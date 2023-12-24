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副刊
2023年12月24日星期日
星期日生活
星期日生活
周日話題：奧本海默與科學館
人人平安
遙不可及的平安
同場加映：反轉創作流程 開啓港音樂劇先河——《大狀王》的成功之道
周日話題：風暴眼中的美國大學
開門讀書：年末讀好書
五音筆傳：今年十月，弘大區的K-indie圖景
拍好電影：訪問應屆金馬獎得主——導演黃驥、大塚龍治 《石門》：說是亞洲電影更合適
老少女之麻糬周記！
圖文城市：脆弱故事
病中筆記：病人的玩具（之三）：導航面具
誰人日記：禮貌
放心寫作：#70 〈沒有白色聖誕，總有白色謊言〉
讀者來信：與你的專注力協定
阿貓阿狗：#215 聚餐
平安祭：聖誕佳音：犧牲及榮譽
movie chic, movie style：《蒼鷺與少年》：留給兒子孫兒的遺言
電影潭：《年少日記》：由父親一角說起
家明雜感：《富都青年》 蛋白質男孩
影片簡評
單元連載：香港書80
星期日文學‧聖誕節、烏克蘭故事與俄國短篇小說
{生態學達人}Timothy Bonebrake 日常觀察發掘對象 跨地域科研 救救穿山甲
料理分子：黑白麻油雞 暖暖台式聖誕
綠色生活：復修蠔礁 重建白泥生態樂園
無定向學堂：浪漫不吸引 愛情非必需 無性戀者一個人盡興
社會實驗：搵個理由同街坊傾偈 用二手聖誕禮物 換故事
未來城市：保障捐贈者 減廢扶貧 豁免法律責任 鼓勵捐食物
病中筆記：病人的玩具（之三）：導航面具
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【明報專訊】船已起航了。隔着一片玻璃，我隱隱看見站在控制室內的幾個年輕舵手。
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周日話題：奧本海默與科學館
人人平安
遙不可及的平安
同場加映：反轉創作流程 開啓港音樂劇先河——《大狀王》的成功之道
周日話題：風暴眼中的美國大學
開門讀書：年末讀好書
五音筆傳：今年十月，弘大區的K-indie圖景
拍好電影：訪問應屆金馬獎得主——導演黃驥、大塚龍治 《石門》：說是亞洲電影更合適
老少女之麻糬周記！
圖文城市：脆弱故事
病中筆記：病人的玩具（之三）：導航面具
誰人日記：禮貌
放心寫作：#70 〈沒有白色聖誕，總有白色謊言〉
讀者來信：與你的專注力協定
阿貓阿狗：#215 聚餐
平安祭：聖誕佳音：犧牲及榮譽
movie chic, movie style：《蒼鷺與少年》：留給兒子孫兒的遺言
電影潭：《年少日記》：由父親一角說起
家明雜感：《富都青年》 蛋白質男孩
影片簡評
單元連載：香港書80
星期日文學‧聖誕節、烏克蘭故事與俄國短篇小說
{生態學達人}Timothy Bonebrake 日常觀察發掘對象 跨地域科研 救救穿山甲
料理分子：黑白麻油雞 暖暖台式聖誕
綠色生活：復修蠔礁 重建白泥生態樂園
無定向學堂：浪漫不吸引 愛情非必需 無性戀者一個人盡興
社會實驗：搵個理由同街坊傾偈 用二手聖誕禮物 換故事
未來城市：保障捐贈者 減廢扶貧 豁免法律責任 鼓勵捐食物
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遙不可及的平安
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平安祭：聖誕佳音：犧牲及榮譽
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社會實驗：搵個理由同街坊傾偈 用二手聖誕禮物 換故事
未來城市：保障捐贈者 減廢扶貧 豁免法律責任 鼓勵捐食物
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