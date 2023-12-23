Vertu英倫奢華風 AI管家保私隱

METAVERTU2透過分析手機中的個人數據，製作個人標籤，實現與用家同聲同氣、語言風格更相似的交流模式，帶來更個性化的AI體驗，猶如將人工智能管家放進口袋之中。它又採用區塊鏈技術，結合Web3.0、雙模型AI，將全球知識庫與個人信息結合。品牌標榜此舉確保「小模型」AI使用時完全私密，用家毋須擔憂監視和數據泄露的問題。硬件上，手機搭載了TEE+SE國密級芯片，這項技術圍繞數據備份、通話加密、財務管理帶來全方位的安全升級，力求信息和資產不受攻擊。

根據用家喜好 打造虛擬戀人

METAVERTU2的AI助手不僅能夠處理公務，還能解決生活中的各種難題。從制訂出行計劃到應對感情煩惱，AI助手都能夠提供建議，讓用戶體驗到真人與虛擬混合的新一代AI社交方式；甚至依據用家的個性與喜好，打造最合襯的「虛擬戀人」。

METAVERTU2不單在一機裝置了3個作業系統，更可以讓用家使用不同指紋來解鎖不同系統，同時配有一鍵銷毁、定時復原等貼心功能。新機內置了Snapdragon 8 Gen 2晶片，為用家提供卓越的性能體驗，超大容量電池和快充組合確保長時間的續航能力。在設計方面，METAVERTU2延續英國Savile Row高級訂製的精神，使用進口皮革和精鋼，呈現出細緻、奢華的品質，令METAVERTU2既是一部功能強大的手機，也是一款展現獨特個性的時尚配飾。●

METAVERTU2規格

系統：Android 13、DOS

屏幕：6.78吋

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 八核

內存／儲存空間：12GB／512GB

Sim：nanoSim×2

主鏡頭：5000萬像素F2.0、5000萬像素超廣角F1.8、800萬像素長焦距F2.2

外屏幕鏡頭：1600萬像素鏡頭

電池容量：5100mAh

其他：屏下指紋感應、65W快充

重量：210g

售價：$33,100起

查詢：vertu.com