無定向學堂：浪漫不吸引 愛情非必需 無性戀者一個人盡興

無性戀≠無浪漫戀

本月10日舉行的LGBTQIA+社群嘉年華「Pink Dot HK 一點粉紅」跟區選撞期，這可能是一個大眾的關注點，但記者留意到的是首次在嘉年華擺攤的無性或無浪漫戀團體「無性群象」（A-lephants），團體名字中的「A」，代表LGBTQIA+的Asexuality（無性戀），解作極少或感受不到性吸引力（sexual attraction）者，同時亦代表Aromanticism（無浪漫傾向），即對任何人感受不到浪漫吸引力（romantic attraction）。

無性戀跟無浪漫戀是兩個不同的光譜，譬如說一個人可以同時是無浪漫傾向的無性戀者。無性戀者可能會經歷多種吸引力，例如浪漫吸引力是與他人建立浪漫關係的渴望；審美吸引力（aesthetic attraction）是對人外表的欣賞；感官吸引力（sensual attraction）是跟一個人進行感官（不是性）接觸的欲望，如擁抱或親吻。

愛情三角理論太狹隘

記得以前的中學通識課通識課中，有教由美國心理學家史登堡（Robert Jeffrey Sternberg）提出的「愛情三角理論」（triangular theory of love），指愛情主要由3部分組成：「親密」——即伴侶緊密地溝通，在情感上互相支持和依靠，彼此信賴和體諒；「激情」——即兩人彼此吸引（包括浪漫吸引和性吸引），產生與對方結合的欲望和經歷感官刺激的動機；「承諾」——是愛情中的理性部分，包括確立短期的戀愛關係和長期的婚姻關係。如此看來，愛似乎離不開浪漫吸引力和性吸引力。「理論出來就是被人推翻的。」「無性群象」成員PK這樣說，這句話旁人聽上去或會覺得是離經叛道，不過她的意思是愛其實有很多種，包含親密和激情要素的浪漫愛（romantic love）只是其中之一，也是普遍人對「愛」的印象。

不談戀愛很奇怪？不想做愛是性冷感？無性戀者或無浪漫戀者經常面對這些質疑。PK說現代人對愛的詮釋有時會局限於性吸引力或浪漫吸引力，這些吸引力可能源於亮麗的外表、個性的魅力，她不禁想：「美感上的吸引力，可能就是欣賞你的外表，就像欣賞藝術般，並不代表我就一定會想跟你發生性行為。」PK深刻記得在Pink Dot擺攤遇見一對情侶，女方跟疑似是無性戀者的伴侶說：「你不跟我做愛，是否不愛我了？」似乎性跟愛在普遍人眼中是不可分割的。

匯流愛必須經雙方協議

有一種愛是不受「性」定義的，那是由英國社會學家紀登斯（Anthony Giddens）提出的匯流愛（confluent love）。 團體成員Yumi解釋，在匯流愛的概念中，愛情是流動的、純粹的關係，不講求佔有，接受開放式和異性戀以外的戀愛關係，強調雙方開誠布公地溝通，毋須削弱身體自主來迎合對方。一說到開放式關係，便會想到那是不專一、不忠貞的行為，PK認為這是關乎consent（同意）的行為，匯流愛提及的開放式關係是經雙方協議，而不是單方面同意的，她笑言「單方面（同意）那些是出軌」。她認識一些無性戀者，其伴侶卻不能滿足其性需要，又或者是情感需求時，雙方會協商，商討一個皆大歡喜的方案，例如容許彼此去外面找第二個。

說回Asexuality無性戀，不是「無性」嗎？為什麼PK提到性需求？重溫一下上文簡略地說了無性戀的定義，無性戀者或會被人的外表吸引，但難以產生性慾，並非必然「零性趣」，在沒有感受到性吸引力下仍可能會出於某些原因，跟他人發生性關係，因此無性戀不等同重視精神交流的「柏拉圖式戀愛」（platonic love）。無性戀分很多種，其中有：

