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開眼 文化特別版

與亞洲小泥人對視

【明報專訊】「不！不能只說一件作品！」

記者問M+館長華安雅（Suhanya Raffel）認為館內至今最重要的藏品是什麼，身為母親的她形容這條問題就像問「誰是你最喜歡的孩子？」。M+上月過了兩歲生日，未計檔案藏品，藏品已逾8000件，她的思緒在芸芸藏品左穿右插，說出重要藏品當中3件——呂壽琨「禪畫」系列、倉俁史朗《清友壽司吧》，以及安東尼．葛姆雷（Antony Gormley）《亞洲土地》（Asian Field），分別代表M+不同面向。

其中《亞洲土地》在M+開幕期間，已經備受觀眾關注，約20萬個小泥人堆滿整個展覽空間。每個小泥人形態各異，小泥人只以空洞代表雙眼，仍然滿載生命力。華安雅形容葛姆雷這件作品「雄心勃勃」（ambitious），數量驚人的小泥人絕非由葛姆雷獨力完成，他邀請廣州象山村約300名居民一同用5天時間製作，「因為跟社群合作，它（《亞洲土地》）才能存在」。

《亞洲土地》在2003年製成，葛姆雷只要求居民製作的泥人約手掌大小、可以站立和有一雙眼睛，其餘任由發揮，方得出小泥人形態各異的有趣景象。《亞洲土地》每次展出都用上逾2000平方米空間，小泥人顏色與肉色相近，密密麻麻的小泥人目光一致凝視觀眾，觀眾猶如被「眾人」所視，不得不思考自身位置。

「眾人」亦見證香港繼國際金融中心後，正努力躋身亞洲藝都之列，然而藝術生態沒可能靠誰獨力建成，M+身為香港最大型的博物館，又佔據着什麼位置？

■藝術家簡介

英國當代藝術家安東尼．葛姆雷（Antony Gormley）出生於1950年，其雕塑、裝置作品着力探討人和空間的關係、生命和存在等議題。《土地》系列自1989年開始，分別在多個大洲製成，《亞洲土地》為其中之一。2015年末，其公共藝術裝置《視界香港》中多個人形雕塑在香港街頭和天台展出，天台上的人形雕塑被市民誤會有人意圖輕生，成為城中一時熱話。

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

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