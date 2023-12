{生態學達人}Timothy Bonebrake 日常觀察發掘對象 跨地域科研 救救穿山甲

【明報專訊】「The wild boar, they gather, and when they surround and easy solutions will not be found. (野豬聚集,當它們包圍時,就找不到簡單的解決方案。)」2021年時值野豬傷人個案增加及「殺豬令」實施,香港大學一位教授在城市生態學的課堂上彈着電結他,唱起他為野豬創作的歌Hungry Urban Piggies。港大生物科學學院鑑識保育實驗室的Timothy Bonebrake教授近年研究野生動物的非法貿易,不論是科研還是教學,他強調生態學很有趣而且講求合作,在歌聲伴隨下,讓我們進入他的保育研究世界。