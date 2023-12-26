親子筆陣．小學雞媽媽：印度女孩的哀號

說是受害人，因為她才活了短短12年，已經多次飽受環境污染之害。6歲時，她跟家人住首都新德里。那裏的空氣污染已經達到危害肺部健康的程度，為了減少孩子逗留戶外的時間，政府不得不下令停課，有時候一停便是一周。升上小學沒多久，Licypriya跟家人避走到東部的奧里薩邦，可是避得過污煙，卻躲不掉極端氣候。

特強暴風相繼來襲

2018年起連續兩年，毗鄰奧里薩邦的孟加拉灣生出兩個特強暴風。第一年的提特里奪去85條性命，被蹂躪的大地和社區猶在喘息，翌年卻來了更強勁的法尼。前車可鑑，這回政府趕緊撤離120萬名居民，但仍有數十人罹難。流離和死別，凝成Licypriya的童年回憶，促使她小小年紀便創立環保組織The Children Movement，化身行動者為兒童的未來發聲。

像Licypriya那樣的少年行動者，近年一一走進公眾視野。2019年，瑞典女孩Greta Thunberg在聯合國詰問國際氣候領袖的不作為，句句"how dare you"像利刃一樣揭示成人的虛偽；2018年，黑人少女Thandiwe Abdullah在洛杉磯向50萬名婦女遊行的群眾演說，爭取女權和黑人權利；2017年，非裔少女Shana Grant因為友人在華盛頓被持槍匪徒殺害，站出來反對槍支和暴力；2012年，少女馬拉拉在巴基斯坦爭取女生上學權，於校巴上被槍擊頭部，她在康復後持續推動人權，成為史上最年輕的諾貝爾和平獎得主。

後生可畏，但我們更該看到是什麼逼迫他們一一走出來——槍械、暴力、性別歧視、種族歧視、氣候災難、戰爭。大人創造的環境。套Greta一句話：「這完全是錯的，我根本不該站在這裏。」

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

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[Happy PaMa 教得樂 第481期]