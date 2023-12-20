明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Food & Beverage

飲食

廚房說書人：聖誕談火雞：為何火雞和土耳其一樣叫Turkey？

【明報專訊】英美習俗，聖誕節會吃火雞，據說英王亨利八世是開創者。但火雞味如嚼蠟，且又大隻，尋常五六個人都難以打發，所以我實在不敢恭維，就算是聖誕，乾脆吃隻炸子雞美味和受用得多。

聖誕節烤火雞 一雞五吃

台灣才子詹宏志太太王宣一，生前撰文講廚房做菜經歷時便有提到，聖誕節烤火雞，過一下洋人節慶，但後遺症是，火雞個頭大，要食足五餐才可把整集雞打發的生活趣事：第一餐吃原隻火雞；第二餐把剩下火雞片肉做三文治；第三餐再把肉撕下或切成條狀，再加入青瓜絲、麻油、醬油拌在一起，做成山東燒雞；第四餐把餘下的碎肉做意大利粉；最後，把雞骨架加白菜和粉絲做湯，一雞五吃。單是看，都覺得吃得費勁和辛苦。

我心中一直有個不解之謎，為何火雞的英文名稱和土耳其會一樣，都叫Turkey？火雞的原生地是美洲，似乎與土耳其風馬牛不相及。直到後來看了一本書，史丹福大學教授Dan Jurafsky所著的The Language of Food，才得悉答案。

非洲珠雞跟美洲火雞有何關係？

16世紀，葡萄牙銳意擴展海權，於是探索新航路，並發展新的貿易路線，逐漸涉足西非海岸。當時除了搶奪奴隸外，還作黃金、象牙、香料、禽類等貿易，當中便引入了非洲原生的「珠雞」（guinea fowl），因為它們來自突厥人（Turks）統治的土地，如馬穆魯克（Mamluk）王朝，因此當時叫土耳其雞（Turkey cock）。

答案開始有點眉目，但讀者還是會問，非洲珠雞又跟美洲火雞又有何關係？雖然葡萄牙探險隊當時沒有去美洲，但Jurafsky教授估計，他們與西班牙這競爭對手，在海上的島嶼（諸如補給站）相遇，因此也得到了火雞。另一方面，為了保持海上優勢，當時葡國對海上探險隊實施嚴格法令，限制他們出版或發表航海圖，以免透露探險旅程和路線的詳情和資料，否則甚至會判以死刑。在這種情况下，外人難以得知葡萄牙人船上的禽鳥是來自美洲還是非洲。英國人在安特衛普（比利時港口）這貿易集散地，從葡萄牙人那裏購得這兩種外觀接近的禽鳥時，易生混淆，因此便把美洲原生的火雞，誤作非洲原生的珠雞。後來，在集非成是下，也成了今天大家把火雞叫作turkey的因由。

諷刺的是，近年土耳其認為國家與火雞英文叫法一樣，是損害國定形象，2021年底，該國總統埃爾多安下令避免使用Turkey，而改叫Türkiye。土耳其廣播電視公司國際頻道便直接指出，這是為了避免土耳其與火雞的貶義聯繫起來。或許，這也是「說好土耳其故事」工程的一部分。●

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：蔡子強​（隔周刊出）

相關字詞﹕Türkiye 土耳其 聖誕節 蔡子強 廚房說書人

上 / 下一篇新聞