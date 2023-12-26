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副刊
Happy PaMa 教得樂 第481期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．家家有禮：潛入深海 與企鵝波波尋寶

【明報專訊】白色聖誕雖然特別，但還不及藍色聖誕啊！陽光房地產基金旗下兩大商場新都城中心一期（MCPOne）及上水中心購物商場（SSC），帶來換上一身聖誕新裝的本地插畫企鵝波波，牠與一眾深海好友將會與大家共度夢幻聖誕。首先，新都城中心一期準備了一場「奇幻尋寶遊@MCPOne」，外表圓碌碌、粉嫩可愛的企鵝波波化身聖誕深海遊團長，帶領大家到「幻彩珍珠聖誕樹」及「深海光影隧道」等互動拍照區打卡留念。而推廣期內周六、日及公眾假期將舉行「深海尋寶GOGOGO!」互動遊戲，只要於商場消費滿$50或以上，即可親身體驗尋寶樂！

至於上水中心購物商場中庭的「夢幻珊瑚海＠SSC」，企鵝波波駕駛着「巨形深海潛艇」進入絕美珊瑚群，當中逾5米高的「光影幻彩聖誕樹」掛滿了閃爍聖誕裝飾，更設有巨型貝殼尊貴席，可讓小朋友打卡。此外，同場亦有「魚魚力爭向上大挑戰」互動遊樂裝置，讓小朋友贏走精美禮品。

◆INFO

「『魚』你共度聖誕！」大型聖誕佈置

日期︰即日至2024年1月2日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰新都城中心一期 上水中心購物商場

查詢︰2191 1105（新都城中心一期）

2672 6328（上水中心購物商場）

■送企鵝波波暖笠笠咕𠱸被及枱曆

陽光房地產基金送出企鵝波波暖笠笠咕𠱸被及「魚」你共度每一天枱曆予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額8個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

有興趣的讀者請於2024年1月2日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「夢幻珊瑚海＠SSC」內有多少米高的「光影幻彩聖誕樹」？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第481期]

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