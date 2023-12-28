明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Star Chic

Life & Style

star chic：由青春活力到成熟韻味 星級穿搭 閃耀跨年夜

【明報專訊】「10、9、8、7、6……」準備在跨年夜參加倒數派對的大家，可能還在挑選戰衣，何不從女星的打扮尋找靈感？不論任何年齡的女星，在重要時刻（也不僅在新年派對）都總以驚艷的衣飾展現獨特個性和魅力。不妨參考她們的穿衣之道，以時尚的方式迎接新一年的來臨。

少女暗黑造型 輕熟女展現優雅

正值青春期的少女，在穿衣打扮上總講求「型格」兩個字。Jay-Z與Beyoncé的女兒Blue Ivy Carter（A，圖左），不經不覺已11歲，逐漸脫離小女孩階段，開始有少女的感覺。早前在一個隆重場合中，Blue Ivy Carter穿上一襲Versace黑色絲質斜肩貼身長裙，看起來既高貴又具型格。年輕的少女們想參考她的造型，不妨以舒適的運動鞋或靴子來配搭長裙子派對造型，以保持青春活力的形象。年紀輕輕的Blue Ivy Carter未有以濃妝艷抹示人，僅塗上自然色系的唇膏，並選擇以一副太陽眼鏡增添「星味」，展現出隆重而有型的風格。

反之，踏入30、40歲的輕熟女，總希望在派對上展示華麗與優雅的魅力。以劉詩詩的晚裝造型為例（B），她身穿Giorgio Armani Privé高級訂製晚裝，裙子採用收身剪裁和精緻設計細節，突顯身材曲線和女性魅力。玫瑰裝飾灑落在晚禮服不同位置， 配以水晶點綴，塑造出閃亮奢華氣息，頸部更綴上一朵立體玫瑰花，為造型注入強大的氣場；髮型和妝容方面，可配以優雅的鬈曲髮髻及紅唇，讓整體形象更顯精緻和高貴。

成熟女士 氣場打扮

50歲左右的熟女，穿衣選擇注重品味，保持幹練與知性形象。像現年56歲的Julia Roberts（C），穿著一套精緻剪裁的Gucci淡粉紅色西裝，內襯簡潔短褲，整個造型看起來利落有型，展現內斂優雅風格；若要配合派對的熱鬧喜慶氣氛，可以搭配閃爍細節的尖頭高跟鞋，保證每一步都能引起旁人的目光。至於活到花甲之年的女士，普遍擁有豐富的人生閱歷，予人經歷風雨和歲月洗禮的成熟魅力，65歲的「娜姐」Madonna必然是典範之一（D）。貴為流行天后的她，總能駕馭具霸氣的造型，像她這身Dolce&Gabbana的打扮，即使全黑色卻注重細節和質感，搭配皮草和鑽飾等奢華配飾，令造型更華麗和貴氣，散發出一種獨特魅力和自信，引人注目的風采，讓人不禁對她產生敬佩之情。●

查詢：Burberry 2868 3511（置地廣場店） Dolce&Gabbana 2956 0833（海港城店） Farfetch www.farfetch.com/hk Gucci 2524 4492（置地廣場店） Swarovski 2175 5123（海港城店） The Outnet www.theoutnet.com

文：劉詩言

編輯：黃振宇

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

相關字詞﹕Givenchy Beauty 劉詩詩 Julia Roberts Blue Ivy Carter 化妝 派對造型

上 / 下一篇新聞