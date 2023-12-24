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社會實驗：搵個理由同街坊傾偈 用二手聖誕禮物 換故事

【明報專訊】聖誕節通常會開派對抽獎換禮物，收禮物見到人中伏覺得搞笑之餘，自己都驚付出跟回報不成正比。

你又是否夠膽同素未謀面的人交換聖誕禮物？Tiff和朋友組成「愛之使」社區關愛隊在將軍澳和鑽石山等地方，隨機跟街坊交換二手聖誕禮物，但一眾街坊真的願意花時間聽他們講兩句，並放心換禮嗎？

背景

項目：聖誕節交換二手禮物

目的：推廣環保，跟街坊互動交流建立社區連結

人物：Tiff、7名「愛之使」組成社區關愛隊

由一本攝影雜誌開始……

上周二，記者在社交平台看到有關「二手的愛不嫌棄」社區換禮活動的宣傳，帖文寫到：「從12月20日到24日，7位『愛之使』將會去到將軍澳、觀塘、鑽石山、油麻地，隨機同社區嘅人交換聖誕禮物。一物換一物，究竟街坊會從自己店舖或屋企攞出乜嘢作為交換？Day1由一份二手物開始換，最後又會換到啲咩返來？」跟以物易物的概念有點相像，記者頓時想到美國有一名女生發起的「Trade Me Project」，從一個髮夾開始易物28次，最後換到一間大屋，心裏好奇「二手的愛不嫌棄」的玩法，上周四便約了Tiff跟隨鑽石山「愛之使」Chris到新蒲崗交換禮物。

Tiff先簡介前一天的進程，活動第一份二手禮物由將軍澳「愛之使」Van送出一本攝影雜誌開始，她起初先換了一個台灣日月潭貓頭鷹小擺設，之後再用小擺設換了一副東京迪士尼太陽眼鏡，搵街坊交換禮物吃了3次檸檬，最後才找到一個文具店老闆，用太陽眼鏡換到一本2024年月曆。那本月曆是老闆的友人相贈，老闆說開封月曆是迎接新一年的到來，於是想送出這份「有用的物品」。Van另買下文具店一張M+還沒建成時，俯瞰維港一帶景色的明信片作月曆附送品。印象中月曆向來是普遍人不想收到的禮物，用Tiff形容是「幾靚幾得意」的太陽眼鏡跟文具店老闆換了一個月曆，不覺得價值不對等嗎？Tiff笑言：「這個活動或能看見人性的一面，可能換到最後得番一粒米，但又有可能會有人（對禮物的價值）沒所謂，會拿出很棒的東西出來交換。」這種講求人與人之間信任的未知之數，正是活動好玩之處。

「老闆不在」 聽得最多

鑽石山「愛之使」Chris從Van手中接下2024年月曆和明信片後正式啟程：「我們先找一些具挑戰的店舖（交換禮物）。」從新蒲崗崇齡街出發到大有街探索了一陣子，找到一間地產舖，Chris先是有禮地向中年店員問了聲好，再道明此行目的：「我們正跟街坊交換聖誕禮物，他們會拿出自己手上擁有的東西交換，我剛獲得了一本月曆，你會否有興趣跟我交換禮物，送給下一位街坊？」店員聽罷甚是不好意思地回答：「老闆不在。」這段一問一答的對話像是打了草稿似的，在Chris的行程中聽到不下10次，他好幾次都沒有成功跟真正的店舖負責人交談。食過幾次檸檬後，Chris有了心得：「要找一些人流不太多，有空跟你聊天，老闆看上去會感興趣的，仲有老闆要喺度。」他說得甚有道理，但能否成功也講求運氣。接着去到車廠和曬相舖，Chris聽到的不再是直截了當的拒絕，而是老闆把零件、相框尋遍後的惋惜：「我們這裏沒什麼可換的。」或許他們擔心送出的東西會不合別人心意。「老闆不在」、「無咩好換」，有可能是敷衍拒絕，但反映商戶跟陌生人交換東西時也有很多顧慮。

正想着短短兩小時內能不能把月曆換出去，Chris走入一間文具舖裏重複那段「自介template（範本）」，那名年長的老闆二話不說就答應，指了指那個牛仔布製、上面印有蘋果樹公仔的筆袋說：「就那個筆袋吧！」看着Chris不斷在「自介」和被婉拒之間擾擾攘攘，這名文具店老闆的豪爽令人有點無所適從。老闆甚滿意道：「小朋友收到（筆袋）一定鍾意，日曆不用送給我了，當我是加碼吧！」這番話倒也提醒了Chris要思考下一個交換對象：誰會用得着筆袋？要增加成功交換的機會，或者他尋找的目標要更明確，決定從剛下課的小朋友入手。

