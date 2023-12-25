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健康

知多啲：事前避孕藥調經 逾35歲煙民不宜服

【明報專訊】不少女士對於「經痛」二字絕不陌生。每次月經來潮時，下腹嚴重疼痛，更有冒冷汗、惡心、腹瀉、腰背痠痛等徵狀，更有人嚴重腹痛嘔吐，需要入院治療，誤以為腸胃問題。治療月經周期紊亂，可服用事前避孕藥，成效顯著。

事前避孕藥，屬於正規安全的避孕方式，主要分為單一及混合荷爾蒙兩種，選擇上有口服藥及針劑。藥物主要抑制卵巢排卵，亦會抑制子宮內膜發展，讓受精卵無法着牀，減低受孕機率。

其中，混合荷爾蒙藥物具有調經作用。中大醫學院婦產科學系名譽臨牀助理教授吳嘉詠表示，曾接受腸胃科醫生轉介，治療一名年輕女學生，她月經來潮時會有經痛及嚴重嘔吐，每次持續逾1周，既無法上學，影響學業外，更需要入院治療。最初醫生以為是胃部問題，安排插胃喉檢查，及後發現女生每次嘔吐發作，連帶經痛而來，故轉介至婦產科。

經檢查，排除任何子宮瘜肉、病變或多囊卵巢綜合徵等之後，吳嘉詠確診女生是經前綜合徵（premenstrual syndrome）引致身體不適。嘗試用事前避孕藥的混合荷爾蒙藥物治療，經數月治療，女生有明顯改善，不用再每月入院，可以繼續上學，日後待情况穩定，更有機會停藥。

長期服或輕微增乳癌風險

不少女士擔心避孕藥的副作用或增加患癌風險，吳表示，定時服用事前避孕藥，避孕效果十分顯著。一般副作用是輕微頭痛、頭暈或惡心，並於數星期內消失，另部分人或有輕微水腫及體重增加等情况。至於癌症風險，長期服用有可能輕微增加乳癌風險，但停止服藥後，相關風險就會在數年內消失。同時藥物可減低子宮內膜癌、卵巢癌及腸癌的機率。她認為，女士們不用過分憂慮避孕藥的風險，但若有吸煙習慣且年齡逾35歲女士，不宜服用，以免增加心血管疾病的機率。

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