•泛浪漫傾向（Panromantic）

•排除性別和性吸引，對任何人都能感到浪漫吸引

•無浪漫傾向（Aromantic）

•對任何性別的人都感受不到浪漫吸引力

•酷兒拍拉圖式關係（Queerplatonic relationship）

•沒有浪漫及/或性吸引，但超過友誼的親密關係；關係中可有單一伴侶或多個伴侶，也可以是開放式或不開放式關係

•丘比特性戀（Cupiosexual）

•感受不到性吸引，仍會與伴侶進行性行為

無性戀並非新興概念，推廣無性戀議題的網站AVEN（asexual visibility and education network）早在2001年成立，以網路論壇為中心，為無性戀者和有疑問的人及其伴侶、朋友和家人提供一個安全的空間來討論其經歷。LGBTQIA+每個字母代表的不同身分，或是標籤，「其實最終是在講愛，最終如果說是soulful（靈性上）的大同世界，你不需要用任何的標籤去講自己」。Yumi說，這麼多terms（詞彙）是幫助人嘗試形容或認可自己當下的性傾向，而性取向是流動的，也就是有機會隨時間改變。

好奇試芫荽 不代表愛吃

說到性取向未必固定，很多人或者會好奇：「咁即係你未遇到啱嘅人啫？」這就好比跟一個受情緒困擾的人說：「你點解唔開心？你唔好唔開心啦。」假如這樣解釋不夠清楚，用食物來形容或許更中肯。PK說：「就像芫荽一樣，喜歡的人會很喜歡，不愛吃的人會很不喜歡。如果有一天我嘗試它的味道，可能是出於好奇，不一定是因為它吸引我，也不關乎我是否遇上一個能把芫荽煮得好食的大廚。」對無性戀者來說，愛情不是生活的必需品。「不是未找到（愛情），是我不需要。」PK很酷地說出這句話。

坊間有不同性取向測試，學術界發表過「無性戀鑑定量表」（asexuality identification scale），卻沒有測試可以確定一個人是否無性戀，至少同性戀者還能透過喜歡別人來判斷，那麼Yumi和PK是如何認知到自己是無性或無浪漫戀者？也許不會喜歡上別人，沒意欲建立親密關係，又或是對性沒有興趣，就是鑑定方法。

「大學5件事」令人窒息

Yumi想起大學5件事，就是玩Ocamp（迎新營）、出pool（拍拖）、上莊、住宿舍和做兼職，像是玩Ocamp遊戲中少不免會有skinship（身體接觸），也會聊起「status」（情感狀態）：「通過你報status，你說自己是A（available，單身）幾（拍拖次數）時，評估你是否一個值得交往的對象」，那個過程令人窒息，Yumi沒有結識戀愛對象的意欲，感覺自己被迫要跟從這些規範。對於那些遊戲營造的「戀愛氛圍」，她並沒有樂在其中。她後來才知道這種對戀愛的「無感」，原來可以被定義為「無性戀」。

PK回想過往經歷，小中大學只要跟異性走近，同學便起哄，人就像是與生俱來就有拍拖的需求，「（身邊的人）甚至可能有著校服拍拖的情意結」，但她卻無動於中，對談戀愛沒太大欲望，更發現每次對方想要確認關係時，她都只當對方是朋友，「一些身體接觸對我們（無性戀者）來說是表達友善的方式，不一定是浪漫愛」。她抱着求知的態度，上網搜尋「會唔會有人唔鍾意拍拖」，加入了美國和菲律賓等地的無性戀facebook群組交流，接觸不同資訊才了解到自己可被定義為無性戀者，不禁慨嘆：「（香港關於）無性戀的資料是極少。」

容許為自己性取向下定義

「Elephant in a room」（房間裏的大象）是「無性群象」團體的命名起源，意即無性戀的議題很重要，卻被大眾忽視，甚至避而不談，她們成立「無性群象」便是為了提供一個令人安心的空間，討論自己對性的探索。無性戀者跟無浪漫戀者，很多時會被問到：「為什麼你會感受不到性或浪漫吸引力？什麼是浪漫吸引力？」PK直言自己感受不到浪漫吸引力，自然很難具體解釋，這些問題便成了一個loop（循環）。她意識到無性戀的概念仍存在無法詮釋的地方，而對性的困惑有那麼多的時候，或許取「包羅萬象」其意為名也很貼切，也就是容許不同人對自己的性取向下定義。異性戀、同性戀、無性戀，什麼標籤都好，只是對自我性取向的認同，每個人對性的看法都不同，就如日劇《不能相愛的兩個人》提及：「要將戀愛這種流動、變化不停的概念，套用在全人類身上，是絕對不可能的！」

文˙ 姚超雯

{ 圖 }姚超雯、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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