「腕表界奧斯卡」得獎作省招牌 海洋「雅典藍」進軍香港

Ulysse Nardin（雅典表）與東方表行，剛在Elements圓方合作開設全港唯一專門店，店內以品牌經典海洋元素設計，品牌首席商務官（Chief Growth Officer）Matthieu Haverlan更現身開幕典禮。新舖面積約870平方呎，灰色原岩拼搭啞金色門面，配搭源自海洋的「雅典藍」為陳設主色調，金屬和岩石紋的陳列櫃枱，令人想起海底的藏寶箱。

品牌自1846年開始研製用於航海等精密計時用途的天文台鐘，公認為製造航海天文台鐘的專家。歷年來推出了多款複雜腕表，例如1985年的伽利略星盤腕表，其複雜程度被列入健力士世界紀錄；1996年推出世界第一款以單一表冠實現雙向日期調整的萬年曆表；2001年Freak腕表橫空出世，顛覆傳統美學和技術構造。今年推出的Freak One腕表更獲有「腕表界奧斯卡」之稱的GPHG大獎評為最佳標誌（Iconic）腕表。

綠色碳纖維複合材質 軍事味濃

乘着新舖開張，品牌帶來了年度矚目新作。其中Freak X OPS腕表在早前的2023 Watches and Wonders上海高級鐘表展亮相後來到香港。腕表表殼、表圈和表冠皆採用黑色DLC鍍層鈦金屬製作，表殼側面以卡其綠色碳纖維複合材質製成，搭配織物表帶，突出腕表的探險精神。表殼側面採用的創新碳纖維材質曾於Freak X奇想岩漿腕表中出現，但前作的碳纖維與紅色大理石紋環氧樹脂成對比，今次則換上綠色環氧樹脂，帶軍事迷彩味道。

腕表搭載UN-230自動上鏈機芯，巧妙融合UN-118機芯的堅固特性和Freak Vision系列UN-250機芯的複雜技術。一如Freak系列的其他表款，腕表不設表盤，而是以機芯兼作分針，並通過機芯下方可旋轉圓盤上的指針指示小時。小時、分鐘指示器和時標均塗覆卡其綠色Super-LumiNova夜光塗層，在幽暗環境下閃爍綠色熒光，呼應腕表的軍綠色設計。

矽片細工鑲嵌表盤

Freak系列以外，另一枚吸引眼球的抵港新作是Blast自由之輪陀飛輪矽質細工鑲嵌腕表。Blast腕表將UN-176自製機芯的構造大膽顯露於外，包括傳動輪系、配備雅典錨式恆定擺動擒縱裝置的陀飛輪、發條盒和7日動力儲存顯示器。這些零件與下方表盤以隱秘方式巧妙相連，彷彿懸浮於表盤的馬賽克圖案上。

直徑45毫米的白金表殼採用複雜的雷射工藝，雕琢出鮮明的倒角刻面。表殼的幾何線條呼應表盤上的矽質細工鑲嵌圖案，搭配盒式Ultra-Glass玻璃表鏡，透過透明的表殼側面，可更立體地欣賞機芯的精妙構造。

由45個零件組成的飛行陀飛輪裝置醒目地設於6時位置。錨式恆定擺動擒縱裝置採用圓形框架，擒縱叉由兩片厚度不足髮絲直徑四分之一的彈簧片固定在中間。彈簧片會在受壓時彎曲，但同時又可保持擺動狀態，維持平衡擺輪以恆定速度擺動，不受動力儲存狀態影響。動力儲存狀態顯示於4時位置，由持續旋轉的顯示盤顯示。發條盒兩側精心鋪排了其他「飛行」裝置，左側為中間輪、動力儲存差速器、減速齒輪；右側為連接發條盒與表冠上鏈桿的上鏈裝置。

除了以矽製作腕表的擒縱結構，工匠亦在表盤上以103片熠熠閃耀的藍色矽片巧妙拼成藝術圖案。這些矽片分別採用啞光和拋光兩種工藝處理，厚度分別為0.3和0.35毫米，組合出富於變化的光影效果和微妙的視覺對比，令腕表更具立體感。腕表背面亦首次裝飾藍色矽片，將品牌對於矽的精巧應用體現在腕表的每個部分。

藍色砂金石新作

藍色是Ulysse Nardin最愛的顏色，最近航海系列和Diver系列均帶來了藍色砂金石新作。相傳在13世紀意大利威尼斯的玻璃之鄉Murano（穆拉諾島），一名工匠不小心將銅屑撒入一爐熔融玻璃中，無意中發明了砂金石，其意大利名aventurina正有「意外」的意思。由於砂金石極為脆弱，工匠必須施展嫺熟技藝，小心翼翼地從整塊材質中切割出纖薄的圓片，再從中挑選出大小完全一致、不含任何細小氣泡且銅屑分佈均勻的圓片，用於製作表盤。

其中航海系列領航者砂金石月相腕表直徑42毫米，精鋼表殼內的藍色砂金石表盤如繁星棋布的夜空般閃閃生輝。UN-119機芯配備矽質擺輪游絲和DIAMonSIL鑽石矽晶體擒縱結構。此專利鑽石矽技術是在矽質零件的表面覆以一層人造鑽石塗層，令機芯更耐磨、抗震。表盤採用雙副表盤設計，12時設動力儲存指示盤，6時設小秒盤和月相顯示窗，限量僅300枚。

Diver潛水系列星夜腕表的表盤則由兩層圓盤交疊而成，分別採用珍珠貝母和藍色砂金石製成，表圈精心鑲嵌共0.8卡鑽石，表盤亦以11顆鑽石（共0.12卡）作為時標。直徑39毫米的腕表搭配深藍色橡膠表帶，另有白色鱷魚皮帶選擇。●

查詢：2312 2008

文：張曉冬

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[Watchout]