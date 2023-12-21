seasonal picks：聖誕悉心打扮 展現迷人一面 凝住瞬間 粉紅浪漫回憶

粉紅甜美妝容

拿起她心愛的化妝盒，輕輕塗上淡淡的粉底，令皮膚看起來更加無暇，妝容透亮而精緻。她還加上了柔和的粉紅色調眼影，塑造出一雙明亮而迷人的眼眸，接着她在雙頰掃上粉色胭脂，為臉龐增添一抹自然紅潤。最後她挑選一支粉紅色唇膏，輕輕塗在嘴唇上。粉紅色的唇彩散發淡淡的甜美氣息，讓她的笑容更加迷人，令人不禁想要靠近她，感受她的溫柔與幸福。●

保濕滋潤皮膚

準備上妝前，預先按摩面部，讓皮膚看起來更細緻透亮，也令輪廓線條更緊實。迎接佳節來臨的前夕，亦應該多加注重護膚，可以使用保濕面膜、精華液和眼部護理產品來滋潤皮膚，修復細紋和暗沉，使皮膚保持水潤飽滿。定期去角質和使用面部按摩工具也有助於改善血液循環，讓皮膚更亮麗。良好的護膚習慣，能讓人在佳節中散發出自然的光彩。●

華麗精緻配飾

打開珠寶盒，挑選飾鑽扣珍珠耳環與相同款式的髮夾，為她微曲的長髮增添閃耀光芒。精緻的配飾讓她的造型增添了一絲優雅和奢華感。耳環上的閃亮鑽石與耀眼的珍珠巧妙結合，將她的耳垂點綴得煞是迷人。髮夾輕輕固定着她的秀髮，為她的髮型增添一抹華麗亮點。身上閃爍着光芒的珠寶配飾，讓她在聖誕夜成為眾人矚目的焦點。●

優質皮革手袋

拿起由優質的皮革製成，搭配金屬飾品的手袋。輕輕觸摸着手袋的質感，卻不確定手袋是否搭配裙子。將裙子提起仔細對比，突然又看到與裙子色調相近的手袋，飾有精緻的刺繡和珠片裝飾。雖有猶豫一刻，但再將手袋搭配在裙子旁邊，從鏡子中看着精緻的造型，感到滿意。 ●

晶瑩水晶杯

細心挑選了一個造型優美的酒杯，散發着晶瑩剔透的光輝，就像裝滿了奢華的氣氛。輕輕拿起水晶酒杯，感受着它的冰涼觸感，幻想投入到晚宴的精緻氣氛。酒杯設計細緻精美，每一個刻痕都展現出水晶的高貴與華麗，讓她期待這將會是個充滿驚喜和浪漫的晚上。●

水鑽高跟鞋

每雙高跟鞋都充滿吸引力。有些鞋子飾有水鑽，散發華麗閃耀光芒；有些鞋子則以鴕鳥毛裝點綴鞋身，既誇張又獨特。一雙一雙地試穿，在鏡子前，細看着自己穿著不同款式高跟鞋的樣子。有些鞋子將雙腿顯得修長迷人，有些則增添了優雅氣質，她只希望找到一雙完美襯托造型的高跟鞋，給予她自信。●

神秘黑色造型

挑選聖誕派對服裝，試穿手工刺繡的短身上衣，搭配同款設計的刺繡鉛筆裙，黑色的造型散發一份神秘感。上衣的手工刺繡奢華講究，鉛筆裙則貼合身形曲線，展現出優美身姿。佩戴彩色水晶裝飾頭箍，與黑色服裝形成鮮明對比，為整體造型增添一抹活力。在鏡子前轉了個身，自信地笑了笑，她知道自己看起來絕對迷人，展現魅力。●

童話盛宴

來到晚宴一刻，一身粉紅造型，散發出溫柔氣息，與桌上擺放的一排粉紅水晶杯互相襯托，恍如一場粉色童話的盛宴。水晶杯閃爍的粉紅色光芒，亦為約會增添了一份柔和的奢華。手上佩戴着的珍珠鑽扣金屬手鐲，為造型增添一抹精緻和高雅。手鐲的精細鑲嵌設計，展現了她對細節的品味追求。●

迷人粉紅造型

高掛的水晶燈照亮了整個空間，並增添了一抹華麗的氣氛，期待和伴侶笑着互相傾訴心事，彼此的眼神充滿了愛意。在這個浪漫的聖誕約會上，她穿上一套迷人的粉紅色造型，散發出讓人陶醉的魅力，大衣的粉紅色絲綢，襯托着她的微笑。她知道，這個特別的夜晚將成為難忘回憶，而她的精心打扮也成為與伴侶共度美好時光的見證。●

文：劉詩言

模特兒：Shini（Synergy Model Management）

化妝及髮型：Kennis Leung、Chris Lam

場地提供：Saint-Louis銅鑼灣店

查詢：Delvaux 3583 1223（K11 MUSEA店）

Fendi 2524 1339（置地廣場店）

Giuseppe Zanotti 2805 0890（中環ifc店）

Gucci 2524 4492（置地廣場店）

LYMA https://lyma.life

Roger Vivier 2810 8690（置地廣場店）

Saint-Louis 2601 4811（銅鑼灣恩平道店）

Valentino Beauty 2323 3828（海港城店）

連卡佛 2118 2288（中環ifc店）

編輯：陳淑安

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