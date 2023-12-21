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the buzz：回歸品牌根源 全新手袋 塑造大膽自信女性

【明報專訊】S.T. Dupont給人最深的印象，必然是精美的打火機，其撻火時發出清脆的聲音，更是一種品味的昇華。但又有誰想到這個創立於1872年充滿陽剛味的老字號，最近竟推出4款女裝手袋？《明報》life&style訪問品牌行政總裁Alain Crevet，一探究竟。

S.T. Dupont因打火機及一系列男士精品而廣為人知，其實在悠久的品牌歷史中，早期就有很多知名的女性客戶，因此在品牌的角度來看，推出女裝手袋系列實不足為奇。品牌行政總裁Alain Crevet解釋：「品牌始於1872年，早在151年前就以Maître malletier / maroquinier（行李箱、皮具製品專家）自居，知名女性客戶包括法國皇后Empress Eugenie de Montijo（拿破崙三世之妻），我們為她製作一個行李箱，這亦是品牌首個此類型的產品；英女王伊利沙伯女王二世也是其中一員，品牌為她與愛丁堡公爵的婚禮也訂製了一個行李箱；19世紀和20世紀的女性名人則有Audrey Hepburn、Marilyn Monroe和Jackie Kennedy，她們很早就使用我們的產品。因此我們通過全新的女性和中性手袋系列『回歸品牌的根源』。」

品牌風格「顛覆傳統」

不過男女有別，各有不一樣的品味、價值觀和需求，S.T.Dupont怎樣將這些差異統一於品牌的價值和傳統之下？「我們將品牌的風格定義為『顛覆傳統』，憑藉卓越的產品令我們擁有一些非凡的客戶，他們是領袖、塑造者和反叛者。除之前提及的卓越女性，還有Picasso，也有更接近我們的名人如Yves Saint Laurent、Karl Lagerfeld等。他們都追求卓越的風格和品質，這正是S.T.Dupont提供的。我們所有的產品都是在法國或意大利人手製作，品質水平極高，風格既永恆又時尚。這正是所有系列的特點，不管是皮革製品、手袋還是配飾。」

重塑1953年設計 手袋保留秘密隔層

今次品牌一共推出4款女裝手袋：X-BAG將品牌打火機和鋼筆上的璣鏤刻花工藝放大呈現於袋身上，被稱為Firehead的璣鏤刻花，放大後呈現一個「X」字形，因而以X-BAG命名。另一款名為APEX的袋款，同樣用上Firehead璣鏤刻花為裝飾，並以3D立體效果呈現於皮革上，突顯利落乾淨、外觀尖銳和時尚的設計。以上兩個袋款均體現了品牌風格及雕刻金匠的工藝。

稱為RIVIERA的手袋，設計重塑了1953年品牌創辦人Simon Tissot Dupont之子Andre Dupont為Audrey Hepburn設計的首個女士手袋，袋款當年以限量版推出，配備了一個秘密隔層，無論是化妝品、首飾、劇本、合同等機密文件都能妥當收納。經重塑的RIVIERA以新穎設計迎合現代女性的需求，手袋保留原有的秘密隔層，並以一把飾有Diamond head（鑽石菱角飾紋）璣鏤刻花的「火機掛鎖」作為守護，藉此向品牌著名的Ligne 2打火機致敬。

最後一個袋款為1872，以品牌創立之年為名，代表傳承與現代的融合，並飾以璣鏤刻花為袋身圖案，造型乃簡約實用的tote bag，適合男女出行之用。「我們將自己豐富的歷史與現代風格結合而取得靈感，我們的女性用家是現代、大膽和自信的。她們是塑造者，而不是追隨者，就像過去使用和喜愛S.T. Dupont的女性，能塑造自己的未來，不害怕顛覆傳統。」

那Alain Crevet認為品牌推出手袋系列背後有什麼意義？「我喜歡用『一切都在改變，卻又一切都不變』來定義品牌的這個新篇章，因為與之前相比，這確實是個大膽的改變。我們的打火機、鋼筆、配飾和皮具系列主要針對男性客群，但女士手袋同時是對品牌近一個世紀（從1872年到1960年代）回歸的象徵，即開發卓越的皮革製品和配飾，既為大膽的女性，也為男性而設。這需要在產品開發方面作重大投資，所以我們聘請了一支由年輕設計師組成的專業團隊，他們均接受過法國頂級奢侈品和時尚品牌的培訓，以創造這個全新的女士手袋系列。」●

查詢：S.T. Dupont 2877 4138（太古廣場Harvey Nichols內專門店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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相關字詞﹕Sabato De Sarno 手袋 S.T. Dupont

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