巧遇小朋友當「救星」

Chris在爵祿街先後遇上希希（化名）和BB（化名）兩位小朋友，原以為他們的媽媽警戒心會很強，但她們卻很歡迎Chris交換禮物。希希媽媽更跟Chris打趣說：「我唔知可以畀咩你，不如我交個仔畀你，哈哈！」然後找了一找希希的書包，拿出兩個兒童口罩作交換，可惜希希不太情願，交換禮物以失敗告終。覺得可惜之際，BB跟媽媽剛好路過，Chris立刻截住BB提出換禮請求，BB媽媽不加思索便答應了：「但我沒什麼可以跟你換，只有剛剛買的麵包。」說完便從環保袋中取出BB最愛吃的奶皇包交換Chris手上的筆袋。

輾轉問了幾個人，也是回答「無嘢好換」，月曆還沒換出去，Chris坦言啟程前收到將軍澳街坊的月曆就「一額汗」，心想：「邊個會想要月曆？」他早已打定輸數。Chris拿着奶皇包和月曆繼續尋找願意換禮的街坊，最後來到舊商場裏一間配匙補鞋舖，老闆Brian入行約30載，店舖原址在附近的錦榮街，大概5年前搬到爵祿街現址。跟Chris先前遇到的街坊一樣，Brian在店裏也不太找到適合的物件當禮物交換，他四處搜索一番，從鋪塵的盒子裏拿出一條鎖匙鏈扣，問：「呢個啱唔啱？不過𠵱家無咩人買。」據聞在不知道哪個年代以前，男生很喜歡把這款鑰匙鏈扣掛在腰間當裝飾，看上去很有Y2K的感覺。

換物講起「十三太保」？

從那條Y2K鎖匙鏈扣開始講起，Brian訴說他開舖打拼的故事。Brian講古提到上世紀70年代慈雲山邨惡名昭彰的「慈雲山十三太保」，成員早已改邪歸正，其首領陳慎芝更成為牧師，「電影都有做！」「十三太保」的故事後來被拍成電影，Chris聞言只覺有趣。他們就這樣聊了1小時，Chris發現Brian曾經同是慈雲山街坊，當下有種相見恨晚的感覺。Brian終以鎖匙鏈扣換取維港景色明信片，他臨別時祝福Chris和Tiff最後能換到一層樓。

Chris最後換得的奶皇包和鎖匙鏈扣看似微不足道，或被視為無用之物，但「物輕情義重」，它們背後各自存藏心意——奶皇包是BB愛吃的食物；賣出鎖匙鏈扣則能為Brian帶來些許收入。與Brian真誠的對話更算是Chris的意外收穫，為他的「愛之使」換禮行動畫下句點。

這次屢遭街坊拒絕的經歷，Chris當是寶貴的一課：「我諗都係訓練自己唔怕瘀嘅精神，嘗試喺呢個城市裏面生存。」更反思店舖能否不止為賺錢：「我入一間店舖就一定要消費嗎？」在猶疑要不要走進商店看看，或者要不要跟陌生人展開話題，內心總有一絲尷尬，那份尷尬從何而來，不得而知。Tiff跟好友發起「二手的愛不嫌棄」活動背後也想參與者打破尷尬，自然而然地交流，因此Tiff也沒干涉「愛之使」的行動方式。Chris在換禮過程中再三複述的「自介template」也是他跟街坊搭訕時即場想出來的。

Chris最後補充揀選換禮店舖的策略：「後生嘅老闆反而戒心高啲。」不確定年齡是否主要影響因素，但Tiff回想起中學時期，她曾參與跟陌生人交換故事的活動，「跟那些阿叔阿嬸很快便能熟絡」，又或者是擺地攤跟別人換東西，開口講不是一件難事，要有效溝通或要視乎場合和環境氣氛。

宣傳環保的得意玩法

聖誕二手換禮活動去到尾聲，如果是Tiff自己的話，她會拿出什麼來跟別人交換？她幾經思索也想不出來：「不知道，所以這個問題交給他們（「愛之使」來思考）。」Tiff跟好友發起這場活動，源於那個朋友想趁聖誕節宣傳環保，但如果單純出post講環保有點死板又沉悶，她便思考「有什麼得意的方法去講這麼認真的議題」。何不辦一個聖誕party交換二手禮物？Tiff解釋自己不是一個喜歡派對的人，而且對跟社區有關的活動感興趣，索性把它跟聖誕節「炒埋一碟」。她自言這個活動不是願景宏大的社區project，可能是提供一個「滿足自己好奇心，可以同街坊傾偈嘅理由」，就如一般人搞聖誕party也只是為了見朋友一面。至於活動能否增強街坊之間的社區連結，「也是試過先知」，她沒有預期街坊的反應，但期望彼此的交流產生奇妙的魔法，能遇上像Brian般願意深入交談的街坊。跟陌生人打開話匣子，建立信任，交換二手禮物，從來不是一件易事，但Chris認為「大的改變，由一些小事一點一點累積而成」，至少要踏出第一步。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 姚超雯

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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