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fashion news：Ancora系列新加坡亮相

【明報專訊】Gucci新任創意總監Sabato De Sarno的第一個系列Gucci Ancora，9月於米蘭發布後在今月首次來到亞洲，並選擇於充滿活力兼文化多元的新加坡亮相。發布會選址Ritz Carlton酒店的Garden Pavilion亭園舉行，Gucci在場地架起一個巨大的方形盒子，盒子內外包括牆壁、地氈和裝飾家具均用上Rosso Ancora紅色，令參與者完全沉浸於一片酒紅色的空間。發布會展示Gucci Ancora及Gucci Ancora Notte系列共30個造型，後者全為高端晚禮服，11月初才剛於LACMA Art + Film Festival晚會首度公開，品牌亦同時展示Valigeria系列精選旅行配飾。

來到東南亞，當然少不了邀請該區域的明星靚人出席，嘉賓包括來自東道主新加坡的女星歐萱和黃思恬、男星Benjamin Kheng和容啟航、時尚KOL Yoyo Cao；其他嘉賓有馬來西亞籍女星Zahirah MacWilson、越南女演員兼歌手Chi Pu及模特兒Chau Bui，以及泰國人氣男星Jirawat Sutivanichsak和女演員兼模特兒Supassara Thanachart等。他們部分未必為香港人熟悉，但穿起Gucci最新系列卻一點也不輸蝕於中日韓歐美的明星。●

查詢：Gucci 2524 4492（置地廣場店）

文：溫兆明

[The Buzz]

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