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樹木3部曲 衝擊五感之旅

【明報專訊】2018年颱風山竹襲港，遍地冧樹，加上早前有70多年歷史的志記鎅木廠因政府收地逼遷，令大家開始關注香港樹木議題。如果另一半都關注樹木保育，由本地氈酒蒸餾廠Two Moons Distillery、中環speakeasy酒吧The Old Man Hong Kong，以及本地木工工作室MADE三方聯乘創作的「枝頭有新醉」特色酒單，應該可以帶來全新本地樹體驗。

「枝頭有新醉」包含3杯特色雞尾酒，每杯均混入一種本地樹木風味，雖然3杯可以各自飲用，但酒單其實暗藏一個樹木成長旅程，分別代表着樹根（Old Country）（A）、樹幹（Catherine Barkley）（B）和樹頂（Into The Trees）（C），要有一個完整的體驗，就要順次序落單。

Old Country：滿滿木香泥土氣息

以Two Moons的Signature Dry Gin及酒吧自家研發的焦糖南瓜苦艾酒融合而成，帶濃厚而順滑的口感。這杯雞尾酒使用碌柚木點題，以煙燻方式加強雞尾酒的沉實木香及泥土氣息。盛載Old Country的薄邊木酒杯由MADE以龍柏木製作，表面經過十次上漆及打磨，依然可透見龍柏木的流雲木紋，讓客人以五感感受香港樹木。

Catherine Barkley：清爽帶草本味道

以Two Moons充滿草本香氣的五花茶氈酒為基酒，混合The Old Man釀製的炭燒龍眼木麗葉酒、薄荷蒔蘿糖漿及蘇打水而成的Gin High Ball，放上刨成木螺旋形狀的龍眼木片作點綴。口感清爽而帶有適度的草本味道，與木螺旋散發的輕柔木香非常匹配。

Into The Trees：混合酸甜甘苦果香

來到結尾，The Old Man調酒師為這杯代表樹頂的酒注入濃濃果香，除了有Two Moons四季桔氈酒，還混入了調酒師萃煉的炭燒欖仁木苦艾酒，並以醃製欖仁碎末點綴，令酒液飽含多種酸甜甘苦果香而又不失平衡。●

The Old Man Hong Kong

費用：每杯$120（另加一）

地址：中環鴨巴甸街37-39號LG

查詢：fb@TheOldManHK

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