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{生態學達人}Timothy Bonebrake 日常觀察發掘對象 跨地域科研 救救穿山甲

【明報專訊】「The wild boar, they gather, and when they surround and easy solutions will not be found. （野豬聚集，當它們包圍時，就找不到簡單的解決方案。）」2021年時值野豬傷人個案增加及「殺豬令」實施，香港大學一位教授在城市生態學的課堂上彈着電結他，唱起他為野豬創作的歌Hungry Urban Piggies。港大生物科學學院鑑識保育實驗室的Timothy Bonebrake教授近年研究野生動物的非法貿易，不論是科研還是教學，他強調生態學很有趣而且講求合作，在歌聲伴隨下，讓我們進入他的保育研究世界。

課上唱歌破冰 加強記憶

科學與音樂像鐘擺的兩端，但對Tim這個生物學家而言，音樂是他人生不可或缺的部分。父母均為音樂人，Tim雖沒有跟隨雙親的腳步，卻把音樂融入教學。「我發現音樂是課堂上破冰好工具，學生往往會記住我在歌曲中寫的蠢事，是一種有效的記憶方法。」譬如他在歌詞寫道「Pieridae are the yellows（粉蝶科是黃色的）」，學生哼着哼着自然記了起來。

Tim將自創曲放上自己的YouTube頻道，全都是與生態學有關。「人們以為科學非常嚴肅、孤單，但根據我的經驗並非如此。它是非常有趣的活動，而且可以非常社交性（social）。」科學家固有形象是終日埋首實驗室，與實驗樣本單打獨鬥。Tim打破迷思說道，自己無時無刻都在與學生、同事對話、一起解難，科研是充滿互動的協作過程。

團隊合作體現在Tim近日發布的研究，由他與美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）兩位學者領導的國際團隊透過基因組分析，追尋亞洲市場非法穿山甲貿易來源地。這次研究要從10年前說起，當時Tim人在喀麥隆，正研究昆蟲如何應對氣候變化，一景象引起他注意，「路邊在售賣很多穿山甲，我見過的第一隻就在路邊，活生生的。這讓我很感興趣、很好奇」。

穿山甲防禦時會捲成一團，一旦被發現很容易落入獵人之手，故自古以來是非洲備受歡迎的野味菜式。而廣泛分佈於中非和西非的白腹穿山甲，由於其鱗片被廣泛應用於亞洲傳統醫學，使牠成為全球非法交易最多的哺乳類動物之一。回港後，Tim發現海關不時檢獲大批走私鱗片，來自喀麥隆、尼日利亞等國，「我意識到，嘩，喀麥隆和香港之間存在這種有趣而緊密的聯繫」。然而執法人員只知悉走私鱗片的數量和中轉站，不知道穿山甲實際被捕獵的地點，難以從源頭加強打擊。

與美非合建資料庫

生物學家怎樣幫得上忙？Tim邀請UCLA的Thomas Smith教授合作，第一階段由喀麥隆、尼日利亞、加蓬等國的合作者收集鱗片、血液或組織樣本，再運往UCLA建構參考資料庫。「如果沒有所有的非洲伙伴，我們不可能做得到，因為他們是出去並找到穿山甲和其樣本的人，而那些樣本的收集位置得以記錄在案。」首階段在新冠疫情期間進行，申請進出口許可加上繁複物流考慮，一共耗費3年時間才完成參考資料庫。

第二階段由Tim香港團隊主導，研究人員幸得嘉道理農場暨植物園和漁護署支持，分析2012年至2018年間643個被海關扣押的鱗片樣本。團隊將樣本與參考資料庫比對，從而找出鱗片真正的來源。他們發現鱗片在運往亞洲之前曾經被多次轉運，而且來源地從2012年集中在西非，到2018年變為源於中非。是次研究應用的基因組技術並非創新，不過Tim相信是首次應用於野生動物的非法貿易之中，期望成果與經驗有助打擊問題。

近年Tim的研究重點落於瀕危物種的非法貿易，主題經常源於親身觀察。「有些東西讓我印象深刻，通常會在腦海停留一段時間，直到出現一個可經測試的假設。」他曾經運用鑑定技術加上野外考察，追蹤本地市場出售的大壁虎（tokay geckos）的原生地。野生動物的保育議題原來近在咫尺，「（研究）大壁虎很有趣，因為牠們在香港交易，但牠們也是香港的原居民」。前文提及穿山甲，事實上香港不止見其鱗片，野外亦有中華穿山甲的蹤影。

