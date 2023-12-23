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E潮

Samsung聯乘Maison Margiela 化身時尚潮物

【明報專訊】關注時尚的用家，對手機的設計可能更有要求。Samsung最近伙拍巴黎時裝品牌Maison Margiela，推出聯乘版本Galaxy Z Flip5，又能否吸引一眾時尚達人的眼球？

Galaxy Z Flip5 Maison Margiela特別版，將摺屏技術和法式精緻設計融為一體。Maison Margiela的設計元素注入手機的機背玻璃上，又為手機添上銀色和金屬效果，作為特別版的專屬顏色，非常搶眼型格。機身則加入半透明效果，令內部的微妙結構和細節得以展現。

黑皮、金屬噴彩殼顯個性

今次特別版還提供了兩款專屬保護殼，其中一款黑色皮殼，採用天然皮革和梭織面料製成，並搭配布織品牌標誌，機背手工縫線精緻而獨特，打開手機即可欣賞到經典的口袋設計，而在關上手機時，口袋則會巧妙地隱藏起來；至於另一款智能主題保護殼，包含了噴彩設計和銀色金屬牌兩款NFC主題卡，將主題卡放入保護殼內，手機界面即會換上Maison Margiela專屬主題。

除了機身之外，就連包裝盒也集結了Maison Margiela的設計元素。包裝盒的設計像3層抽屜，恍如時裝工作室內用作保存各種布料樣本和線團的檔案櫃。包裝表面的紙質編織書布料，將Samsung和Maison Margiela的品牌特質無縫結合。●

Samsung Galaxy Z Flip5 Maison Margiela特別版規格

系統：Android 13

屏幕：6.7吋主屏幕、3.4吋外屏幕

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2八核

內存／儲存空間：8GB／512GB

Sim：單nanoSim、eSIM

主鏡頭：1200萬像素F1.8、1200萬像素超廣角F2.2

外屏幕鏡頭：1000萬像素F2.2

電池容量：3700mAh

其他：側置式指紋感應、IPX8、120Hz更新率屏幕

重量：187g

售價：$14,798（8GB／512GB）

查詢：3698 4698（Samsung）

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