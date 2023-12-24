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綠色生活：復修蠔礁 重建白泥生態樂園

【明報專訊】白泥沿岸泥灘，曾經是香港蠔盛產地。蠔業在污染和政策影響下萎縮，一支支插在泥灘、用來養蠔的水泥柱，不再是養殖蠔的住所，反倒變成馬蹄蟹、彈塗魚等小生物的夢魘。面對被破壞過的潮間帶，環保團體志不在還原原始生態，而是接受人類影響的必然，盡用人造物建造集多功能於一身的蠔礁。

廢棄蠔樁籠網 窒礙生物繁衍

跟着Tom和TNC團隊走到泥灘，可見無數招潮蟹迅速躲進沙中洞穴。每逢潮退，白泥的水窪都是遊客打卡的好工具，水中倒影形成「天空之鏡」，較少人會注意到泥灘的獨特生態。大自然保育協會（TNC）保育教育經理陳梓健（Tom）說，白泥沿岸屬於潮間帶濕地，潮漲時被海水淹沒，潮退的時候又暴露於空氣中，泥土軟潤，陽光和營養鹽充足，生態價值比陸地和海洋更高。

白泥沿海四周都遍佈水筆仔紅樹叢，牢牢抓緊泥土。向海方向走約50米，散落着數以千計約50至60厘米高、半突出半埋底的黝黑蠔樁。它們堵塞泥下空間，令馬蹄蟹難以產卵，海草繁衍困難，數量逐漸減少。在這個香港少有的泥灘，人類養殖生蠔和在附近海域捕魚的活動，還留下蛇籠和鬼網，使生物活活纏住動彈不得。Tom、TNC保育統籌主任黃樂堯（Sheila）和白泥村民蕭柏顥（Paco）把蠔樁逐條剷起，再集中堆放到更近海的位置，形成對環境無害的新建蠔礁。

眼見珍貴生態岌岌可危，TNC追溯香港從前蠔業歷史，希望復育生態，同時留下文化紀錄。TNC團隊發現，香港的蠔文化可以追溯到700年前，香港蠔業的養殖方法更被列入香港首份非物質文化遺產清單之中。鼎盛時期，流浮山村落有約300戶蠔民。這裏出產的生曬「金蠔」肉質柔軟，色澤亮麗。金蠔加入粥品可增鮮甜，酥炸和薑葱炒蠔也是馳名的菜式。與此同時，蠔殼則被用於建築，燃燒後磨粉可製成石灰粉，甚至混合成防水物料，為貨船補洞。這些輝煌往事，卻伴隨過度捕撈的情况，為生態帶來負擔。

如果沒有養蠔的活動，也許生蠔、魚、蝦等生物能活得更自由，這個棲息地的生態會更富饒。不過，TNC要做的不是譴責過往養殖業，而是思考如何在既成的狀態下，讓生態變得更好。Tom說，隨着食用生蠔被鄰近海域污染和氣候變化影響，蠔殼製石灰又被內地和日本石灰取代，愈來愈少蠔民後輩繼承家業，養蠔行業日漸式微。

「香港蠔」過濾功能佳

蠔業不是一味帶來破壞，養殖蠔能充當「海洋生態工程師」的角色，持續過濾海水，為其他生物維持乾淨生境；在行業式微後，只留下沒人打理，缺乏生蠔依附的水泥蠔樁，突兀豎立在泥灘上。可以說，白泥的生態，隨着養蠔行業一起走了下坡。

生蠔對於生態的功用，首先是過濾海水，蠔殼上蓋開合間可過濾微生物等雜質，防止海藻過量繁殖，是海洋生態平衡的重要部分。TNC與港大太古海洋科學研究所的研究發現，「香港蠔」（Crassostrea hongkongensis）每小時可過濾高達30公升水，比一般生蠔每日200公升的濾水量更高；每7平方米的「香港蠔」蠔礁單日就可以過濾相等於一個奧運規格游泳池（50×25×3米）的水量。

當衆多生蠔形成礁塊，還能充當天然防波堤，為沿岸地區擋風浪，防止海岸侵蝕。蠔礁也能保護海藻牀，為脆弱的物種提供棲息地和苗牀。TNC與港大太古海洋科學研究所的研究也發現，跟光禿的泥灘比起來，有蠔礁的泥灘能容納6倍以上的物種。在后海灣的潮間帶，研究團隊發現超過80個物種，其中95%在蠔礁中發現，當中近60%屬於獨有物種。Tom說，每個蠔礁都是一個小生態圈，螺和小魚都喜歡在裏面生活，因為窄小的空間使牠們免受捕食。

