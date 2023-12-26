家家有禮：AI拍片4D滑雪 動感之旅

【明報專訊】凍冰冰的聖誕假期，當然要玩一些與冰雪有關的活動！新鴻基地產旗下新蒲崗MIKIKI及屯門卓爾廣場Market Trend互動體驗遊戲製作公司，合作推出刺激又好玩的「冬日動感之旅」主題活動，MIKIKI及卓爾廣場分別搖身變成雪國村莊與幻彩森林，於推廣期內，大小朋友可以免費試玩全港首個商場大型AI照相館，拍下冬日聖誕主題短片，只需掃描二維碼即可下載，並立刻發布於個人社交平台與好友分享聖誕喜悅。