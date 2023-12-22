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開眼 大都會文藝誌

【阿布扎比】阿拉伯與香港的時空交集

【明報專訊】記得去年的Abu Dhabi Art（ADA）藝博會感覺很是凋零。因為COVID剛完，只有數十間參展畫廊，活動也不多。對中東地區畫廊不太熟悉的我，規模小一點的藝博會對我來說更易消化。今年的ADA藝博會顯然和上年很不一樣，有將近百間畫廊參展，但也不覺擠擁。各樣安排如場地設計及周邊活動也較有心思。多個藝術活動例如「Manar Abu Dhabi」的光藝術節於同期開幕，令本來寧靜的阿布扎比活躍起來。

今年的ADA藝博會內設有多個主題專場，如阿拉伯女藝術家及環境保育等。最有趣的是香港專場，兩個看似風馬牛不相及的地區，沒想到主辦單位會如此重視。參展的香港畫廊各式各樣，較資深的有已參展多屆的漢雅軒和Rossi & Rossi等；亦有新進的SC Gallery、THE SHOPHOUSE、Square Street Gallery等。展區中有藝術家陳福善（1905-1995）和九龍皇帝曾灶財（1921-2007）的作品；近代一點的有韓幸霖（Hilarie Hon，生於1994年）、麥影彤二（Mak2，生於1989年）、鍾正（Mark Chung，生於1990年）、王思遨（Nicole Wong，生於1990年）、陳惠立（生於1988年）和陳子雯（IV Chan，生於1978年）等。專場內設有閱讀空間，擺放多本由香港藝術機構出版的刊物，讓中東地區觀眾更了解香港藝壇。

他鄉遇故知當然好，在中東用大量廣東話交談令我有時空錯亂之感，同時因熟悉感而感到安慰。可是，當再深入思考此專場的意義，問題不停湧現：為數不過10間的駐足香港的畫廊能如何呈現香港藝術生態？藝博會屬商業操作場所，受商業考量如作品銷情及開支等限制下，對於香港藝術的敘述是否有進步空間呢？縱然此專場有獨立策展人從中協調，其實也很難完全以香港敘述出發。下一個令人深思的問題是，什麼是香港藝術？它的本質是什麼？這令我回想起與居於中東的港人聊起香港文藝創作時，多的反應是認為香港是文化沙漠。此想法似乎是植根於港人的文化自卑感。殖民地時期教育不提倡香港文化身分。回歸祖國後，教育上主力建構廣義的中華民族身分。幸好1980年代流行文化甚為興盛，香港文化及美學以電影及大眾傳播輸出海外，影響多個東南亞地區。其實類似情况在西南及南亞區域也有，比如寶萊塢（Bollywood）文化能普及至中東地區。很多阿拉伯人都是看寶萊塢長大，影響着藝術家的創作，和80年代長大的日韓影迷看周潤發和梁朝偉的情况很相似。從流行文化輸出的影響力及美學遠比港人想像的大，也可說是塑造香港的創作意識中重要一環。

至於阿拉伯觀眾對香港藝術又有何觀感呢？相比兩地的當代藝術發展，阿布扎比欠缺管理上較有規模的畫廊，大型的當代藝術館也只是在興建階段，藝術教育上多着重創作及實踐，較少有批判分析文化的專科。香港的藝術生態系統則較為完善，不乏有規模的文藝機構如M+、大館等，亦有Art Basel作為藝術市場的信心指標，本土畫廊業亦頗為昌旺。藝術作品方面，中東觀眾對香港藝術很感興趣，特別是一些糅合國畫及現代場景的創作。比如漢雅軒今次展出大師級陳福善的作品，大受好評。很多本地藏家也對色彩斑斕又奇巧，同時暗喻社會狀况的畫作感到好奇。另外，SC Gallery展出杜海銓（Jacky Tao，生於1996年） 的工筆畫，呈現香港日常場景，吸引了阿拉伯觀眾了解傳統工筆畫在當代的實踐。

阿聯酋的藏家圈子很細，主要是王室成員，而一般國民亦較為富庶，都很有潛質成為藏家。整體而言，讓中東藏家圈子認識到香港藝術家也是一樁美事。中東作為未來資金流向的地區，香港畫廊來此試試水溫，說不定未來可以衍生更多文化交流的機會。

文：鄧芷茵

（游走阿布扎比與香港兩地的策展人，專注當代藝術及文化研究）

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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