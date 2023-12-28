明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
The Buzz

the buzz：45年本地潮牌復歸 重遇港日混血初戀情人

【明報專訊】Yasaki這個本地運動品牌，曾於1980至1990年代的香港風靡一時，成長於那個年代的小孩子、年輕人，不少人都穿過品牌出產的運動鞋。最近品牌重新啟動並推出新品，《明報》life&style趁機與同期成長的讀者緬懷一番，回望那些年的青春；也訪問了Yasaki的第3代主理人Eric Chan，讓新一代了解這個45年本地品牌的前瞻與未來。

Yasaki×Leather Healer限定波鞋

跟很多七八十後香港人一樣，家境一般的記者，小時候已經仰望Nike、Adidas和Puma等歐美品牌運動鞋，可是長年穿的，卻是上體育課的同一雙白飯魚。直至父母願意購買第一雙有牌子的運動鞋，那就是Yasaki。當時年少，覺得Yasaki的發音是日文，又有很多本地影視藝人包括梁朝偉穿著，總算是「名牌」吧。當然，在父母的有限資助下，Yasaki只用作「止咳」，心底最嚮往的，還是一眾歐美品牌的運動鞋，例如Nike的Cortez（《阿甘正傳》中阿甘穿的跑鞋）、Adidas的Superstar或Puma的Suede Classic等。

及至記者長大後，以上提及的鞋款或更多其他型號和品牌都統統擁有過，甚至是由時尚品牌出品，售價昂貴得多的luxury sneaker也穿過。但隨着物質生活愈豐裕，人對波鞋的感覺就愈像情場老手一樣，覺得很難遇到能令你心動，非擁有不可的一雙波鞋；直至Yasaki最近重新啟動，推出與Leather Healer聯乘的新作Y2836LH運動鞋，剎那間就像情場老手再遇初戀情人，發現她不但沒有變老，風采更勝往昔，不禁令老手一臉腼腆，也忍不住上前問句：「最近好嗎？」

1970年代看準中價市場冒起

與「舊情人」再續前緣前，先回顧一下品牌的歷史往事。時為1978年，Yasaki由經營運動鞋代理的陳志軒和他的日本生意伙伴矢崎（Yasaki）一同成立。陳志軒本身代理德國運動鞋，當初創立Yasaki，源於兩人看準1970年代本地中價球鞋市場的真空和潛力。品牌全盛時期是1980至1990年代，當時批發客戶過千，遍及香港、東南亞、東歐、中東及南美洲，年售超過200萬對運動鞋，一時間Yasaki標誌着香港運動及潮流文化的興起。

後來品牌沉寂一時，直至多年後的2022年8月在Instagram上開立帳戶，開始舉辦和參與一系列推廣活動，到今天還重新推出聯乘鞋和袋。對於重啟舊品牌，第三代主理人Eric說：「對我來說，要活化一個品牌，本身的好處是有它的根基和歷史，亦有一班捧場客，這是它的優勢。但同樣地，普羅大眾對它已經有既定印象，因此品牌也有自己的『包袱』。所以要活化一個舊品牌，最大的困難是要盡用它的故事，令到既可以很恰當地告訴新一代我們新的定位和形象，又不會偏離歷史太多，這個要拿捏得很好，是一個很好的sweet spot。」

開IG 搞活動 10個月籌備復出

究竟重新推出品牌前，投入了多少心力和時間來部署？Eric補充：「今次我們籌備了超過10個月，大家一起討論概念和設計，用了很多時間蒐集資料，例如找回很多以前的catalog，和公司的舊同事了解當年我們為何會出這個款式、選擇用料等。透過資料蒐集去研究，如何為今次的產品注入新的設計元素。」

那些年回憶+簡約日系

今時今日，運動品牌市場競爭之激烈，與當年相比可謂天淵之別。回顧當年，Yasaki看準中價市場的策略固然聰明，多年後的今天又承着那些年的回憶而來，同樣是個極大賣點。但除此之外，還有什麼過人之處可以突圍？Eric回答：「Yasaki除了有集體回憶之外，其實我們在上世紀七八十年代的款式，現在看來也很時尚簡約，帶點日系感覺，很有港日混血兒、港日混血品牌的味道，這些都是我們跟其他香港品牌不同的地方。」

他又表示，品牌在新產品上改良，希望讓新一代感受到昔日Yasaki的設計味道之餘，同時覺得品牌可配襯出時尚造型。品牌的新定位亦不再局限於鞋、袋，期望有很多跨界別合作，例如是跟不同的產品或品牌合作，變成一個生活風格的品牌。甚至將來跟本地或海外的藝術家、畫家，甚至音樂人、紋身師等合作，為不同產品注入新生命。

運動鞋伙拍皮鞋 對比感交錯

談到今次聯乘Leather Healer推出的運動鞋Y2836LH，是舊款YM-2836的復刻版，品牌為何會選這個型號？又為何與Leather Healer這間classy的男裝select shop聯乘合作？Eric說：「這次的crossover，我們想帶出一個很強的contrast交錯感覺，就是說『一個舊的品牌和一間新的select shop』；或『一個sport wear、sport shoes和一個men's fashion皮鞋』的contrast。Yasaki和Leather Healer好像大纜扯不上，但因為大家對鞋履都很有熱誠，就是這個觸碰點促成了今次的聯乘。」

他又補充：「在設計的時候，我很記得Wayne（Leather Healer的主理人）說過，皮鞋最重要就是收腰（鞋腰），如果鞋腰收得好，鞋就好看。我很記得他這句說話，所以突然想起在Yasaki整個library的眾多鞋款中有相對收腰款，所以就選了YM2836這個款式作藍本。這個鞋款比較包腳，鞋頭較尖，容易配搭衣服，加上Wayne和設計師的意見，注入了很多Leather Healer及men's fashion的元素，兩邊不同單位對於鞋的看法形成了一種chemistry，從而創作了今次的作品。」

與Leather Healer聯乘後，品牌還有什麼新動向？Eric說：「很開心在2023年尾完成了這個大家都覺得好玩的project及launch event，我們正為2024年計劃不同項目，期待與不同類型的artist或單位合作，不久將來會和另一個品牌crossover，亦繼續與Leather Healer合作。更開心的是經過這次的launch，有些外國的select shop開始留意及與我們洽談，有機會將Yasaki帶到他們店中。所以2024年，我們的另一目標是帶Yasaki走進不同國家或fashion city，讓更多人看到我們的新產品。」●

查詢：Yasaki Instagram@yasaki.official

文：溫兆明

編輯：黃振宇

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[The Buzz]

相關字詞﹕Leather Healer 時尚潮流 時尚 香港品牌 運動鞋 集體回憶

上 / 下一篇新聞