像歐美園藝工整。上世紀，二戰為香港山嶺帶來光禿多片，港英政府引入外來樹木，如台灣相思，從此品種混雜。

中國古代畫家追求「暢神」境界，畫作不講客觀寫實，而強調物我一體，將風景契合畫者的精神。陳上城看過劉錦紅Instagram的帖文後，發現《雷聲與蟬鳴》原來是在畫兆基創意書院外的樹木。作品從俯瞰角度，描繪這一棵有枯萎枝椏，同時又長着茂盛樹枝的樹，形狀酷似一道道閃電。「劉錦紅同時做到三方面的追求：有古代水墨，配合當代表達方法，又呈現了本地特色。」陳上城說，看得出這個年輕藝術家，已達成創作路上重大的突破。（美藝客廳‧一）

「客席策展人」簡介

陳上城，香港兆基創意書院副校長，曾策劃「繪畫黃仁逵」展覽。兼任編劇導演，作品有《看電影的人》、《獅子山下2018-定風波》、《獅子山下2017-伯大尼》、《獅子山下2016-蚊之》、《安琪兒》等。

「銀白之景」劉錦紅個展

日期：即日至12月30日

時間：上午11:00至晚上7:00

地址：Touch Gallery（中環荷李活道10號大館3座103室）

文：明報藝文部

編輯：何詩韻

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

[開眼 文化特別版]

相關字詞﹕香港兆基創意書院 美藝客廳 劉錦紅 陳上城 開眼

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