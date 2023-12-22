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藝術怎麼辦？ M+館長：發展實質文化城市

【明報專訊】文化藍圖久聞樓梯響。文化體育及旅遊局早前表示今年內公布《文藝創意產業發展藍圖》，產業化是藍圖重點之一。文藝包括視覺藝術、表演藝術、影視等範疇，各有不同的藝術生態，產業化必須度身訂做才能奏效。〈文化力場〉一連數期「藝術怎麼辦」系列，將首先針對視覺藝術這一塊，從博物館、藝博會等面向，試析視覺藝術現存生態。

標榜視覺文化的M+開幕短短兩年，頃間躍身國際藝術新貴，成為外賓訪港的指定地點，而匯聚東西視角的展藏方向，亦建立了特色，吸引內地及東南亞遊客到訪。亮麗背後，社會大眾不時關注M+斥巨資添購藏品，以及其所屬西九文化區（下稱西九）的財政狀况。作為半官方機構（quango），既需符合公眾期望，又面臨營運壓力，M+如何將公帑轉化成滋養公眾的藝術，又帶香港走上亞洲藝都之路？在香港藝術生態中可以扮演什麼角色？今期專訪M+館長華安雅（Suhanya Raffel）。

【藝術怎麼辦系列之一】

2008年政府向西九撥款216億元，獲官方注資和行政自主後，西九自此背負自負盈虧的責任。15年過去，區內文化基建陸續開幕，同時卻傳來財困噩耗，預料2025年初便會耗盡撥款。在2022至23財政年度，西九營運赤字達7.18億元。

M+作為西九一分子，華安雅指，館方正與西九合力建立財務基礎，開拓收入來源，如商店收益、門票銷售、籌款、企業和個人贊助等，以緩解財政危機。在2022至23財政年度，M+成本回收率為46%，她透露M+每年目標是賺回營運成本的六成，「因為世界上沒有任何一個文化機構，你能夠說得出來，它可以賺取利潤」。

既然博物館開源有限，她的解決辦法就如西九管理局行政總裁馮程淑儀對傳媒所言，期望西九發展商業設施後就能拉上補下，財政上支援區內文化機構。然而2025年距今只餘1年多，西九能否撥開雲霧仍是未知數。而且M+工作剛上軌道，貿然節流亦不輕易。

建立館藏 帶香港到世界

香港自2020年起躋身全球第二大藝術拍賣市場，但觀乎同樣位列三甲的紐約和倫敦，皆兼備面向全球的藝術拍賣市場和大型文化機構，後者在昔日香港似乎闕如。「香港在發生什麼事？現在我們第一次建設實體文化資本。」華安雅說。她強調「實體」，因為認為香港的文化資本一直豐富，只是較少正式整理，隨着正式藉由大、中型和草根文化基建的建構，「將香港發展成一座實質的文化城市」。

M+是香港藝術生態的新血，作為藝術家和觀眾之間的中介機構，華安雅強調不會重複其他香港或亞洲文化機構所做的事，「對我而言，M+要作為全球博物館，帶香港到世界」。她在澳洲昆士蘭藝術館與現代藝術博物館任職時曾策劃「亞太當代藝術3年展」，向世界推廣亞太當代藝術，來到M+多年，亞太地區已有足夠藝術雙年展或3年展，因此她說在M+更重要的工作是建立館藏。

在2022年，M+藏品中只有23.29%來自香港藝術家和創作者，因為亞洲藏品對M+同樣重要，「這個區域實際上是世界的一半」，在世界補充亞洲當代藝術的聲音。M+標榜的視覺文化藏品包括藝術、設計、建築和流動影像等領域，香港藏品研究和展覽也一點一滴補足香港藝術史。

展覽像首詩 不能取走一個字

M+的視覺文化取向，從她所選其中3件重要藏品可見一斑。其一是英國藝術家安東尼．葛姆雷（Antony Gormley）的《亞洲土地》（Asian Field），由藝術家跟廣州社群合作而成；其二是香港水墨畫家呂壽琨的「禪畫」系列，引領香港新水墨運動；其三是日本設計師倉俁史朗的《清友壽司吧》，完整保存1980年代都市商業設計，透過一間壽司吧反映倉俁的設計原則。部分觀眾看後不解M+為何斥1500萬元購買現今常見的壽司吧枱，然而此想法反證倉俁在1988年的設計仍影響亞洲當代室內設計。

華安雅形容M+每個展覽就像「一句句子」或「一首詩」，「你不能單獨取走一個字，你需要將所有字放在一起才有意思」。來年有3個主要新展覽，繼續回應M+視覺文化的不同面向——與法國國家圖書館合作的黑白攝影展覽，華裔建築師貝聿銘回顧展覽，以及中國時裝設計師郭培專題展覽。

聯繫香港藝術家與國際觀眾

為聯繫香港藝術家與國際觀眾，M+亦延續原有的藝文工作。例如挑選香港藝術家到威尼斯視藝雙年展舉辦個展，挑選工作原由藝發局負責，但自2013年起，M+未開幕前已和藝發局合作挑選，2022年選了徐世琪，2024年則由楊沛鏗代表香港參展。另外，自1990年代末由瑞士收藏家烏利·希克（Uli Sigg）創立的中國當代藝術獎，近兩屆改由M+頒發，並改名為希克獎。華安雅觀察香港暫未見同等分量的藝術獎，獎項除了嘉許藝術家，也讓國際評審認識中國當代藝術家。例如「希克獎2023」的首輪評審，便包括了英國泰特美術館長Maria Balshaw和紐約現代藝術博物館長Glenn D. Lowry。

「成熟需要時間，因為下一個非常重要的部分是觀眾，認知和受過（藝術）教育的觀眾群。」M+雖有學習中心，但華安雅認為作用有限，必須從教育裏的藝術入手，「因為我們是博物館，不是一所學校」。她描述近年M+的觀眾狀况，起初受防疫政策所限，大多數是香港本地觀眾，但與內地通關後，內地觀眾一度佔六成。她透露現時香港本地、內地和東南亞觀眾均佔約三成，「這就是我一直說的全球博物館」。

期望教育課程配合 推動文藝發展

除了觀眾，她指策展人、修復師、藝術行政、藝術媒體等崗位都需要時間發展成熟，才能建構成熟的藝術生態。她認為目前較急切需要修復人才，大中華區不乏歷史文物修復人才，但修復當代藝術品的則較少，特別是當代藝術品的物料五花八門，「現代與當代有不同培訓需求，我們必須建立這一點，需要高等教育機構與博物館機構合作」。例如M+當需要數碼藝術修復師，都要向海外招手，「因為我們沒有地方培訓他們」。所以她強調需要跟香港教育系統合作，改變課程以配合發展文藝。「它（香港教育課程）由金融和科學主導，多於文化和人文。」華安雅說。教育系統裏更妥善的藝術課程如同蒸氣，推動文化城市的內涵愈走愈遠。

文：嚴嘉栢

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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