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Happy PaMa 教得樂 第481期

Happy Pa Ma

蒲公英教室：一趟離開家長的學習之旅

【明報專訊】近日筆者帶領學生參加海外交流團，到韓國首爾學習和交流，體驗當地文化，參觀不同名勝及認識當地歷史。師生都十分開心，並且讓他們大開眼界，滿載而歸。猶記得3年前，學校打算舉辦日本沖繩交流團，可惜最終因疫情關係被迫叫停，師生都覺得很可惜。因此，當一切復常後，學校去年立即重啟對外交流，走遍福岡、台灣及上海等地，學生及家長都很開心能衝出香港交流。所謂「讀萬卷書不如行萬里路」，親身走到現場體驗的知識，往往較透過閱讀書本所吸收的知識來得深刻，而相較跟家人去旅行，參與學校交流團對學生亦別具意義。

交流團寓學習於娛樂

1.訓練學生自理能力：

參加交流團往往是學生第一次離開家人的時間，在沒有家長照顧下，學生須獨自處理不少事情，例如獨自執拾行李、洗澡、妥善分配金錢購買紀念品，都是小朋友的必經過程。在交流團期間，學生難免會遇到困難，例如曾有學生於過海關前弄失機票，隨行教師要陪同學生原路折返尋找機票，幸好最終也能找回，成功登機。雖然這些事一次也嫌多，但也不失為一個成長的機會，讓他們學會警惕及好好保管個人物件，從難關中學習。

2.跨文化體驗：

交流團涵蓋文化體驗或與當地人交流的行程，例如參加內地交流團時與姊妹學校的學生交流，參加台灣足球交流團時與當地足球隊學生打友誼賽，而在這次首爾交流團中，師生更有機會作韓服體驗和跟隨當地舞蹈導師學習K-pop舞蹈。這些在地體驗行程讓學生「寓學習於娛樂」，認識不同地區和國家的文化，擴闊學生眼界，增進學生對其他文化的理解及尊重。

學溝通建立友誼

3.吸收語言養分：

學生在參加交流團時往往要用非母語溝通，例如在內地時要以普通話交流，藉此加強學生以普通話溝通的能力和信心，而在其他地區交流時，學生更要運用英語作日常溝通，增加學生的語言流利程度，以及從中學習新的詞彙及日常表達方式，更可接觸日語和韓語等其他語言，提升學生對外語的興趣。

4.建立深厚友誼：

在交流團中，學生往往有機會與當地學生互動，讓學生建立跨國友誼和人際網絡。除了認識當地學生外，他們亦要跟同團學生相處數天，一起享受各樣行程，同桌吃飯分甘同味，與同房同學分享過程中的喜與憂等，這可提升學生溝通能力及待人處事的技巧，建立深厚的友誼，以及建構難忘且美好的共同回憶。

雖然交流團只有短短數天，但對學生的成長卻有深遠影響。相信小朋友長大後，都會記得這趟精彩的旅程。

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介：自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

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[Happy PaMa 教得樂 第481期]

相關字詞﹕親子筆陣 交流團 黃偉立 蒲公英教室

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