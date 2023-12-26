教大GPS：教語文形式勿忘意義

「陳大文有口」 不切合生活用語

有幼稚園低班的主題是「我愛我的家」，教師設計了以下「姓名練習」：

請寫上自己的姓名

＿＿＿＿有口

＿＿＿＿有手

＿＿＿＿有眼睛

＿＿＿＿有耳朵

這份練習的目的，明顯是讓幼兒重複書寫自己姓名。不過，值得思考的是，我們在日常生活中，會否說出句子「陳大文有口」？在什麼時候會這樣說？是否別人不知道陳大文有口，因而我們需要澄清誤會，指出「他其實是有口的」？語文的功能是傳達意思，這句子又表達了什麼？

另一例子，是小學一年級英文科的，男生與女生在對話：

What are the children saying? Write.

Girl: I am a girl.

Boy: I am a boy.

為什麼我們要告知別人「我是男生/女生」？莫非別人看不出來？我們的性別很難辨別嗎？

此外，教師經常會使用命名練習，要求學生說出/寫出不同物品的名稱。例如：在小一英文科課題「Things I bring to school」，有練習展示桌子上各式各樣的文具：

What are they? Write.

a pen, a pencil, a book, an eraser, a pencil case, a school bag, a ruler

這練習的確有助豐富學生的英語詞彙。然而，命名本身是否我們平日會做的行為？假如讀者走進文具店，會否看到每樣文具都會說出它的名稱？這行為是否符合日常生活經驗？

眼耳口鼻到處走?

筆者在小一普通話科的教材中，找到以下兒歌：

你的眼睛在哪裏？在哪裏？我的眼睛在這裏，在這裏。

你的耳朵在哪裏？在哪裏？我的耳朵在這裏，在這裏。

你的鼻子在哪裏？在哪裏？我的鼻子在這裏，在這裏。

你的嘴巴在哪裏？在哪裏？我的嘴巴在這裏，在這裏。

為什麼眼耳口鼻會到處走？掉到不同的地方，不知所終？

最後的例子，是小二普通話科的，練習展現4名學生圍坐交談：

第一名學生說：「我有一雙手，你呢？」

這學生為何需要告訴同學「我有一雙手」？還要反問「你呢？」難道同學們都有不同數量的手？

其實，以上練習的教學目的是闡釋普通話的變調，讓學生明白「一」的不同說法。在「我有一雙手」中，「一」是用第四聲；但「我有一個書包」中，「一」卻是用第二聲。因此，活動強調的是普通話的形式，不是意義。

語文的形式與意義，兩者都同樣重要，不可偏廢。教師設計活動時，宜同時考慮兩者。當教師選用句子時，可嘗試思考一下：自己平日在什麼情况下會說出這句子？這樣分析過後，就可避免出現上述偏重形式而遺忘意義的情况。

文：林浩昌（幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

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[Happy PaMa 教得樂 第481期]