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開眼 大都會文藝誌

【巴黎】整頓劣食當道的歪風

【明報專訊】最近有友人探訪，表示找到的餐廳在網站上評分很高，但食物質素卻堪虞。歸根究柢，除了因受某些旅遊雜誌或網站過度吹捧，更因為這些餐廳為了在烹調過程中節省時間、人力和材料成本，均紛紛向食物工場取貨。法國公營電台France info記者做了臥底調查，在這些餐廳工作時發現，主菜食材在烹調前大多都是已製成品，工作人員只需取出一部分放入盤中加熱，然後襯上不同伴碟食材作擺盤便大功告成。既然不是現點現做，那就當然沒鮮味可言。據媒體RTL稱，法國大概有175,000家餐廳，當中只有約7000家（即4%）餐廳的食物是完全自家製。法國乃公認的美食之都、米芝蓮指南的發源地，這些餐廳用上如此劣質的加工食品，還敢收人家20到30歐元一餐？

回想數年前初到巴黎，也嘗過可怕劣食：巴黎旅遊勝地聖米歇爾區（Saint Michel）一帶的餐廳總有會說英文的人向遊客招徠；當時走進一間於知名旅遊網站TripAdvisor獲四星評分（五星為滿分）的餐館，點了一道傳統菜 bœuf bourguignon（勃艮第紅酒燉牛肉），但肉塊一放進口中，不止沒有燉小牛肉的口感，更嘗到罐頭式硬而粗糙的肉塊感，且整體溫度不甚均勻；至於旁邊的白飯，則是那種只需將透氣包裝放進熱水蒸滾幾分鐘，便即可食用的廉價超市品牌貨色；另加上感覺廉價的頭盤和甜品，最終結賬盛惠22歐元！

如今奧運將至，政府決定整頓風氣，加強規管，所有不是fait maison（自家製）的食品均要列明。中小企業、商業、手工藝和旅遊部長Olivia Grégoire於10月22日向財經周刊La Tribune Dimanche表示，希望明年或最遲在2025年開始，所有餐廳提供任何非自製或非現場烹調的菜餚，都必須明確讓顧客得知。然而，法國早在2014年已推出「自家製」標籤，只是因為大家一直不太善用，政府才在今年重申政策並有意改革。「自家製」標籤設計概念是在平底鑊圖案上加屋簷圖案（圖）。據法新社報道，任何傳統餐廳、快餐店、連鎖店，甚至由社企經營的餐廳，只要符合規管準則，皆可貼上標籤。

然而，業界對標籤定義素有爭論：因為在傳統法國菜概念上，只要使用到雪藏原材料就已不算自家製，但由於符合標準的餐廳只有上述提及的7000間，實行上太嚴苛，最終政府在2014年立法時，決定「自家製」標籤容許使用一切冷藏原材料，並豁免經處理好的冰鮮薯條、醃製品、麵包等食品。而就2025年修訂法案中，政府除了重整豁免配料名單，更欲強制所有餐廳必須在餐牌上列明哪些菜式是「自家製」。就此，法國餐飲及酒店業協會（Umih）主席Thierry Marx表示，除了那7000家餐廳是全自家製菜式，其餘餐廳只有一半會以絕大部分自家製食材烹調，而剩下的一半則向市場價格屈服，當中八成菜式是經現場加工的半製成食品，甚至不少是採購已製成食材；因此，協會也樂見標籤能將不太尊重法國餐飲文化的餐廳區分出來。雖然部長Grégoire和協會主席Marx均希望標籤能為本地人和遊客重建良好的美食環境，但France info仍質疑標籤的成效：「如果買一些現成的食物，加上其他未經烹調的食材及醬汁等，不是也可以標示為『自家製』嗎？」

文：塞納河專業投訴員

（一群現居巴黎，愛好法國文史哲、電影和奇聞趣事的怪人）

[開眼 大都會文藝誌]

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