可是，全球有約八成半的天然蠔礁和貝類礁，已因污染和沿岸發展而被破壞或消失。Tom解釋，過度捕撈只是沿岸蠔礁沒落的原因之一。除此之外，幾個世紀以來的沿岸發展，比如在吐露港、烏溪沙、大嶼北小蠔灣，以及未來中部水域人工島的填海工程，也直接決定蠔礁存續。至於對岸的工業發展，不僅讓當地失去濕地，排放的重金屬廢水和城市污水，還讓白泥一度鋪上一層黑啡顏色。旅客帶走野生蠔，亂拋垃圾和過量踐踏泥灘的行為，亦令生態惡化；2020年，世界自然基金會香港分會曾經在一個周末錄得超過600人次到白泥掘蜆。

種種因素疊加下，白泥的貝類數量在過去150年間急劇驟減。不幸中的大幸，是前方的深圳蛇口和稍遠的廣州、順德、東莞等城市，已經轉為商業地區，白泥的水質稍有改善。90年代起，有志復興蠔業的蠔民也一改蠔樁所涉及的「底鋪法」，採用產量更高的「吊養法」，在深水區用蠔排和尼龍繩串起蠔苗來養殖。

蠔殼、水泥柱建新蠔礁

Tom說，TNC在揀選保育地點時，了解到白泥過往是蠔礁的聚集地，有瀕臨滅絕的馬蹄蟹和海草品種在此生活，團隊希望恢復它的生態功能。除了拔蠔樁建蠔礁，他們曾在白泥清除外來入侵的大米草，清理水產養殖廢料和海洋垃圾，又請來海洋科學家開展沉積物研究，記錄物種的棲息地分佈。從2021年至今，TNC與義工已在白泥修復了超過6550平方米廢棄養蠔場，清除超過2500平方米大米草，以及帶走3000公斤垃圾。

TNC另外兩個蠔礁試點，位於流浮山和吐露港水域。從2018年開始，他們最初修復蠔礁的材料只是廢棄蠔殼。他們與多間餐廳合作，把清洗過、經4至6個月風乾日曬的蠔殼，以可生物降解的網袋裝好，放置流浮山和吐露港對出海域海底。經過數年生長，這些人造蠔礁幫助吸收海中過多的養分，減少紅潮出現，改善養殖區水質。而水泥柱是TNC與白泥傳統蠔民檢討經驗後才採用。這些人造物的粗糙表面適合蠔卵依附，雖然水泥柱插在泥潭時會影響生態，但剷起後堆積起來，反而能幫助恢復生態。

社區協作模式 伙村民宣傳參觀守則

Paco自小在附近村落長大。他觀察到自TNC開展保育工作後，近年白泥泥灘的紅樹林面積增加。他指向有綠色塗料的新界西堆填區，憶述小時候那邊山下只有光禿灰泥，現在已有大片紅樹。TNC作為環保團體，在白泥的工作採取社區協作模式。初時村民不熟悉這個團體，對外人介入鄉村不理解。但在幾年的工作間，TNC和村民已經熟絡，更與村民一起宣傳參觀白泥守則。

Tom說，保育工作不會有即時（overnight）的變化，在新建蠔礁後，要等待2至3年才會有一個整全生態，難予人震撼數字。「不是像執垃圾般，可以說一天執了10公斤，但泥灘上確實出現了更多的物種。」TNC團隊正把這幾年的工作進度，以及公眾教育資訊透過海事博物館的展覽展出。

泥灘漲潮，我們退到陸地位置。看到近岸處深綠色一點點的物質，這些並非污染物，而是「貝克喜鹽草」。白泥有全港最大，近4萬平方米的貝克喜鹽草牀，目前也在泥灘上繁衍。TNC另在白泥發現瀕危的中國鱟和圓尾鱟，也錄得較多的魚類，以及白鷺、大藍鷺、蠣鷸等雀鳥。若未來泥灘繼續有良好復原進度，或可成為本港乃至世界的生態示範區，證明濕地生態的多元。

根據政府公布的《北部都會區發展策略報告書》，TNC所保育的泥灘，屬於尖鼻嘴、流浮山至白泥一帶將被劃為「海岸保護區」的地帶。此區域不像米埔一帶濕地，因新田科技城發展，衍生毁壞濕地的爭議。Tom說：「我們的工作是要話畀政府知，哪些區域是有高生態價值，讓政府重點保育。」不過，他說若整片土地被劃為保育公園，也不見得是好事；村民希望政府可以保留一部分區域為生態旅遊區，讓居民有機會參與導賞等工作。

「細說蠔情：香港蠔文化與蠔礁修復」展覽

地點：中環8號碼頭香港海事博物館

日期：即日至2024年1月31日

時間：周一至五 上午09:30至下午5:30，周六日及公眾假期 上午10:00至下午7:00

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 朱安妮

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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