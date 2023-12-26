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副刊
Happy PaMa 教得樂 第481期

Happy Pa Ma

半職爸爸：職業病看中文教科書

【明報專訊】因為從事文字工作多年，看中文教科書的課文，總是「多兩錢肉緊」，有時幫兒子默書，粗看一下，仍忍不住對着兒子長篇大論品評一番，有時讚美「這編輯（或作者）真是寫得好」，有時不留餘地，直斥「這篇寫得很差」。

至於哪裏寫得好，哪裏寫得不好，我真的可以逐字逐句逐段，解釋給孩子聽，為何這樣寫不好，為何這樣寫精彩。孩子聽了有沒有得益，我自己講的是否一定正確？我就是不理，只管囉囉嗦嗦，自得其樂。

見好文章「喜若狂」

年紀大了，好為人師，當然不好，簡直是一種「病」；自問唯一做得好的地方是，每次「好為人師」之後，總會加一句「個人意見，不是真理」。其實不關心，我對一篇文章的褒貶，會否讓孩子領略到什麼作文心得，我只是想跟孩子分享，我對文章，總懷有一種不可救藥的熱忱。

在公司，看到同事寫出一篇好稿，高興老半天，總是不吝讚美。不過，與其說那是讚美，毋寧說是興奮之情，直抒胸臆。在孩子的教科書裏，看見好文章，也是一樣。我自然知道教科書文章存着各種限制，正因為我知道寫教科書課文的各種限制，我才會「喜若狂」般告訴孩子，這文章寫得多好。孩子的媽從事教科書編輯多年，我最喜歡「幫忙創作」那些有諸多限制的「作文」，例如要在文章的第一段使用逗號、句號、問號和感嘆號。我就會這樣創作：你知道我剛才吃了多少個蘋果嗎？10個！雖然吃了這麼多，但我還想再吃。然後，課程要求要加上指定修辭，例如要用「反復」、「比喻」和「排比」，我就會這樣繼續創作下去：我多麼想吃，多麼想吃。蘋果就好像一本好書，你總想多看一本；蘋果就好像一場美妙的演奏，你百聽不厭；蘋果就好像知己，你永遠放在心裏。

感受是動力的開端

一篇文章，好或不好，見仁見智。但是，讓孩子知道一個人對文章的感情，其實更為重要。有人問：怎樣才算是一個好讀者？我的答案是，對讀到的東西有感覺、有反應的，就是好讀者。喜歡也好，不喜歡也罷，見解精妙也好，看法荒誕也罷，總勝過不知不覺，若無其事。

我當然想讓孩子知道，作者在哪裏埋下了暗示和伏筆；我當然想讓孩子知道，作者用了另外一個不常用的詞語是為了押韻；我當然想讓孩子知道，作者忽然從寫人轉移到寫景，是側寫時間的變化；我當然想讓孩子知道，作者這樣寫不好，但是他之所以要這樣寫，是因為他要在一個本來圓滿的結構裏加入一個課程要求的「修辭」或「句式」，偏偏他要應付的「課程要求」已經太多，所以力有不逮，無暇兼顧「美學」和「功能」之間的衝突；我當然知道，大人寫文章往往有文章以外的許多難處……

然而，我不用孩子知道一切，因為知識和看法總有錯誤的時候。我只想讓孩子學會感受一切，好的和不好的一切。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第481期]

相關字詞﹕張帝莊 親子筆陣 半職爸爸

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