1.5米高抗摔 $2699有交易 HONOR手機鐵布衫 劈木show實力

擔心手機太脆弱，跌一跌就爆？但HONOR X9b用家相信毋須擔心這一點。它承襲去年推出的X9a優越傳統，強化了防撞抗刮花表現，獨家研發的「太極緩震架構」以單體加固、環繞減振、圍壩密封共3層防護，實現前後兩面、四邊四角全方位「十面防爆」。發布會中有記者拿着手機來試劈木塊，木塊斷開了但X9b絲毫無損！官方亦宣稱它能抵禦1.5米高的跌落，並且獲得瑞士SGS全機抗跌權威認證。

HONOR X9b配上6.78吋AMOLED曲面屏，支持1.5K分辨率、100% DCI-P3色域和10.7億種色彩，提供清晰細緻、色彩鮮艷的視覺效果。此外，為了紓緩用家的雙眼疲勞，X9b提供了一系列相關功能，包括1920Hz高頻PWM調光、類自然光、低藍光、動態調光和晝夜節律顯示等。

1.08億像素夠攝力

拍攝性能一直是HONOR強項，X9b搭載1.08億像素主鏡頭，還有500萬像素超廣角和200萬像素微距鏡頭。3鏡頭系統既確保畫像清晰細緻，也豐富了拍攝選項；加上5800mAh超大電池和Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1處理器，耐用之餘同時提供卓越的性能。搭載Android 13的最新Magic OS 7.2系統，進一步提升用戶體驗。新機提供黑、銀和橙共3款配色，售價為$2699，以中價機而言性價比非常高。而且現在選購手機，更可用優惠價錢加配HONOR GS3智能手表及碎屏保修服務首年1次的組合，抵上加抵。●

HONOR X9b規格

系統：Android 13

屏幕：6.78吋AMOLED

處理器：Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

內存／儲存空間：12GB／256GB

Sim：nanoSim×2

主鏡頭：1.08億像素F1.75、500萬像素超廣角F2.2、200萬像素微距F2.4

自拍鏡頭：1600萬像素F2.2

電池容量：5800mAh

重量：185g

售價：$2699

查詢：3579 8099（HONOR）

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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