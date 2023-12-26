蒲公英教室：一趟離開家長的學習之旅

交流團寓學習於娛樂

1.訓練學生自理能力：

參加交流團往往是學生第一次離開家人的時間，在沒有家長照顧下，學生須獨自處理不少事情，例如獨自執拾行李、洗澡、妥善分配金錢購買紀念品，都是小朋友的必經過程。在交流團期間，學生難免會遇到困難，例如曾有學生於過海關前弄失機票，隨行教師要陪同學生原路折返尋找機票，幸好最終也能找回，成功登機。雖然這些事一次也嫌多，但也不失為一個成長的機會，讓他們學會警惕及好好保管個人物件，從難關中學習。

2.跨文化體驗：

交流團涵蓋文化體驗或與當地人交流的行程，例如參加內地交流團時與姊妹學校的學生交流，參加台灣足球交流團時與當地足球隊學生打友誼賽，而在這次首爾交流團中，師生更有機會作韓服體驗和跟隨當地舞蹈導師學習K-pop舞蹈。這些在地體驗行程讓學生「寓學習於娛樂」，認識不同地區和國家的文化，擴闊學生眼界，增進學生對其他文化的理解及尊重。

學溝通建立友誼

3.吸收語言養分：

學生在參加交流團時往往要用非母語溝通，例如在內地時要以普通話交流，藉此加強學生以普通話溝通的能力和信心，而在其他地區交流時，學生更要運用英語作日常溝通，增加學生的語言流利程度，以及從中學習新的詞彙及日常表達方式，更可接觸日語和韓語等其他語言，提升學生對外語的興趣。

4.建立深厚友誼：

在交流團中，學生往往有機會與當地學生互動，讓學生建立跨國友誼和人際網絡。除了認識當地學生外，他們亦要跟同團學生相處數天，一起享受各樣行程，同桌吃飯分甘同味，與同房同學分享過程中的喜與憂等，這可提升學生溝通能力及待人處事的技巧，建立深厚的友誼，以及建構難忘且美好的共同回憶。

雖然交流團只有短短數天，但對學生的成長卻有深遠影響。相信小朋友長大後，都會記得這趟精彩的旅程。

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介：自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第481期]