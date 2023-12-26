DIY：與大師一較高下 搓搓切切 親製烏冬好滋味

文：顏燕雯

模特兒：陳思行

主打每天新鮮製造手工烏冬的「山本屋」在日本開店多年，早前在大圍開店，近期更於尖沙嘴海港城LCX開設分店，亦會不定期舉辦手打烏冬工作坊，讓小朋友有機會跟山本屋第五代傳人青木晃佑，學習製作烏冬的技巧和訣竅，除了獨立課堂，爸媽更可用包場形式上課，相信會是不錯的生日派對活動呢！

烏冬工作坊接受4歲或以上小朋友參加，因為沒有用上腳踏方法或機器協助，所以手仔要夠力，才能不斷按壓麵糰。不過，爸媽們也不用太擔心，因為工作坊是以親子形式上課，一名大人可以在旁協助小朋友。課堂完成後，大人可以品嘗到一碗餐廳供應的味噌烏冬，小朋友就可以吃到自己親手製作的烏冬，即場享受成果。

◆製作過程（圖）

採訪當日的課堂由青木晃佑親自教授，由於青木只會說日語，他上課時另一名職人林勝常（Sam）會在場協助並擔任翻譯，而兩名導師也非常幽默風趣，示範和講解時不時製造笑話，讓課堂氣氛更輕鬆愉快。

(1)製作烏冬只需兩種材料：中筋麵粉和水。這種中筋麵粉是山本屋獨有配方，它是由3種日本中筋麵粉組合而成，由當地廠家特別為山本屋製作，而水則是用蒸餾水。Sam指香港有些食店製作烏冬時會加入鹽，雖然能讓烏冬存放得長久一點，但會影響烏冬口感，變得較硬身

(2)把麵粉加水混合攪拌。水的分量會按天氣潮濕度而有所改變，若天氣較潮濕，用水便少一點。不過由於麵粉與水混合成麵糰後，要放在3℃至5℃度雪櫃一晚，所以這個步驟會由職人預先完成

(3)用掌心力把空氣推入麵糰中，每推一次便把麵糰對折再推，直至4邊均勻，這個動作要做約10至20分鐘，需要不少體力

(4)握拳用力打壓麵糰中間位置，重複多次

(5)用擀麵棒在麵糰中央位置向外擀壓，然後把麵糰位置轉90度，再擀一次，前後做8次

(6)用擀麵棒把麵糰捲起來再壓平

(7)麵糰要被壓扁至上下邊緣碰到工作墊上下為目標，青木晃佑（圖左）和Sam（圖中）一直在旁為小朋友打氣

(8)鋪上少許麵粉，以免麵糰黏實，把麵糰對折再對折

(9)用切板由右邊起約4毫米下刀，切成一條條的烏冬。職人傳統會用較鋒利的專用刀，但為了安全，小朋友會用這種切板，不過要較用心機才可切斷麵糰

■INFO

「山本屋」－LCX

時間：上午11:30至晚上10:00

烏冬工作坊

日期及時間：可於The Food Story應用程式查詢及報名

價錢：$460（每對親子）

地址：尖沙嘴廣東道3-27號海港城海運大廈3樓32號舖

查詢：2297 2039

[Happy PaMa 教得樂 第481期]