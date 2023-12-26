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飲食

泰式美食變蛋糕 冬蔭功酸辣滿fun

【明報專訊】近年相機先食風氣愈演愈烈，食物賣相愈來愈受重視，衍生了instagrammable一詞，而以假亂真的蛋糕造型更成為新潮流。若你經過中環街市的Asok Thai Cake，必定會被餅櫃中的榴槤、椰青、泰式奶茶等吸引着，這些其實是充滿東南亞風味的蛋糕。店中蛋糕款式不算多，約10款口味，全部與泰國美食有關。開業全因4名店主都熱愛泰國美食，發現本地難找到泰式口味的蛋糕，決定自家研發，並做出3D造型，希望藉內外兼備的泰式風味吸引老饕。坊間的3D造型蛋糕一般以糖皮為主，但此店的烘焙師傅覺得太甜太膩，決定自製模具，以朱古力或慕絲等倒模成形後，再噴上顏色可可油皮固定，完美地複製形態。

神還原榴槤 creamy又煙韌

眾多蛋糕中以榴槤最受歡迎，以D24榴槤慕絲做出凹凸有致的外殼，再噴上綠色可可油皮，造型精巧細緻。殼內則是榴槤慕絲夾着海綿蛋糕、麻糬，配搭上極見心思。榴槤味相當濃郁，順滑creamy，又帶着煙韌口感，整體層次豐富，絕對不會令榴槤迷失望。

冬蔭功是一道帶微微辣勁的蛋糕，白色朱古力碗內是原味海綿蛋糕、冬蔭功慕絲，上邊則是以朱古力餅做的大蝦，還有風乾香葉、椰汁河粉、餅乾條筷子，每個細節位均一絲不苟，無論味道及造型都神級還原，帶着微酸微辣，平衡帶甜度的蛋糕及朱古力，味道有驚喜。至於船麵則是朱古力口味，碗身為66%濃度的朱古力，內裏是海綿蛋糕配上朱古力慕絲，菜絲、牛丸亦由朱古力炮製，配上椰汁河粉，慕絲入口嫩滑，可可的甜澀餘韻在口腔內縈繞，吃下去的感覺相當有趣。

在曼谷路邊攤隨處可見的泰式香蕉煎餅，亦深得店主喜愛。為了還原煎餅的味道，甜品師特意鋪上煎至金黃色的蛋餅皮，再澆上煉奶及朱古力醬，而餅皮底則是海綿蛋糕、香蕉蓉、香蕉慕絲，味道與真實版相似，最特別是底部的發泡膠兜其實以白朱古力製作，幾可亂真。●

■Asok Thai Cake Shop

地址：中環皇后大道中93號中環街市121號舖

查詢：6015 2877

相關字詞﹕甜品 蛋糕店 打卡 飲食 中環街市 中環美食

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