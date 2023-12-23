明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

E潮

1.5米高抗摔 $2699有交易 HONOR手機鐵布衫 劈木show實力

【明報專訊】買手機當然講求實用，但除此之外，有些用家也希望買一部有獨特賣點、與眾不同的手機。就在年末，幾家廠商都分別推出走另類路線的手機，硬漢型、時尚型、科技型、嬌小型，各適其適。其中HONOR繼去年示範用X9a手機砸碎核桃後，今年再接再厲推出「十面防爆」手機X9b，發布會上即席用手機劈開木板而機身絲毫無損，猶如手機界鐵布衫！

擔心手機太脆弱，跌一跌就爆？但HONOR X9b用家相信毋須擔心這一點。它承襲去年推出的X9a優越傳統，強化了防撞抗刮花表現，獨家研發的「太極緩震架構」以單體加固、環繞減振、圍壩密封共3層防護，實現前後兩面、四邊四角全方位「十面防爆」。發布會中有記者拿着手機來試劈木塊，木塊斷開了但X9b絲毫無損！官方亦宣稱它能抵禦1.5米高的跌落，並且獲得瑞士SGS全機抗跌權威認證。

HONOR X9b配上6.78吋AMOLED曲面屏，支持1.5K分辨率、100% DCI-P3色域和10.7億種色彩，提供清晰細緻、色彩鮮艷的視覺效果。此外，為了紓緩用家的雙眼疲勞，X9b提供了一系列相關功能，包括1920Hz高頻PWM調光、類自然光、低藍光、動態調光和晝夜節律顯示等。

1.08億像素夠攝力

拍攝性能一直是HONOR強項，X9b搭載1.08億像素主鏡頭，還有500萬像素超廣角和200萬像素微距鏡頭。3鏡頭系統既確保畫像清晰細緻，也豐富了拍攝選項；加上5800mAh超大電池和Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1處理器，耐用之餘同時提供卓越的性能。搭載Android 13的最新Magic OS 7.2系統，進一步提升用戶體驗。新機提供黑、銀和橙共3款配色，售價為$2699，以中價機而言性價比非常高。而且現在選購手機，更可用優惠價錢加配HONOR GS3智能手表及碎屏保修服務首年1次的組合，抵上加抵。●

HONOR X9b規格

系統：Android 13

屏幕：6.78吋AMOLED

處理器：Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

內存／儲存空間：12GB／256GB

Sim：nanoSim×2

主鏡頭：1.08億像素F1.75、500萬像素超廣角F2.2、200萬像素微距F2.4

自拍鏡頭：1600萬像素F2.2

電池容量：5800mAh

重量：185g

售價：$2699

查詢：3579 8099（HONOR）

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

相關字詞﹕5G手機 Maison Margiela 手機 e潮

上 / 下一篇新聞