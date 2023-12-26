明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第481期

Happy Pa Ma

教大GPS：教語文形式勿忘意義

【明報專訊】語文教學有兩個取向，分別着重語文表現的形式，以及語文表情達意的功能。形式與意義，兩者皆同等重要，缺一不可。然而，當我們設計教學活動時，有時會顧此失彼，過分注重形式，而忽略意義。就如一些我們選用的句子，雖然符合語文規則，但在日常生活中，卻幾乎從來都不會這樣用。以下舉例說明之。

「陳大文有口」 不切合生活用語

有幼稚園低班的主題是「我愛我的家」，教師設計了以下「姓名練習」：

請寫上自己的姓名

＿＿＿＿有口

＿＿＿＿有手

＿＿＿＿有眼睛

＿＿＿＿有耳朵

這份練習的目的，明顯是讓幼兒重複書寫自己姓名。不過，值得思考的是，我們在日常生活中，會否說出句子「陳大文有口」？在什麼時候會這樣說？是否別人不知道陳大文有口，因而我們需要澄清誤會，指出「他其實是有口的」？語文的功能是傳達意思，這句子又表達了什麼？

另一例子，是小學一年級英文科的，男生與女生在對話：

What are the children saying? Write.

Girl: I am a girl.

Boy: I am a boy.

為什麼我們要告知別人「我是男生/女生」？莫非別人看不出來？我們的性別很難辨別嗎？

此外，教師經常會使用命名練習，要求學生說出/寫出不同物品的名稱。例如：在小一英文科課題「Things I bring to school」，有練習展示桌子上各式各樣的文具：

What are they? Write.

a pen, a pencil, a book, an eraser, a pencil case, a school bag, a ruler

這練習的確有助豐富學生的英語詞彙。然而，命名本身是否我們平日會做的行為？假如讀者走進文具店，會否看到每樣文具都會說出它的名稱？這行為是否符合日常生活經驗？

眼耳口鼻到處走?

筆者在小一普通話科的教材中，找到以下兒歌：

你的眼睛在哪裏？在哪裏？我的眼睛在這裏，在這裏。

你的耳朵在哪裏？在哪裏？我的耳朵在這裏，在這裏。

你的鼻子在哪裏？在哪裏？我的鼻子在這裏，在這裏。

你的嘴巴在哪裏？在哪裏？我的嘴巴在這裏，在這裏。

為什麼眼耳口鼻會到處走？掉到不同的地方，不知所終？

最後的例子，是小二普通話科的，練習展現4名學生圍坐交談：

第一名學生說：「我有一雙手，你呢？」

這學生為何需要告訴同學「我有一雙手」？還要反問「你呢？」難道同學們都有不同數量的手？

其實，以上練習的教學目的是闡釋普通話的變調，讓學生明白「一」的不同說法。在「我有一雙手」中，「一」是用第四聲；但「我有一個書包」中，「一」卻是用第二聲。因此，活動強調的是普通話的形式，不是意義。

語文的形式與意義，兩者都同樣重要，不可偏廢。教師設計活動時，宜同時考慮兩者。當教師選用句子時，可嘗試思考一下：自己平日在什麼情况下會說出這句子？這樣分析過後，就可避免出現上述偏重形式而遺忘意義的情况。

文：林浩昌（幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

www.facebook.com/FEHD.EdUHK

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第481期]

相關字詞﹕親子筆陣 林浩昌 教大GPS

上 / 下一篇新聞