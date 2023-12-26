P牌父母：人生舞台 父母角色不求完美 換位思考 親職劇裏共成長

文︰沈雅詩

相信絕大部分的新手爸媽，都想裝備自己成為優秀父母，因此常常如飢似渴地吸收育兒知識、狂啃一本又一本的教養秘笈，然而，不少人往往忽略了一個很關鍵的要素——原生家庭。原生家庭孕育出新生家庭，愛和痛也可以代代相傳，「有些說話或舉止，我們自幼便聽着或看着上一輩這樣講、這樣做，於是，當我們成為父母後，又會習以為常地傳給下一代」。但正因一切都出於無意識，Adeline發現許多時候，家長會把憂慮與恐懼也一併傳遞給小朋友而不自知。

不讓「魔咒」代代相傳

Adeline曾遇過一個小女孩，很擔心如果自己成績不好，父母就不要她，「小女孩無法給我形容她有多害怕，但當她進入戲劇治療裏面，我就察覺到，她的恐懼很大」。一輪抽絲剝繭後，Adeline最終揭開事情的底蘊，「小女孩的媽媽回想，有一次火起時，曾對女兒說過『如果你再唔勤力讀書，我就唔要你』」。當然，在媽媽的心坎裏，壓根兒沒想過會付諸行動，卻沒想過一句承襲自上一代的「口頭禪」，竟成為女兒頭上的金剛圈，使她動彈不得。

Adeline自己也被一個跨代相傳的民間傳說，纏擾了足足30多年，「小時候，媽媽告訴我，不要用手指指月亮，否則會被月亮割耳朵」。那些年，年紀小小的Adeline因為不小心犯禁，雖然已經馬上向月亮道歉和求情，惟每個晚上，小妮子仍然帶着惶恐入睡，深怕月亮會來找她算帳。直至成年，Adeline雖走出陰霾，但下意識還是不敢直指月亮。後來她才知道，原來這個傳說是由外婆告訴媽媽，而媽媽小時候，也曾經十分懼怕月亮。「當外婆告訴媽媽這個傳說，我相信外婆並非要恐嚇媽媽；當媽媽告訴我這個傳說，我猜她也不是立心要恐嚇我，只是大家都無意識地重複了上一代的說話。」於是，Adeline在女兒出生後，便帶着意識去割斷這個月亮的咒語，好讓下一代更自由地做自己，「我很希望小朋友的世界，不會因為我而變小；但我的世界，會因為孩子而變大」。這個，也是她對一眾父母的提醒。

無音樂天分 學琴變夢魘

Adeline既是戲劇治療師，也是一名戲劇工作者，專業的培訓，令她擅於在舞台上靈活換位，「戲劇治療有一個很重要的精神，就是要站在對方的角度去想」。她覺得把這個技巧，應用於親子關係，同樣適合，「當我能夠換位，由媽媽一角，轉入去13歲女兒、9歲兒子的角度去看，想想假如我是她／他，我其實需要什麼呢？怎樣才可以令我改變？又或者，什麼說話反而令我裹足不前？如此這樣，有些事情，便會叫自己看開一些」。

說到底，這就是同理心。每個爸媽都經歷過童年，Adeline相信，「用自己希望被對待的方式」教養子女，就是最佳的育兒座右銘。「或者反過來說，我們的童年，曾經如此被對待，是自己不喜歡的，那就不要再這樣對待小朋友了」。Adeline以學音樂為例，「我爸爸很喜歡音樂，但他小時候沒有機會接觸，於是他很想我去學彈鋼琴」。奈何Adeline毫無音樂天分，學琴遂成為她童年的夢魘，「這段經歷時刻提醒我，今後孩子要學什麼，都應該順着他們的喜好，而並非為了滿足我自己，強迫小朋友去學」。

初為人母時，Adeline都像很多媽媽一樣，一路上也很小心翼翼，步步為營，擔心哪怕是做錯一點點，便會壞了孩子的未來，亦會在意別人的目光，害怕被人說自己做得不夠好。但她慶幸，很早已經打消了做「完美媽媽」的念頭！「其實媽媽都是人，都會有限制。媽媽都會疲倦，會有做錯事、說錯話的時候，這是人之常情。」

子女是鏡子 助自我探索

Adeline更認為，一個「完美媽媽」對子女來說是不好的示範，「小朋友見到媽媽樣樣做到100分，會想仿效，惟當孩子事事追求完美時，便很容易把自己逼得瘋癲」。反之，讓子女從「不完美」的媽媽身上，學習如何處理過失、化解困局，更有助他們茁壯成長。Adeline曾幾次情緒失控怒罵女兒，事後也有跟她道歉，「我道歉，是要把我潑向她的負能量，負責任地收回。而且用行動告訴她，這樣的行為並不是很好的模仿對象」。

談到生兒育女後，父愛母愛會驅使我們把所有目光都投放在小朋友身上，也經常糾結該如何帶好孩子。惟在Adeline眼中，親職之路是雙向的，除了父母帶孩子，孩子的來臨，也同時是幫助父母「二次」成長，逐步成為更完整的人。「兒女往往是父母的鏡子，很多時候，你對孩子看不過眼的地方，其實正是你對自己看不過眼的部分；又或者，你很強烈給予、保護小朋友某些東西，其實是因為你需要被給予、被保護。」Adeline寄語天下爸媽，讓育兒過程成為一場自我探索之旅，由小朋友陪伴我們一起繼續長大！

■INFO

《別告訴孩子月亮會來割耳朵——戲劇治療師的育兒心語》

兩孩之母陳凌軒，最近把十多年來寫下的育兒心語結集成書，書中沒有權威式教導，卻透過一個又一個親身經歷的生活小故事，帶出親子育兒的觀點、提醒與啓發

作者︰陳凌軒

出版社︰希望學

定價︰400新台幣（約100港元）

網址︰booksunion.com/hopology

[Happy PaMa 教得樂 第481期]