明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第481期

Happy Pa Ma

媽媽維特：山野長征

【明報專訊】12月的假期，我幫9歲的細仔報了一個山野長征活動，在資深導師帶領下縱走野外幾天。活動全程6日5夜，阿仔參加的是3日2夜的半程版。他有過多次離開父母宿營的經驗，但獨自跟導師露營還是首次。雖是半程版，對於溫室長大的他，已是很大的體能和信心挑戰。

我在前文提過，兩個仔都是典型的城市孩子，喜歡舒適便利，不嚮往郊野。我跟細仔商量報名時，不是用大自然的美好來吸引他，而是說，既然我讓他今年開始可以玩耗時的電腦遊戲，那麼他也需要參與一些鍛煉身心體魄的活動，以平衡生活，他也接受我這看法。偶爾到山上走一轉，就能確保長期打機之樂，他是心甘情願的。

「熱身」露營 兒子病倒

不過，相比之前他參加過的單日活動如溯溪行，山野長征的吃苦程度，還是明顯超出他的心理預期。

導師們相當細心，事前特意在12月中安排了只有2日1夜的觀流星雨露營活動，測試各人裝備和讓孩子們心理適應。露營裝備比一般行山多，我特意添置了較大容量和加強腰背承托的兒童背囊、露營常用的輕便鋁飯盒等，還有着重排汗功能的運動衫褲、保暖而又不太重的羽絨睡袋，總之是希望確保基本的舒適感。然而，那兩天冷鋒來到，我預備的衣物還是不足。

阿仔本性獨立，事前也同意解散時不用我去接，他跟隨朋友的家長回家就行。然而，相信是山上太冷，瘦削的他迅速消耗熱能，令應付背包重量倍感吃力。朋友家長告訴我，解散時他像是呆了一樣。我在樓下見到他，發現他有微燒，他像敗兵一樣說，擔心之後真正的3天長征會更辛苦，他想退出。

我知他需要安撫，輕說先不用急着決定，並即時「大大力」輸出媽媽能量，給他深深的抱抱，「呵番呵番」，又稱讚他「你很捱得」。這個年紀的他，仍然很喜歡黏媽媽，媽媽呵番就已復元一半，到上牀休息時已經退燒。

我深深感恩，這其實是他和我的寶貴學習。一方面，城市孩子很少捱凍，平時就算穿少了，很快就會回到室內，家長也常在身邊添衣，自我管理保暖的意識不強。儘管背包內有打底衣褲，他也沒想到可穿上身。另一方面，我在預計衣物時，也為了盡減背包重量和體積而「博得太盡」，選擇較單薄而基本的，例如後備的羽絨外套，捨長袖而取背心。無論阿仔和我，都需要靠這樣的實戰摸索和調整。

放下期望 接納軟弱退縮

一開始要孩子穿得厚，永遠是最簡單安全的，但行山過程會發熱，焗出汗水也易着涼，所以不能用糉子穿法，而是洋葱穿法。最重要是，孩子要學會臨場感受自己舒適度和自主增減。這其實是一種很基本的生活能力，卻確實是需要實際體驗學習的，而溫室生活往往剝奪了這種體驗和能力。

作為後備衣庫的掌管人，我也看到自己的盲點。小時候的我習慣了不夠衣服，抗冷的敏感度至今不足。潛意識中，我也可能以為阿仔像我一樣，可以非常刻苦。但現實是，他是這個時代的小孩，不是當年的我。

執筆時，還未到戲肉的3天長征。阿仔復元後沒再要求退出，我從穿衣法、裝備安排方面，逐點逐點跟他回顧和調整，增加他的信心，他也每天做體能練習預備。一些連續參加了幾年長征的大男孩家長，也分享了他們的經驗，例如說阿仔當初也是辛苦到哭、懷疑自己，最終完成後卻信心大增，變得願意接受挑戰，艱苦都變成美好回憶。

大男孩們的故事，當然鼓舞了我。同時，我也提醒自己放下期望，接納阿仔的一切可能，包括軟弱退縮。成長需要等待，無論眼前見到如何，每分學習都已無比寶貴。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第481期]

相關字詞﹕葉杏麗 親子筆陣 媽媽維特

上 / 下一篇新聞