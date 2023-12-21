fashion news：Ancora系列新加坡亮相

【明報專訊】Gucci新任創意總監Sabato De Sarno的第一個系列Gucci Ancora，9月於米蘭發布後在今月首次來到亞洲，並選擇於充滿活力兼文化多元的新加坡亮相。發布會選址Ritz Carlton酒店的Garden Pavilion亭園舉行，Gucci在場地架起一個巨大的方形盒子，盒子內外包括牆壁、地氈和裝飾家具均用上Rosso Ancora紅色，令參與者完全沉浸於一片酒紅色的空間。發布會展示Gucci Ancora及Gucci Ancora Notte系列共30個造型，後者全為高端晚禮服，11月初才剛於LACMA Art + Film Festival晚會首度公開，品牌亦同時展示Valigeria系列精選旅行配飾。