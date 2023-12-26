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副刊
Happy PaMa 教得樂 第481期

Happy Pa Ma

家家有禮：AI拍片4D滑雪 動感之旅

【明報專訊】凍冰冰的聖誕假期，當然要玩一些與冰雪有關的活動！新鴻基地產旗下新蒲崗MIKIKI及屯門卓爾廣場Market Trend互動體驗遊戲製作公司，合作推出刺激又好玩的「冬日動感之旅」主題活動，MIKIKI及卓爾廣場分別搖身變成雪國村莊與幻彩森林，於推廣期內，大小朋友可以免費試玩全港首個商場大型AI照相館，拍下冬日聖誕主題短片，只需掃描二維碼即可下載，並立刻發布於個人社交平台與好友分享聖誕喜悅。

The Point會員憑指定積分或於場內消費滿指定金額，可換領遊戲預留證，於上述兩商場體驗「4D滑雪大挑戰」、「桌上冰壺遊戲」，以及Mikiki獨有的「GOAL足球神射手」互動體驗運動遊戲，共享歡樂！

◆INFO

冬日動感之旅「MIKIKI雪國村莊」及「卓爾廣場幻彩森林」

日期︰即日至2024年1月1日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰Mikiki地下中庭、卓爾廣場地下中庭

查詢︰3980 9930（Mikiki）

2468 2009（卓爾廣場）

■送NIKKO運動水壺

MIKIKI送出NIKKO運動水壺（500ml）予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額30個，每人可獲禮品一份，顏色隨機送出。（圖2）

有興趣的讀者請於12月28日（周四）中午12:00前回答以下問題，連同身分證上的全名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：大型AI照相館內可讓大家拍下什麼主題短片？

[Happy PaMa 教得樂 第481期]

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