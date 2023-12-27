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特色主題酒單 用雞尾酒說故事

【明報專訊】新手可先從大多數酒吧都會定期轉換的主題酒單開始。至於現場環境或雞尾酒造型是否上得了社交平台，當然也是關鍵考慮因素。

能劇面譜呈現幕幕經典

以日本能劇為主題的Gishiki Lounge很有儀式感，大門布幕後是稍為升高了的吧枱，調酒師猶如站在舞台上的演員。入行約20年的調酒師Billy最近特別創作出十多款以能劇面譜命名的作品，按酒精濃度、清爽及複雜度分成「序」、「破」、「急」3組。

序──Juroku十六：果味豐富開胃

面譜述說一個16歲美少年戰死沙場的故事。下方的酒液以浸泡（infusion）椰子的冧酒與椰子油混合而成，澄清後的酒液上方注上菠蘿泡沫，營造清爽與綿密兼備的口感，果味豐富。杯上的一抹艷紅是調酒師特別以紅豆蜜餞漿為「紅唇」點題。

急──Hannya般若：由清新到酸澀

調酒師以因嫉妒而成妖的女角為靈感，冰塊以帶酸的洛神花茶製成，金黃色酒液則以清爽的氈酒及4種柑橘類汁液調配。一開始飲用時，果香茶味清新突出；但隨着冰塊融化，洛神花的酸澀味會愈來愈濃，酒液亦化作血池地獄，恍如與劇中女角一起經歷入魔之路。

破──Yamanba山姥：極像中式湯水

調酒師先以威士忌慢煮花菇，並在酒液中加入少許苦酒、紫菜萃取物及黑松露，調製成有點像中式湯水的特色雞尾酒。●

Gishiki Lounge

費用：每杯$138（另加一）

地址：中環荷李活道10號大館1座 LG1樓01-LG103

查詢：2884 0114

文：周群雄

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