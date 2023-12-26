泰式美食變蛋糕 冬蔭功酸辣滿fun

神還原榴槤 creamy又煙韌

眾多蛋糕中以榴槤最受歡迎，以D24榴槤慕絲做出凹凸有致的外殼，再噴上綠色可可油皮，造型精巧細緻。殼內則是榴槤慕絲夾着海綿蛋糕、麻糬，配搭上極見心思。榴槤味相當濃郁，順滑creamy，又帶着煙韌口感，整體層次豐富，絕對不會令榴槤迷失望。

冬蔭功是一道帶微微辣勁的蛋糕，白色朱古力碗內是原味海綿蛋糕、冬蔭功慕絲，上邊則是以朱古力餅做的大蝦，還有風乾香葉、椰汁河粉、餅乾條筷子，每個細節位均一絲不苟，無論味道及造型都神級還原，帶着微酸微辣，平衡帶甜度的蛋糕及朱古力，味道有驚喜。至於船麵則是朱古力口味，碗身為66%濃度的朱古力，內裏是海綿蛋糕配上朱古力慕絲，菜絲、牛丸亦由朱古力炮製，配上椰汁河粉，慕絲入口嫩滑，可可的甜澀餘韻在口腔內縈繞，吃下去的感覺相當有趣。

在曼谷路邊攤隨處可見的泰式香蕉煎餅，亦深得店主喜愛。為了還原煎餅的味道，甜品師特意鋪上煎至金黃色的蛋餅皮，再澆上煉奶及朱古力醬，而餅皮底則是海綿蛋糕、香蕉蓉、香蕉慕絲，味道與真實版相似，最特別是底部的發泡膠兜其實以白朱古力製作，幾可亂真。●

■Asok Thai Cake Shop

地址：中環皇后大道中93號中環街市121號舖

查詢：6015 2877