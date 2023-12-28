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high jewellery：第三代執掌 緊貼社交媒體潮流 意高級珠寶「捲軸」顯活力

【明報專訊】提起珠寶，一定先入為主是為女士而設？偏偏Damiani卻深得不少男人歡心，曾跟Brad Pitt共同設計推出珠寶系列，也吸引到本地型男歌手Tyson Yoshi「課金」幫襯。究竟品牌有什麼吸引之處？

「珠寶奧斯卡」得獎常客

大家對意大利高級珠寶品牌Damiani未必很熟悉，1924年由Enrico Damiani創立，後來傳給兒子Damiano，現時由家族第三代Guido、Silvia和Giorgio掌管各個不同部門，是罕有由創辦人家族管理的全球頂級珠寶品牌。品牌一直只選用高品質寶石，在淨度、成色和切工等各層面都追求極致之美，更在被譽為「珠寶奧斯卡」國際鑽石設計大獎（Diamonds International Awards）中贏得多達18次獎項。荷李活影星Sharon Stone、Tilda Swinton、Gwyneth Paltrow和Brad Pitt等也是其粉絲。

這次品牌在圓方開新店，集團副總裁Giorgio Damiani專程飛來香港主持新店開幕儀式。店面一如品牌流露的風格，採用高雅的設計，米色、沙色和啡色的裝潢綴以古銅色的金屬、精緻的皮革和天鵝絨，處處讓人感到舒適溫馨，大氣卻沒有暴發感覺。新店展出品牌多個經典系列，例如長青的Belle Époque、型格時尚的D.Icon；極具當代氣息的Margherita、柔美的Mimosa與備受歡迎的婚嫁系列，但當中最搶眼的必定是今年全新推出的Belle Époque Reel系列。

極具辨識度 價格親民

Belle Époque Reel的設計源自Belle Époque系列。新系列在原本設計中加入如同滾動「捲軸」的獨特設計，靈感源自社交媒體中講求活力與即時的短片，因而命名Reel，而電影和視覺藝術正是初代Belle Époque系列的設計靈感，品牌藉着新系列呼應早年珠寶系列的設計風格，也展現現代創意，突顯品牌以珠寶呼應當代流行文化的一面。

作為品牌第三代掌舵的Giorgio Damiani形容新系列價格親民，「新系列用上2年時間研發，設計更為中性，具現代感，而且價格更親民。其中一款有趣的可移動戒指，正是一件極具辨識度的作品」。戒指和頸鏈吊墜以白金、黃金和玫瑰金製成，並鑲嵌優質鑽石，只要輕觸內圈，貴金屬環便會如捲軸般旋轉；另有手鐲、手鏈和耳環等款式。系列中圓形與長方形交錯的圖案，象徵數碼時代的0與1，也代表不斷前行的時代。

「百變」十字架吊墜 Tyson Yoshi捧場

生於珠寶世家的Giorgio 認為，珠寶是日常生活的一部分，其中十字架和D.Side系列吊墜是他的「幸運符」。D.Side系列是Damiani與Brad Pitt共同設計，以鑽石將兩個同心圓圈連結起來，如同將兩個獨立個體連結在一起，有圓滿及心心相印的意思。

至於Belle Époque系列十字架頸鏈則有多種戴法，「十字架的中心部分可拆開，將十字架一分為二，除了疊在一起，也可以分別佩戴，或是將它放在左右佩戴，如果你有多過1枚，亦可以自行mix and match不同款式的十字架，是一個有趣的設計」。Tyson Yoshi出席新店開張活動時，更自費購買1枚彩紅色寶石款式的Belle Époque十字架頸鏈。

創立學校培訓珠寶工匠

由於品牌世代均對珠寶製作極其講究，於是創立Damiani Academy，親自培訓學生加入工匠團隊，傳承工藝。「我們對疫情後的市場感到樂觀，在歐洲和其他地方都取得非常強勁的表現。我認為疫情令大家更重視和家人相處的時間，比起時裝，黃金、鑽石永遠都有一定價值，大家會回到珠寶的懷抱，挑選珠寶送給家人。」2024年是品牌成立100周年，Giorgio透露屆時將會舉行大型展覽，發表精彩新作，叫大家密切期待。●

Damiani圓方專門店

地址：尖沙嘴柯士甸道1號圓方2048號舖

查詢：2196 8798

文：張曉冬

編輯：朱建勳

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