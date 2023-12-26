我在前文提過，兩個仔都是典型的城市孩子，喜歡舒適便利，不嚮往郊野。我跟細仔商量報名時，不是用大自然的美好來吸引他，而是說，既然我讓他今年開始可以玩耗時的電腦遊戲，那麼他也需要參與一些鍛煉身心體魄的活動，以平衡生活，他也接受我這看法。偶爾到山上走一轉，就能確保長期打機之樂，他是心甘情願的。

「熱身」露營 兒子病倒

不過，相比之前他參加過的單日活動如溯溪行，山野長征的吃苦程度，還是明顯超出他的心理預期。

導師們相當細心，事前特意在12月中安排了只有2日1夜的觀流星雨露營活動，測試各人裝備和讓孩子們心理適應。露營裝備比一般行山多，我特意添置了較大容量和加強腰背承托的兒童背囊、露營常用的輕便鋁飯盒等，還有着重排汗功能的運動衫褲、保暖而又不太重的羽絨睡袋，總之是希望確保基本的舒適感。然而，那兩天冷鋒來到，我預備的衣物還是不足。

阿仔本性獨立，事前也同意解散時不用我去接，他跟隨朋友的家長回家就行。然而，相信是山上太冷，瘦削的他迅速消耗熱能，令應付背包重量倍感吃力。朋友家長告訴我，解散時他像是呆了一樣。我在樓下見到他，發現他有微燒，他像敗兵一樣說，擔心之後真正的3天長征會更辛苦，他想退出。

我知他需要安撫，輕說先不用急着決定，並即時「大大力」輸出媽媽能量，給他深深的抱抱，「呵番呵番」，又稱讚他「你很捱得」。這個年紀的他，仍然很喜歡黏媽媽，媽媽呵番就已復元一半，到上牀休息時已經退燒。

我深深感恩，這其實是他和我的寶貴學習。一方面，城市孩子很少捱凍，平時就算穿少了，很快就會回到室內，家長也常在身邊添衣，自我管理保暖的意識不強。儘管背包內有打底衣褲，他也沒想到可穿上身。另一方面，我在預計衣物時，也為了盡減背包重量和體積而「博得太盡」，選擇較單薄而基本的，例如後備的羽絨外套，捨長袖而取背心。無論阿仔和我，都需要靠這樣的實戰摸索和調整。

放下期望 接納軟弱退縮

一開始要孩子穿得厚，永遠是最簡單安全的，但行山過程會發熱，焗出汗水也易着涼，所以不能用糉子穿法，而是洋葱穿法。最重要是，孩子要學會臨場感受自己舒適度和自主增減。這其實是一種很基本的生活能力，卻確實是需要實際體驗學習的，而溫室生活往往剝奪了這種體驗和能力。

作為後備衣庫的掌管人，我也看到自己的盲點。小時候的我習慣了不夠衣服，抗冷的敏感度至今不足。潛意識中，我也可能以為阿仔像我一樣，可以非常刻苦。但現實是，他是這個時代的小孩，不是當年的我。

執筆時，還未到戲肉的3天長征。阿仔復元後沒再要求退出，我從穿衣法、裝備安排方面，逐點逐點跟他回顧和調整，增加他的信心，他也每天做體能練習預備。一些連續參加了幾年長征的大男孩家長，也分享了他們的經驗，例如說阿仔當初也是辛苦到哭、懷疑自己，最終完成後卻信心大增，變得願意接受挑戰，艱苦都變成美好回憶。

大男孩們的故事，當然鼓舞了我。同時，我也提醒自己放下期望，接納阿仔的一切可能，包括軟弱退縮。成長需要等待，無論眼前見到如何，每分學習都已無比寶貴。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

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[Happy PaMa 教得樂 第481期]