香港作為高度城市化的社會，在此研究生態學的意義何在？Tim點出香港的生物多樣性絕不輸蝕，吸引着像他一樣的生態學者。常聽聞這彈丸之地錄得逾250種蝴蝶，即是有幾厲害？「我現時在劍橋，整個英國只有50多種蝴蝶，所以香港的生物多樣性確實令人震驚。」他又再考考記者，香港有多少種飛蛾？「最新估計是2700種，可能還有許多新品種尚未被記錄。」Tim形容這是另一個令人嘖嘖稱奇的事實，「我們的家園有着令人驚歎的生物多樣性，很多人甚至沒有意識到！」

生態健康 人類才健康

來港以前，Tim一直居住在美國加州。他的生態啟蒙來自童年時許多趟國家公園之旅，「我看到很多雀鳥，真的很喜歡鳥類。那是我的初戀」。他出於對動物的喜愛，從小開始思考保育議題，初心是關注氣候變化和熱帶生物多樣性。博士論文以蝴蝶為研究對象，他笑言：「這就是為什麼我一直提到蝴蝶！」人類對於蝴蝶有許多相關知識，而牠們對氣候和氣溫轉變敏感，所以是觀察生物應對氣候變化的理想選擇。

Tim的研究範疇涉獵氣候變化和非法貿易，發現很多物種正面對雙重威脅。以穿山甲為例，雖然非法捕獵的影響較直接，但不代表氣候變化就會放過牠們。此外，他認為兩種威脅均是國際議題，並非單靠香港或個別國家可以應對，各地政府應共同合作。穿山甲研究正是一次跨地域合作的示範，「我們展示了當非洲、亞洲、歐洲和北美的研究人員向同一目標齊心協力，試圖更好地理解非法貿易時，它是多麼有效」。

自2016年起，所有穿山甲均被列為《瀕危野生動植物種國際貿易公約》最高保護級別附錄Ⅰ中，禁止商業貿易。Tim說現時在喀麥隆，不會重演10年前隨街售賣穿山甲的景象，但非法交易仍在暗處發生。他作為國際自然保育聯盟穿山甲專家小組的成員之一，留意到尤其在過去5年，科學界對於穿山甲的關注有所提升。野生動物交由生物學家研究，一般市民為何要關心？Tim提起「One health」（同一健康）的概念，即是若人類想健康，我們需要確保動物以至整個生態也是健康的。生態之事亦是公共衛生之事，所以他目前與港大公共衛生學院的研究人員開展合作，希望結合兩者專業前進。

港生物多樣性豐富 具科研吸引力

若是想改變現况，參與倡議工作會否比學術領域更直接、更有影響力？Tim坦言經常與學生討論此話題，「如果他們志在帶來影響，那麼是的，絕對是如此。有很多不同的方法可以做到，透過政府職位、非政府職位」。他總會鼓勵對氣候變化或生態感興趣的學生，考慮多元出路如商界、甚至是法律界，因為那些領域有重要渠道影響社會。至於他本人熱愛研究和科學，學術工作則比較適合。「我依然會從事政策倡議工作，而且對我來說工作另一重要部分是，我真的很喜歡教學，與學生一起工作。所以，這一切的組合真的非常完美。」

在美國取得博士學位後兩年，他輾轉在不同研究崗位工作，然後便來到港大開設實驗室，轉眼已是11年。他選擇香港為第二個家，緣起是其妻子大學時來香港交流，從此愛上這個亞洲城市，「（她說）如果這裏有工作機會，我會很樂於在香港生活」。從學者角度出發，他說香港具備很多誘因，包括其生物多樣性、政府對研究的支持以及能力很高的學生。

生態學研究不時要實地蒐集數據，Tim樂於參與其學生的項目，探索香港各處面貌，「對我來說，最有趣的是實際上走出去，觀察這些動物」。他在南丫島居住，閒時會逛逛島上森林。生活中遇上眾多野生動物，哪一種他特別喜歡觀察？「我們有很多蛇，蛇可能是我最喜歡的。」怕蛇的人或會大吃一驚，Tim說蛇是他在南丫島的最愛之一，其實驗室亦有以蛇為主角的研究項目。

Tim在港大教授主修生態學的學生，問起他們選擇這科的原因，大部分人的答案是紀錄片，例如是BBC的自然生態節目。「這對我來說很有趣，並不是自己家園發生的事情真正吸引了他們。」

他的學生約有六成為本地生，被問到本地與非本地學生對於生態的想法有沒有差異，他思忖一會後回答沒有。就算原居地不同，有着截然不同的生態啟蒙，他們也是在做同一件事，愛護生態的心一致。Tim目前正值學術休假（Sabbatical），身處劍橋大學的他並無結他作伴。「我很想念它！當我回港時，我會變得非常非常可憐。」

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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