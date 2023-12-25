明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

生酮 無麩質 純素蛋糕藏邪惡一面 DIY好營聖誕cupcake

【明報專訊】聖誕、新年開派對，總少不了一個蛋糕為聚會添上節日氣氛。近年新興、標榜健康的生酮蛋糕、無麩質蛋糕和純素蛋糕等，將蛋糕骨幹食材麵粉、牛奶、砂糖換走，不止蛋糕味道和質感改變，連熱量、脂肪、糖分亦大兜亂；然而卻不一定較健康，反可能更邪惡！

想減低罪惡感，不如跟營養師學做健康版cupcake，安心享受一口甜。

生酮蛋糕、無麩質蛋糕、純素蛋糕，究竟是什麼？

生酮蛋糕 食材高脂影響膽固醇

生酮飲食標榜透過攝取低碳水化合物，讓身體燃燒脂肪提供能量，達到減重效果。生酮飲食中脂肪比例佔七成，蛋白質佔兩成，碳水化合物僅一成。註冊營養師梁曦允指，「生酮蛋糕的特色，在於使用很多高脂食材」。

麵粉是蛋糕中碳水化合物的主要來源，生酮蛋糕常以杏仁粉、椰子粉等取代。杏仁含豐富不飽和脂肪酸，脂肪比例較高，以100克計算，熱量達622千卡，碳水化合物16.2克；相較之下小麥粉熱量349千卡，碳水化合物73.6克。「將麵粉轉為杏仁粉，蛋糕熱量接近翻一倍！」同時，生酮蛋糕也常用牛油、忌廉、忌廉芝士等含高飽和脂肪的材料，「不單熱量高，還可能影響膽固醇」，不適合患心血管病或膽固醇有問題的人食用。

砂糖同樣含碳水化合物，生酮蛋糕會以代糖或甜味劑取代，如甜菊糖、赤藻糖醇等。梁曦允指生酮蛋糕較可取之處，在於糖尿病患都可進食，因身體無法吸收代糖，吃後血糖升幅較小，可滿足患者嗜甜的渴望，但仍不可過量。至於肥胖人士則應避免嘗生酮蛋糕，因為容易增加壞膽固醇。註冊營養師陳可兒補充，據世界衛生組織今年指引，不建議非糖尿病人長期用代糖，「研究發現或影響腸道微生物，更容易出現心血管疾病」。

無麩質蛋糕 精製麵粉營養大減

無麩質蛋糕專為患麩質不耐症、乳糜瀉人士而設，他們不能進食小麥、黑麥和大麥等穀物製作的麵包、蛋糕、粉麵等，因進食後會引致各種腸胃不適。乳糜瀉是自體免疫疾病，當患者接觸麩質時，免疫系統會攻擊腸道細胞，使身體無法從這些食物中吸收營養；而麩質不耐症人士對麩質食物消化不良，進食後容易腸胃不適、肚瀉。除了上述兩者，一些腸易激綜合徵的人進食小麥、大麥製品時，因身體不能正常分解所含的寡糖，多餘的糖類會殘留腸道，在大腸加以發酵產生氣體，引起肚脹、腹痛等，他們因而選擇無麩質飲食。

製作無麩質蛋糕，小麥粉會被其他不含麩質材料取代，不同食材之間營養價值差異很大。例如白米粉、馬鈴薯澱粉、粘米粉等精製麵粉，營養價值不高，纖維、蛋白質等都比小麥粉低。以白米粉為例，蛋白質為每100克5.95克，膳食纖維2.4克；而小麥粉有蛋白質11.2克、膳食纖維2.1克。若選用鷹嘴豆粉、蠶豆粉、苔麩粉等，營養價值則較小麥粉優勝，如鷹嘴豆粉蛋白質達22.4克，而膳食纖維10.8克。部分蛋糕為了同時滿足生酮飲食和無麩質飲食人士，會選用杏仁粉，但梁曦允提醒，其脂肪和熱量都較高。

