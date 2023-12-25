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健康

兒言自得：香港家書

【明報專訊】最近有幾名朋友先後離世，去了好幾趟追思會，緬懷多年交往，傷逝之情難免，但離世者都已年過70，有些甚至超過90高齡，既無白頭人送黑頭人之悲，亦無遺下稚子幼雛，嗷嗷待哺之痛。人生本來就難逃生、老、病、死之苦，早走遲走幾年，是命裏注定，只要走時沒有太大遺憾，那已是走得其所，不用太計較了。我的一班老友，雖未至洞悉生死，但對人生看法還算豁達，但其中一位，因癌症躺牀數年，好像有很多牢騷。他去世前兩個月，趁左右無人之際塞了一封書柬給我，要我在他死後公開給他的朋友圈，要是時機適當，向外發表也無不可。以下是他書信的內容：

各位老友，我走了。感謝你們多年的友誼，你們對我的關懷和情意，我銘記於心。我曾吩咐家人在我死後不要搞喪禮，也不要搞追悼會。原因很簡單，我在生時去過不少喪禮和追悼會，但赴會的人有多少個真是為悼亡而來？許多喪禮成為社交場合，老友歡聚之所，高聲談笑不絕，傷心哀悼者幾稀。要是逝者有點社會地位，在某等人心目中，能赴靈前鞠躬成為地位象徵。這等人平日的言行嘴臉，都是我和各位老友不恥和鄙視的。不過這都不是我寫這封信的原因。主要原因是，我想向各位申訴，我死得是何等不爽。

「延期執行死刑」 延長痛苦

大家都曉得我患了末期癌症，又失去自理能力，數月前我已知道，病情已到了無藥可治的地步，大限只在朝夕之間。其間我經歷了多次嚴重感染或其他併發症，每次都給送進深切治療部，天天都要抽血、插胃管、拍痰、插靜脈管、插尿管等，令我捱盡痛苦。臥在牀上看到的只是天花板，聽到的只是監察儀器的啲嘚聲，吃喝拉撒都要麻煩別人，其實吃喝也不是真的用嘴巴，而是通過胃管或者打點滴，這樣生存下去實在沒有什麼意思，可是醫生總不讓我死。雖然我已多次向他們表明，既然雖生猶死，不如讓我安然上路，不要再搞什麼「大龍鳳」了，可是每次我病情惡化，醫生總能說服我家人，趁我神志不清時把我送進醫院，更關進了ICU，用盡種種不人道方法把我救活。我只覺得，他們把我的死期延遲了一丁點時間，是有限度的「延期執行死刑」，卻無限期延長了我的痛苦。

預設醫療指示成了「廢紙」

香港雖設有預設醫療指示（advance directive），讓患了晚期絕症病人，選擇在身體面臨嚴重疾病或瀕臨生命終結時，不接受維生治療。可是這指示沒有什麼法律效力，我雖然簽署了這預設指示，但每次瀕危時家人和醫生都認為要繼續搶救，指示成了廢紙一張。

其實，如果有選擇，我一定寧取安樂死，也不願這樣痛苦的活下去。可惜香港法律不容許安樂死，要死得舒服，要老遠跑到加拿大或歐洲一些容許安樂死的國家，我重病之軀，實在沒能力遠行。在香港，每逢有安樂死的討論，反對人士一定會搬出一大堆倫理道德宗教的理論，亦有人會祭出「安樂死容易被濫用」的尚方寶劍，總之就是不行。希望這些反對人士，能推己及人，不再因為這理論上的「濫用」，令我們一大群正忍受着無窮痛苦的人，要繼續捱下去。

亡友的話，很值得我們深思。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

（中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕兒言自得 霍泰輝 健康 安樂死 預設醫療指示

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