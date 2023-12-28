star chic：由青春活力到成熟韻味 星級穿搭 閃耀跨年夜

少女暗黑造型 輕熟女展現優雅

正值青春期的少女，在穿衣打扮上總講求「型格」兩個字。Jay-Z與Beyoncé的女兒Blue Ivy Carter（A，圖左），不經不覺已11歲，逐漸脫離小女孩階段，開始有少女的感覺。早前在一個隆重場合中，Blue Ivy Carter穿上一襲Versace黑色絲質斜肩貼身長裙，看起來既高貴又具型格。年輕的少女們想參考她的造型，不妨以舒適的運動鞋或靴子來配搭長裙子派對造型，以保持青春活力的形象。年紀輕輕的Blue Ivy Carter未有以濃妝艷抹示人，僅塗上自然色系的唇膏，並選擇以一副太陽眼鏡增添「星味」，展現出隆重而有型的風格。

反之，踏入30、40歲的輕熟女，總希望在派對上展示華麗與優雅的魅力。以劉詩詩的晚裝造型為例（B），她身穿Giorgio Armani Privé高級訂製晚裝，裙子採用收身剪裁和精緻設計細節，突顯身材曲線和女性魅力。玫瑰裝飾灑落在晚禮服不同位置， 配以水晶點綴，塑造出閃亮奢華氣息，頸部更綴上一朵立體玫瑰花，為造型注入強大的氣場；髮型和妝容方面，可配以優雅的鬈曲髮髻及紅唇，讓整體形象更顯精緻和高貴。

成熟女士 氣場打扮

50歲左右的熟女，穿衣選擇注重品味，保持幹練與知性形象。像現年56歲的Julia Roberts（C），穿著一套精緻剪裁的Gucci淡粉紅色西裝，內襯簡潔短褲，整個造型看起來利落有型，展現內斂優雅風格；若要配合派對的熱鬧喜慶氣氛，可以搭配閃爍細節的尖頭高跟鞋，保證每一步都能引起旁人的目光。至於活到花甲之年的女士，普遍擁有豐富的人生閱歷，予人經歷風雨和歲月洗禮的成熟魅力，65歲的「娜姐」Madonna必然是典範之一（D）。貴為流行天后的她，總能駕馭具霸氣的造型，像她這身Dolce&Gabbana的打扮，即使全黑色卻注重細節和質感，搭配皮草和鑽飾等奢華配飾，令造型更華麗和貴氣，散發出一種獨特魅力和自信，引人注目的風采，讓人不禁對她產生敬佩之情。●

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文：劉詩言

編輯：黃振宇

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