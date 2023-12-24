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人人平安

【明報專訊】大凍天冷冷冷，但好處是感官變得清明。從被窩中探頭，世界依然紛亂，氣候變化天氣走向極端，戰火永遠不近人情，電視新聞說到地球此際距離平安最遙遠的國度、加沙戰地據報已累積達2萬人死亡，但停火仍未有國際共識，在平安夜隨林康琪再讀一點歷史，思忖戰爭與和平；毛升則從美國大學裏的意識形態之爭探視言論自由的實踐問題，應如何對待學生的反猶言論？有大學校長更因而黯然下台。

文化博物館紀念梅艷芳逝世20周年的新展覽今日開幕，假日帶孩子去科學館玩玩向來都不錯，今期邀得科學館前總館長葉賜權撰文，講述當年如何順應世界潮流籌辦科學館的經過；音樂劇《大狀王》完美展現了香港班底創作廣東話音樂劇的實力，看過的都深深折服，西九文化區管理局兩任表演藝術總監則現身受訪，耗費巨大人力物力且用了8年時間製作的《大狀王》，如何可以走更遠？能夠成為壯大發展香港音樂劇的契機？

不論是否有宗教信仰，都很容易受到今天的溫馨氣氛感染，聖誕童話不也有孤寒財主踏上心靈富足之路的故事？把鏡頭拉回來，貧病和吃不飽的人繼疫後復常並沒有少，反而可能有更多？記者梁景鴻跟進了捐贈食物的施與受兩方面，還有中間的落差。作家謝曉虹的病中筆記今周刊出最後一篇，能夠苦中作樂已是福，祝願她早日康復，並祝所有人和動物，在黑暗中都能找到一處明亮溫暖的庇蔭。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

圖˙Stella So

編輯•王翠麗

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