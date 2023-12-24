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遙不可及的平安

【明報專訊】在法國國家圖書館網站（gallica.bnf.fr）「打書釘」，常叫人詫異於今昔對比。Mémoires du chevalier d'Arvieux是法國外交官Laurent d'Arvieux的回憶錄，書中提及他1659年跟隨法國領事赴駐敘利亞賽達履新的旅程，提到加沙。他形容加沙「非常愉快及宜人」（fort gai and fort agréable），市集更令人聯想到巴黎，往來敘利亞及埃及的車隊絡繹不絕。17世紀的巴黎大概遠比今天的巴黎遜色，但那個遙遠的加沙肯定比當前的加沙平安得多。

世人對加沙的記憶，總不免限於以巴衝突和哈馬斯。加沙自2007年遭封鎖，除了每次哈馬斯跟以色列的衝突可以偶爾上國際新聞版面外，加沙早已遭大部分世人遺忘。10月7日，哈馬斯襲擊以色列，殺死逾1200名以色列人，還擄走人質，手段血腥殘暴令人震怒。以色列旋即對加沙用兵，誓要將哈馬斯斬草除根，加沙230萬人口被犧牲亦在所不惜。《金融時報》12月21日利用衛星圖來檢視加沙遭狂轟濫炸下的情况，加沙市近四分之三建築物被摧毁，市中心、難民營、希法醫院一帶及港口受損最為嚴重。加沙北部基本上已難以居住，現時戰火蔓延至加沙南部。根據加沙衛生部，以色列對加沙的軍事行動已殺死超過2萬人，當中不少是兒童。聯合國稱，四分之一加沙人捱餓，若無法及時得到援助，加沙半年內將鬧饑荒。

不少評論都將加沙今次的遭遇，跟巴人1948年因以色列立國導致的「大災難」（Nakba）相提並論。1947年11月29日，聯合國以33票贊成、10票反對、13票棄權通過181號決議，將巴勒斯坦一分為二，分別建立一個猶太人國家和阿拉伯國家。這是猶太復國主者多年努力的成果，只佔巴勒斯坦人口三分之一的猶太人獲超過一半土地，且都是最肥沃的土地。生活在巴勒斯坦的阿拉伯人當然不滿，一些猶太人亦不滿定居點被劃入阿拉伯國，暴力衝突旋即爆發。

面對這局面，在一戰後管理巴勒斯坦的英國早被猶太人的恐怖襲擊弄得意興闌珊，預告1948年5月15日撤出，猶太人跟阿拉伯人的衝突更加一發不可收拾。英國現在於以巴衝突的角色已可有可無，但卻是繫鈴人。英國在一戰期間得到阿拉伯人協助對抗奧斯曼帝國，阿拉伯人滿以為趕走土耳其人後可以建國，殊不知英國卻跟法國瓜分奧斯曼在中東的土地，巴勒斯坦為英國託管；英國另一邊廂又向猶太人承諾支持建國，批准大批猶太人移民巴勒斯坦，阿拉伯人跟猶太人摩擦不斷。

以色列1948年5月14日宣布立國後大肆驅逐巴勒斯坦人，單是5月，海法已有1萬名巴人逃至加沙。阿拉伯國家參戰對付以色列，但各懷鬼胎。埃及軍隊控制加沙等地，更一度成立「全體巴勒斯坦政府」，但約旦卻不買帳。埃及軍抵擋不了以軍，隨着以軍節節勝利，更多土地落入以色列之手，也有更多巴人難民湧向相對穩定的加沙。以色列本欲攻取加沙，但為西方阻撓，為的也並非因為加沙，而是避免埃及投向蘇聯。1949年1月7日以色列跟埃及宣布停火，結束第一次阿拉伯—以色列戰爭。

據Gaza: A History，戰爭爆發前，加沙人口只是8萬，但戰爭結束時已湧入20萬難民。當時還是小孩的Arlette Khoury-Tadié在回憶錄Une enfance à Gaza這樣描述：「我們從未見過這樣，平時空無一人的街道一下子擠滿人群，他們似乎漫無目的地遊蕩，沒有人知道這些人要去哪兒，在逃離什麼或誰。」首波來到的難民還可以獲得接待，但因為人太多，漸漸只能露宿街頭。紅十字會當時估計每天有10個小孩因為飢餓、寒冷或欠缺照顧而死去，情况直至1949年10月土耳其捐贈2000個帳篷才改善。這些難民一下子從世代生活的家園連根拔起，不少更是在沙漠生活的貝因都人，被困在加沙當然不習慣，「重返家園」亦成為難民的宿願。至於加沙原居民雖然沒有被趕離家園，但失去賴以生存的土地、市場，因為不少耕地被劃入中立區，無法復歸，他們跟難民一樣痛苦不已。

