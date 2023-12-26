童途有「理」：從「滑步舞」看協調訓練

大肌肉訓練中的協調練習，最常會被提及的是手眼協調和雙側協調。手眼協調，是指眼睛和手部動作之間的協調能力，涉及小朋友在觀察、辨識和追蹤物體的同時，使用手部作準確的動作，例如接球。雙側協調則指小朋友協調不同身體部位之間的能力，例如游泳、跳舞，又或是以上提及過的「滑步舞」。

筆者在臨牀上接觸到不少家長和小朋友，時有聽見他們在協調練習中有摩擦，感挫敗、氣餒，以下與大家分享幾項在練習時的小貼士：

1.設身處地 理解困難

時有家長會問，為何拍球、開合跳、跳繩這些像「天生」就懂的技能都要訓練。其實，這些活動牽涉精準的本體感、空間感、眼睛追蹤、動作規劃、肌肉力量控制、手眼和雙側協調等。每個人起點不同，強、弱項不同，也就好像有人會覺得「滑步舞」容易掌握一樣。當我們嘗試設身處地，再配合治療師的檢查，理解小朋友在能力上不足的地方後，就更能理解小朋友所面對的困難。

2.先講求質素 再講求次數

在練習時，緊記數量不是唯一的指標。有很多小朋友對自己的要求很高，「想拍50下籃球」、「想跳60下繩」。 但很多時候，這樣的目標使動作變得急，變得亂，欲速不達。家長這時可與小朋友商量，降低目標次數。這不代表減低要求，反而是將重點放在細節，當每一下都做得符合準繩，自然可以做得多。

3.找出困難根源 針對練習

每個小朋友對各樣活動的掌握能力和技巧不盡相同。從臨牀角度來說，如果小朋友和家長能配合物理治療師的臨牀評估，找出困難的根源，學會具針對的練習方法，就能事半功倍，讓小朋友更易掌握到進步的重點！

最後，筆者想和各位家長分享的是：很多時候，我們和小朋友作治療訓練，並不是要讓他們成為頂尖運動員。我們希望小朋友在訓練的過程中，能建立學習興趣和自信心，鞏固基礎，使他們在學校及社交環境中，能從容自信地嘗試自己未能完全駕馭的新技能。就如練習「滑步舞」一樣，即使動作不容易，也希望過程是輕鬆、歡樂、有趣的。大家不妨也親身試做，體驗一番，好好理解我們的小朋友！

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：梁子駿（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

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[Happy PaMa 教得樂 第481期]