「如果沒有對麩質過敏，毋須刻意跟隨無麩質飲食模式。」梁曦允表示，製作蛋糕常用的全麥麵粉、黑麥麵粉等均含高纖維、高蛋白質，用錯烘焙粉或使蛋糕營養價值降低。

純素蛋糕 植物牛油超級壞蛋

近年愈來愈多純素蛋糕推出市場，將蛋糕骨幹材料蛋和奶，換上植物食材，又踢走忌廉、牛油、芝士等，是否較健康？陳可兒強調需選對食材，「多用植物食材，膳食纖維、維他命、礦物質等會比較高；另外多水果、果仁，營養亦會更豐富」，但用錯油脂類材料，則可能反增健康風險。

純素蛋糕多用亞麻籽粉、香蕉、牛油果等濕潤食材取代雞蛋，將食材黏合，並加入小蘇打粉或泡打粉令蛋糕膨脹；還會使用植物奶，如椰子奶、豆乳、堅果奶等。至於牛油，常用植物牛油、純素牛油、橄欖油、椰子油、米糠油等代替。以椰子油為例，每100克熱量達895千卡，牛油則740千卡；至於飽和脂肪，椰子油比牛油多近4成，前者82.5克，後者52克。而經氫化過程的植物牛油壞處更多，不單飽和脂肪高，同時有更多反式脂肪，「飽和脂肪會增加血液中壞膽固醇，反式脂肪增壞膽固醇之餘，還會減少好膽固醇，是壞蛋中的壞蛋」！梁曦允補充，若用米糠油或芥花籽油等富含不飽和脂肪酸的油類，就會較健康。

■食譜

有營食材踢走牛油

美味與健康想同時擁有，就要花心機選用健康材料取代牛油、砂糖等邪惡食材。註冊營養師梁曦允建議用含豐富不飽和脂肪酸的牛油果，或米糠油、芥花籽油等取代牛油；麵粉則可用全麥麵粉、黑麥麵粉等高纖麵粉代替。至於蛋糕的糖分，除了用代糖取代砂糖，註冊營養師陳可兒指，也可用天然食材為蛋糕加甜，如將椰棗、香蕉或蘋果打成蓉，取其天然甜味。

喜歡烘焙的梁曦允為聖誕派對製作了健康版cupcake，大家跟着動手做啦！

食譜：聖誕cupcake

蛋糕材料（10至12個）：

•牛油果1個

•香蕉1條

•脫脂奶120毫升

•雲呢拿精油1茶匙

•中筋麵粉120克／中筋麵粉和全麥麵粉各60克

•砂糖75克／砂糖和代糖各38克

•泡打粉2茶匙

•小蘇打粉1/2茶匙

•海鹽1/2茶匙

•可可粉50克

•朱古力粒／堅果／果乾90克

聖誕帽裝飾材料：

•士多啤梨適量

•代糖1茶匙

•低脂忌廉芝士100克

做法：

1.預熱焗爐至180℃

2.牛油果、香蕉、脫脂奶及雲呢拿精油用攪拌機或叉壓成蓉後拌勻，備用

3.除了朱古力粒／堅果／果乾，所有乾性材料放入大碗拌勻，備用

4.將（3）逐少加入（2），邊加邊慢速攪拌，直至混合均勻成麵糊；加入朱古力粒／堅果／果乾

5.麵糊倒入cupcake模具，放焗爐焗約25分鐘。取出後在架上放涼，即成

聖誕帽裝飾做法：

1.低脂忌廉芝士室溫或熱水坐熱變軟，加入代糖，用打蛋器打發成奶油狀，放入擠袋

2.蛋糕表面唧上低脂忌廉芝士，放已去蒂士多啤梨，再在士多啤梨尖端唧少許忌廉芝士，裝飾成聖誕帽（圓圖）

每個聖誕cupcake營養：

熱量：128.4千卡

蛋白質：2.9克

脂肪：4.5克

碳水化合物：22.1克

糖：9.4克

膳食纖維：3.9克

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

[健康]

相關字詞﹕蛋糕 DIY 生酮 膽固醇 減肥 健康食譜 聖誕節 無麩質 純素 生酮飲食

上 / 下一篇新聞