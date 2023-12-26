家家有禮：彩虹樂園遊戲玩個夠

【明報專訊】今年聖誕節，深受大人和小朋友愛戴的Care Bears來到The Big Things Playground，帶來一系列特色遊戲與手作、甜點工作坊，一次過滿足孩子多個願望！走入Care Bears的夢幻彩虹樂園，小朋友可先到兩大打卡位「Care Bears Photo Booth Box」及「Beaver's School—夢幻粉磚池」，與七彩的Care Bears打卡合照。而同場設有多個特色遊戲，包括可以夾走可愛小熊的「開心彩熊機」、挑戰眼界的「幸運擲彩虹」、測試運氣的「奇妙扭扭樂」扭蛋機等，還有會掉下糖果的「繽紛糖果收集器」，適合貪玩的小朋友。