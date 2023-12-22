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開眼 一場show一次旅行

神級遇上神隱級 抽象先驅在海牙

【明報專訊】提及荷蘭海牙，你可能想起審判納粹及人道罪行的國際法庭，而非藝術文化軼事，不像首都阿姆斯特丹般。其實，海牙有不同的藝術空間及博物館，一方面具經典名畫館藏，一方面有當代藝術的熱點，形成有趣對比。

之前遊歷時，剛好遇上荷蘭國寶Piet Mondrian與瑞典藝術家Hilma af Klint的展覽。前者大名或不陌生，後者可謂現代藝術預言先驅、有如謎一樣的女性，並曾表明死後20年都不能公開其作品，逾半世紀後才被肯定。這雙重「神級」展，讓眼睛和腦袋一同大開。

謎一樣的女人 畫中找尋靈性啟發

Hilma af Klint（1862-1944）可說像是生錯時代的人。19世紀末歐洲面對工業革命、科學發展、民族主義漸強等，社會文化均有很多蠢蠢欲動的改變，當時更興起了唯靈主義（spiritualism）、神秘主義（occultism）等社會宗教運動。Hilma af Klint喜歡繪畫之餘，更熱中研究及試驗靈性上的開發。現在我們常說的身、心、靈及打坐冥想，她100年前就在做。

回帶先說說af Klint的童年吧。af Klint生於瑞典一個新教家庭，父親是海軍成員。她有機會接受教育，1880年入讀斯德哥爾摩的技術學校，學習繪畫傳統人像，她漸漸對神秘主義感興趣。同年她妹妹突然離世，令她大受打擊，欲進一步尋求靈魂之間的溝通。20歲時，她成為首名獲Royal Academy of Fine Arts取錄的女性，及後以優異成績畢業。畢業後，她參加過好些風景畫展覽，又遊覽多個歐洲城市。

由傳統人像及風景，她漸漸在畫中找尋靈性上的啟發，又指可以連接更高的力量，像中間人般把這些領悟傳遞出來，驅使她超越繪畫歷史的框架。她受到大自然、數學、醫學解剖啟發，化為對稱構圖、幾何圖案，常見花瓣、萼片、太陽、行星、螺旋等符號。1907年，af Klint繪畫10幅每幅足足3.2米高的畫作The Ten Largest。作品以圖案、文字，以及當時來說十分大膽及極為新穎鮮艷的拼色，表達人生的4個階段——童年、青年、成年及老年。她只用了約40天便完成此批巨畫。

同一時間，歐洲現代藝術史正面對重要轉折期，抽象畫正在萌芽。1915年，馬列維奇展出破天荒前衛畫作《黑方塊》；西班牙畢加索的野獸派、立體派影響力驚人；1920年代Mondrian發展其Neo Plastic幾何畫作。然而，af Klint預料時不與她，多年來低調作畫，部分系列只有小量贊助者、好友，或因為交流靈性學而認識的人看過。她更表明，在她死後20年內不能公開其作品。退後一步說，受着傳統性別角色影響，女性在追求自我實現一直受到壓力，加上「獵巫」或污名化的傳統，更莫論其靈性開發上有可能引來的「危機」。事實上af Klint 1944年離世，畫作半世紀無人問津，幾乎被人遺忘。至2018年，美國藝術館The Guggenheim為她舉行在美首個大型畫展，正式高度肯定其於藝術歷史上的重要，才引起廣泛關注。

對照二人如何從樹木中領悟

如果說Piet Mondrian（1872–1944）是「神級」，af Klint則是「神隱級」。倫敦Tate Modern今年4月舉行二人聯展，嘗試並置這兩名抽象藝術先鋒，引起熱話。展覽巡遊至海牙Kunstmuseum，此館本身已擁有國寶Mondrian的豐富收藏。從展覽中可見，即使兩名藝術家不認識，沒有交流過，他們亦有着不少可對讀的連結點。兩人都接受傳統藝術訓練，一開始醉心繪畫風景畫，他們均在浩瀚的大自然中，捉住了細緻的觀察。及後他們亦不受形式所限，在畫中自由思考世界與人的關係，散發着某種誠實無畏。

由一棵樹講起，展場對照二人如何從樹木中領悟，相當有趣。1908至1913年，Mondrian畫了樹的系列。部分畫作驟眼看竟令人聯想起畫家吳冠中的感覺，Mondrian捕捉樹木間的線條，筆觸清勁有力。資料指出，Mondrian並非只要複製樹的輪廓而已，而是樹與樹之間、樹與光影之間的節奏。這種以視覺呈現節奏的練習，漸漸造就其後簡約幾何畫作，以直線、橫線及原色呈現空間張力。af Klint則多年繪製精細的植物繪圖，場內展出她轉化的Tree of Knowledge系列。她以傳說中連接天地的axis mundi（世界軸心樹）為基礎，每一棵樹均蘊藏不同的寓言及故事。視覺上亦有所嘗試，她結合植物圖與Art Nouveau（19至20世紀新藝術運動）的畫法，讓樹看上去有如建築物，現在看來，優雅又帶科幻感。

去除形態 道出事物本質

二人由風景起步，慢慢去除形態，道出事物本質。什麼叫去除形態？那就不得不提1914至1915年期間af Klint繪畫的天鵝系列，場內可一次過看到其9幅畫作。觀者可見首幅畫上有兩隻天鵝，一黑一白對稱出現，再逐張逐張畫漸趨抽象，化為黑白立方體圖案，至融為黑白點點的顏色，及後化為混沌。館方就進一步分析當時正值第一次世界大戰，瑞典為中立之地，畫作彷彿亦能回應時態，以及當中的焦慮和渴望。現在我們可以用「抽象畫」去理解作品，但當時af Klint似乎並非要挑戰藝術形式，而是透過繪畫探索神智學（Theosophy）中的四維空間及「以太」（Ether）等概念。有關學說認為人類不止於肉身外表的形，而是由流動而無形的能量組成，重新理解一切可見與不可見。

這些畫，到底是af Klint的藝術品、日記，還是學術筆記本？說到底，創作總與生活密不可分，人如其畫，畫如其人，af Klint一直以繪畫追尋自己的世界觀，可謂相當徹底。Mondrian同樣一直追求表達自己的方式，更與其他藝術家一同推動荷蘭前衛藝術運動De Stijl。館內更有另一個常駐展廳介紹De Stijl成員之間互相刺激的力量。逛完展覽，看到一班創作者的實驗精神，時不與我又如何呢？先對自己真誠，時代均由每個人組成吧！

Hilma af Klint & Piet Mondrian: Forms of Life

日期：即日至2024年2月25日

地址：Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag, Netherlands

網址：www.kunstmuseum.nl/en

文：小東

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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