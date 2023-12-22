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開眼 藝述速遞

Friday Planner：行乜冬冬好

【明報專訊】是日冬至，嚴寒。過幾日聖誕，可做個文青行勻港九新界，向藝術品取暖。師承水墨大師呂壽琨的蛙王（郭孟浩），於土瓜灣牛棚藝術村舉辦「蛙王與你藝集迎冬」。走進「蛙托邦」，細看蛙王今年新作，擺脫塵俗煩囂同時，吸收神秘歡樂感。

除了「牛」同「蛙」，仲有無其他動物？有。繪本藝術家貓珊在聖誕節分享關於貓和春天的香港故事。出版《通往大嶼山的慢船上》不久的她，正在深水埗Parallel Space舉行個展。畫內有樹，有屋，有人，有騎單車、做運動的動物，更有邊排便邊看書的喵喵，大癲。渡海中的天星小輪，坐滿異趣可愛、伸出頭來的動物。場內每一格，盛載滿滿的大城小事。

2023年邁向尾聲，「玩轉大館馬戲季」火熱回歸。來自世界各地的當代馬戲藝術家及街頭表演者，到中環大館表演連串馬戲節目。聖誕當日會有屢獲殊榮的英國喜劇大師Fraser Hooper演出《小丑出招》，他將踏上擂台，展示如何「拳拳到肉」——憑獨有本領擊中觀眾笑點。《「偶」遇長頸鹿遊遊》則是西班牙Xirriquiteula Teatre打造的大型木偶演出，3隻長頸鹿將閒逛大館，毋須語言，便可引領遊人步入超現實時空。

放煙花屬除夕倒數「例行公事」，不想躋身人潮，平日可到荃灣南豐紗廠觀賞「煙花」綻放。巨型「煙花」裝飾利用紗廠公園作品《跡織繪》原有物料升級再造，貫徹環保始終如一。隨着《跡織繪》大變身，公園掛上新作《編織牆》，演活陳慧關於荃灣的女工故事《香草織》。看完煙花，不妨順道到「牆」打卡，回顧舊日荃灣。

#蛙王與你藝集迎冬 #貓珊個展

#玩轉大館馬戲季 #南豐紗廠

[開眼 藝述速遞]

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