巴人的挪亞方舟

加沙地帶本來只佔英治巴勒斯坦百分之一，但卻成為巴勒斯坦四分之一人口的家園，加沙原居民總形容，加沙成為1948年消失的巴勒斯坦的「挪亞方舟」。但這艘方舟也自身難保，加沙此後的歷史亦落入暴力與貧窮的循環。1967年六日戰爭後，以色列佔領加沙。1987年第一次巴人起義，哈馬斯在加沙崛起，向以色列發動連串恐怖襲擊抵抗佔領，阻撓以巴和談。2005年，在以巴和談膠着下，出於對以色列安全考慮，以色列單方面撤出加沙，令哈馬斯氣勢如虹。2006年哈馬斯在巴勒斯坦議會選舉勝出，籌組政府但為國際社會杯葛，法塔赫跟哈馬斯內訌，哈馬斯2007年控制加沙，跟西岸的巴人自治政府分庭抗禮，加沙亦遭以色列長期封鎖。

今次的加沙戰爭，究竟會怎樣發展？以色列及哈馬斯的目標為何？以色列的目標是試圖摧毁哈馬斯，粉碎其軍事力量，結束其在加沙統治。但以色列也想得到國際支持，力求保護近年跟阿拉伯國家達成的外交成果，更要恢復公眾對以色列安全機構的信任。這些目標可否共存先不說，但以軍的焦土政策把加沙殺個片甲不留，即使剷除哈馬斯，巴人對以色列的仇恨亦只有增無減。跟以色列過去對付哈馬斯一樣，以色列仍然欠缺長遠策略，繼續依賴拳頭，儘管以巴衝突70多年已顯示軍事實力並未換來永久安全。以色列對戰後加沙沒有計劃，西方亦一如1948年般一籌莫展，任由以色列愛怎樣便怎樣，連聯合國決議也成為各國咬文嚼字的遊戲，置人道需要不顧。美國說希望由巴人自治政府接管戰後加沙，又重提兩國方案，但誰都知道是笑話一則，以色列不理會也是意料中事。以色列有極右政客提出要將巴人趕離加沙，農業部長Avi Dichter上月更明確提出，以色列正在加沙推動Nakba，加沙戰爭的終局是「Gaza Nakba 2023」，雖然以色列政府迅速否認，但至少這是以色列極右的心願：1948年立國既然已將70萬巴人趕走，再做一次又有何不可？

哈馬斯重獲加沙巴人支持

反觀哈馬斯的目標可能已經達到。10月7日襲擊的時機及血腥程度，殺得以色列措手不及，也令外界震驚，卻令加沙這個地方重新成為焦點，也成為巴勒斯坦民族主義的中心。巴勒斯坦政策與調查研究中心（Palestinian Center for Policy and Survey Research）在11月22日到12月2日在西岸及加沙訪問1231人，其中對481名加沙人的面談是在12月1日結束前的停火期間進行，他們都是逃到加沙中部及南部者。調查發現82%的西岸巴人支持10月7日的襲擊，加沙巴人則有57％支持。雖然加沙巴人因為身受其害而對哈馬斯支持較少，不過，加沙人對哈馬斯的支持仍較過往增長。此前不少研究已指出，哈馬斯已漸失民心，但加沙戰爭卻改變了這趨勢。

Gaza: A History一書這樣描述1948年以色列立國時的加沙：「加沙被流離失所者淹沒，夾在大海、沙漠和以軍之間，經歷了一次集體創傷。」這形容竟然同樣適用於今天的加沙，只是今天的流離失所者無處可去。這個平安夜，在加沙無論是瑟縮在教堂的基督徒，還是對着被戰火破壞的清真寺的穆斯林，他們的期盼只有一個：和平。

文˙林康琪

圖˙Stella So

編輯•王翠麗

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