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OPPO淺金迷人細摺 3鏡夜攝出色

【明報專訊】近年不少廠商都推出摺疊手機，最新OPPO推出的Find N3 Flip，擁有優雅時尚的外觀，而且提供多款迷人的顏色以供選擇，除了時尚奪目的柔粉和溫潤精緻的曜黑，品牌又與電訊商合作推出限定淺金型號，低調得來帶出矜貴唯美的感覺。

半小時「閃充」電池至50%

新手機擁有出色的人像拍攝功能和摺機罕見的3鏡頭設計，包括5000萬像素OIS主鏡頭、4800萬像素超廣角和3200萬像素長焦鏡頭，全部來自Sony感光元件，夜攝效果顯著提升。此外，相機系統經過Hasselblad專業影像的調校，確保所拍攝的照片保留動人細節、細膩光影。

新機機身設計優雅時尚，外面搭載3.26吋、17:9比例的直式外屏幕，使用者只需輕輕一滑，即可輕鬆存取外屏幕的應用程式庫，實現快速回覆信息、安排日程、拍照或切換音樂等功能，毋須打開手機。此外，用戶還可以自訂常用應用程式在外屏幕主頁，一鍵輕點快速存取。

在性能方面，Find N3 Flip採用了MediaTek Dimensity 9200處理器，兼顧旗艦性能和低功耗功能。機身精巧之餘，還內置了4300mAh大電量，並結合44W超級閃充技術，半小時內即可充電至50%，確保手機在日常使用中的高效性能和長時間的續航力。●

OPPO Find N3 Flip規格

系統：ColorOS 13.2（Android 13）

屏幕：6.8吋主屏幕、3.26吋外屏幕

處理器：MediaTek Dimensity 9200（3.0GHz）

內存／儲存空間：12GB／256GB

Sim：nanoSim＋eSim

鏡頭：5000萬像素F1.8、4800萬像素超廣角F2.2、3200萬像素長焦F2.0

自拍鏡頭：3200萬像素F2.4

電池容量：4300mAh

其他：指紋感應、44W超級閃充

重量：198g

售價：$7599

查詢：800 900 070（OPPO）

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