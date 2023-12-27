安特衛普時裝博物館展 讓時裝呼應生命中記憶點滴

當談到時裝與記憶，大多會令人聯想到人生的重要時刻，例如婚禮或是出席重大場合時的禮服。不少時裝或服裝展都以這類較為「大龍鳳」的儀式服為主題，但由策展人Elisa De Wyngaert主理的ECHO.Wrapped in Memory，則藉着較細微但值得紀念的生活小時刻，帶出時裝與記憶及身體之間的關係，如懷孕、出生、兒時等片段，將3個看似無甚關連的女性連結在一起，展現時裝能裝載記憶，以Simone Rocha作品貫穿整個展覽，並加插多個藝術作品。

向已故藝術家Louise Bourgeois致敬

愛爾蘭時裝設計師Simone Rocha是時裝設計師John Rocha之女，未有女承父業反而開創個人品牌，並分別於2015年及2021年誕下兩個女兒。其後她以作為母親的經歷為靈感設計多個系列。如2016/17的秋冬系列，便用上產房所見的血、手術袍等作為服裝的用色線條靈感，也用上嬰兒的受洗服作設計藍本。2022年的春夏系列Baby Teeth則將乳齒串成頸鏈，以哺乳用的可拆式胸圍作為主要設計細節。這種取向不單將自己的人生時刻注入設計，亦能與其他有相同經歷的女性產生共鳴。

展內另一重點是已故法國藝術家Louise Bourgeois。Simone Rocha一向是Louise Bourgeois的粉絲，並以2019/20的秋冬系列向她致敬，用上她的粉紅色蜘蛛網作品Untitled, 2007作布料圖案。曾誕下3子的Louise Bourgeois，亦不時以作品表現記憶及重現誕子的經歷，特別是久久未能懷孕到後來誕下兒子的轉折歷程。展覽入口位置則以布料雕塑Pregnant Woman, 2003作首個展品。另外亦有展出胸脯畫作The Feeding, 2007，又或以蜘蛛比喻為母性的自畫像Self Portrait(Mother), 2009。但當中最貼題的該是以其藍色服裝作旋轉衣架裝置的Blue Days, 1996。Louise Bourgeois生前會將每日分為Pink Days及Blue Days。前者代表心情好靈感到，後者則相反，貼合展覽以服裝記載日子的主題之餘，亦呈現服裝記憶不止於好，亦有壞的部分。

比利時編舞家拍片自述創作過程

博物館找來曾與Dries Van Noten及Tim Van Steenbergen等多個時裝設計師合作的比利時編舞家Anne Teresa De Keersmaeker合作，不單能讓觀眾看到服裝與舞者身體如何配合，亦能讓人一覽本土時裝設計。除了重新拍攝的80多個舞蹈作品選段外，亦有Anne Teresa De Keersmaeker夫子自道，於22條短片內連人帶衫講述22個演出的服裝設計過程。

整個展覽最有趣的是壓軸的A Living Archive部分，展示了時裝博物館面對的儲藏挑戰。說的不是如何購入珍品，而是純粹如何安置館藏。如館內不少19世紀的古董衫也用上混有金屬鹽分的呃秤真絲（weighted silk），令它們難逃歲月洗禮，比普通純絲服飾衰敗得更快。又例如用上膠質塗層的服飾，如館內展出的Martin Margiela白色電單車褸，也因為素材短壽而難以作長期收藏。此展區展示他們如何盡力延長這些服飾的壽命，但亦反映出隨身記憶也因為受到物質上的限制而難以長存。●

ECHO. Wrapped in Memory

日期：即日至2024年2月25日

地點：Nationalestraat 28, 2000 Antwerp

網址：www.momu.be

文：Dawn Hung

編輯：朱建勳

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