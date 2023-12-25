肥胖、三高、嗜煙酒 致腦血管病變 腦內颳起10號風球

我說的是：中風者。他們猶如被10號風球打過正着，往往是避無可避。吹襲過後，康復之路慢且長，毅力信心不能少，同路共勉更可貴。我曾經目睹一名病人中風倒地，只可惜當時的我完全不知道「中風」是怎麼一回事，更遑論怎樣應對了。

小學五年級數學科教師名叫「肥朱sir」。他為人和善，就算知道學生在他的姓氏前加上「肥」字，也好像沒有生氣。記得有一天，肥朱sir如常在黑板列出一條數式，然後叫學生出來運算。那次剛巧輪到我。正當我努力計算之際，突然聽到「噼啪」一聲巨響，真是嚇得呆了一陣。驚魂之下，看到肥朱sir倒在地上。他兩眼反白，口裏吐出白色波波球。雖然口吐物有點像忌廉泡泡，但是看上去仍是嚇人。尤其聽到同學們的背景驚呼：「嘩呀啦」、「嗚呀呀」、「喲噢噢喲」……更覺墮進了驚慄之境。

老師被激到「爆血管」？

或者當時實在太驚，我對當天隨後的記憶，全焉消失。究竟肥朱sir是自己走出課室還是被人抬走？最終我有否將答案寫在黑板上？答案準確嗎？當天的課究竟停了多久？有沒有同學因此突發場景而害怕到哭呢？這些問題，我都不能作答。記憶到此。不過，我卻對一句話牢記至今，代課老師說：「你們真是又曳又蠢，朱sir被你們激到爆血管了！」原來肥朱sir當天是爆血管。從此，我對「爆血管」這3個字，有了深刻印象。

不過，到了很久之後，當我在醫學院上內科課時，才意識到當時朱sir患的其實是「中風」。所謂中風（stroke），是腦血管發生病變，引致阻塞或爆裂。腦部血液突然中斷供應，腦細胞及組織便會壞死，身體機能亦不能正常運作。中風症狀可以說是千變萬化，但是一般都是無痛及突如其來。有些嚴重症狀可以構成即時生命危險，但是有些輕微的可以是一瞬即逝，容易使人掉以輕心。常見的中風症狀包括：半身不遂、言語不清、嘴歪、眼斜、吞嚥困難、大小便失禁、感覺麻木、流口水。至於嚴重者，可以是昏迷或死亡。由此看來，我相信肥朱sir應屬後者，因為他當天曾昏迷不醒呢！

不過說到中風原因，我懷疑朱sir的肥胖，可能是病因之一。醫學界已經掌握不少引致中風的高危因素，其中包括高齡、高血壓、吸煙、糖尿病、高膽固醇、肥胖、心臟病、心房纖顫及缺乏運動等。因此，肥胖肯定是有影響。

糖尿病人中風風險高6倍

有說糖尿病及肥胖症，在發達地區已成為一號流行病。在香港，當然也不例外。

BMI（body mass index）是體重除以身高的平方，常用以測量肥胖的標準。一般BMI達23或以上便視為過重，若25或以上則已算是初等肥胖。衛生署一項調查報告指出，本港有超過三成人屬過重或肥胖，而港人體重更是按年遞增。這樣趨勢其實是不樂觀，因為肥胖是可以惹出禍來。

腰圍粗壯、身體肥胖反映內臟脂肪高含量。脂肪多並不是值得慶幸，因為這正說明引發心腦血管疾病的危機。內臟脂肪含量愈高，愈易引發受新陳代謝影響的心腦血管病。另外，肥胖與糖尿病亦有密切關連。隨飲食習慣改變，香港人患糖尿病的比例不斷增加，估計在未來20年內，會由8.8%增加至12.8%。另有研究顯示，當撇除其他高危因素影響，糖尿病人中風風險較一般人高出2至6倍。所以，控制體重十分重要；最好能夠保持標準體重，切勿過胖。

血壓每高20/ 10 死亡率增1倍

不過，綜觀中風的高危因素，我們絕不能輕視高血壓。研究顯示，從115（收縮壓）/ 75（舒張壓）mmHg計算，血壓每升高20（收縮壓）/ 10（舒張壓）mmHg，血管病變死亡率便會增加1倍。因此，對預防中風而言，控制收縮壓和舒張壓是非常重要。長者一般患的多數是收縮期血壓高，因此治療高血壓能大大減低中風危機。

但現實中，患者往往忽略高血壓的嚴重度。一般認為隨年齡增長，血壓自然會提高，至於老人家血壓稍高一點是沒有問題。有患者說：「哎呀，只是血壓計度數顯示高出標準；但我什麼徵狀也沒有，一點不適也沒有。為何要食藥？醫生，我不喜歡把這些化學物質食入肚！」更有病人說：「我食了一個星期藥，血壓已降低。既然一切回復正常，我自然不再需要食藥！」

不幸地，在高血壓影響下，心腦血管疾病隨之而併發。到了那時，治療變得加倍困難。因此，我們最好能養成定期檢查身體及量度血壓的習慣。所謂預防勝於治療。而且高血壓並不限於長者，就算young old、中年人士也會是高血壓患者。只是因為早期病徵不太明顯，而且大家覺得高血壓是老人病，壓根兒沒有理會；不會檢查、不會服藥、不會調節飲食。於是，中風來襲時，更為始料不及和不知所措。

高膽固醇致動脈粥樣硬化

中風高危因素，其中一項是膽固醇。膽固醇，尤其是低密度膽固醇，若濃度過高會形成血管硬化斑塊。斑塊破裂會直接誘發中風的病理機制。醫學研究證實，膽固醇是引起動脈粥樣硬化的主要成分。降低膽固醇是能有效減低中風風險。因此，若驗血報告發現低密度膽固醇偏高，最好在醫生診斷下，服用適當藥物，以減低膽固醇濃度。

審視因素後，我們發覺有不少都是與後天有關。為此，醫護都會苦口婆心告誡病人，最好能多預防。首先，必須注重健康，要控制高血壓、糖尿病、高膽固醇、心房纖顫等各項高危因素。在飲食方面，一定要戒煙、戒酒，減低食鹽攝取量，不吃太多肥膩或甜食，多吃富纖維質食物如綠葉菜和水果。生活方面，要保持作息定時，爭取足夠休息，做適量運動並持之以恆，維持合適體重，盡量避免肥胖。除此之外，定期身體檢查亦是重要的。如果家族有血壓高或心臟病的病史，我們應定期做心臟檢查，包括照X光、心電圖、心臟超音波檢查等。及早發現病徵，自然大大減低中風的風險。養成定期自我監測及量度血壓及血糖變化的習慣，是既經濟方便又有效直接的做法。

這些叮嚀或許有點囉嗦，但是若想活得健康，老得精彩，過得喜樂，我們最好盡量依從叮囑，好好注重身體，做個快活人。

文：梁萬福

編輯：梁小玲

美術：張欲琪

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