葡萄酒 威士忌 氈酒迎聖誕 佳節碰杯 聽香檳音樂

音樂家為香檳譜奏樂曲

過節第一時間想開香檳,「卜」一聲更增節日氣氛。二人世界倒數時開香檳便更顯浪漫。如果你的她/他喜歡音樂的話,建議可考慮選購最新上市的Krug Grande Cuvée 171ème Édition香檳一同慶祝。早前Krug在香港開設Tasting Sound多重體驗期間限定店,讓公眾進入特別設計的音響室,邊看LED屏幕邊喝Krug Grande Cuvée 171ème Édition香檳,邊聽着由多名音樂家為香檳所譜奏的樂曲,感受香檳之聲音。可能你沒有去到這期間限定店,但亦可在網站上找到特別為這香檳創作的樂曲,一邊喝香檳一邊感受Tasting Sound。我雖然不是音樂人,但在喝着香檳和聽着樂譜時,更感受到香檳的澎湃和果香,好像跟音樂家有些共鳴,當然邊喝香檳邊聽聖誕歌亦是很好的搭配。171ème Édition香檳主要以2015年作為基酒,最舊的年份可追溯至2000年的基酒,陳年最少7年以上才出廠。香檳帶淡金黃色,香氣四溢而具層次,帶白花、蜜糖、柑橘、烤杏仁、礦物、牛油麵包、白桃、糖漬檸檬及乾杏脯等味道,餘韻悠長,定價約$1880,各大酒舖有售。

聖誕節日派對很多時都會像自助餐般有多款美食共冶一爐,我覺得年份粉紅香檳會比較百搭,建議可選擇來自另一法國著名香檳莊Perrier-Jouët 的 Champagne Perrier-Jouët Belle Epoque Rosé 2013年粉紅香檳。有「巴黎之花」之稱,酒瓶經典的銀蓮花圖案十分優美,帶它參加派對相當得體。我今年到法國香檳旅遊時,亦在Maison Perrier-Jouët Belle Epoque大宅內試了香檳配對午宴,當中以這年份粉紅香檳配和牛亦十分夾。此年份粉紅香檳以50% Pinot Noir 、45% Chardonnay及5% Pinot Meunier混釀,只有好年份才推出,陳年最少6年才出廠。此香檳帶粉紅色,層次複雜,香氣撲鼻,帶雲呢拿、牛油麵包、薑餅、礦物、紅莓、野生士多啤梨、白花及柑橘等味道,餘韻悠長,定價約$1890,各大酒舖有售。

派對必備平易近人紅、白酒

參加節日派對,我通常不會揀需要唞氣2至3小時以上的葡萄酒,因為大家喝其他酒一段時間,你的酒才慢慢進入狀態,真的不夠爽。所以我會揀一些比較平易近人的葡萄酒,那就可以即刻和大家分享。

Riesling白酒香氣四溢而充滿果香,就算不太喜歡喝酒的朋友也容易接受。推介Dr. Loosen Bernkasteler Lay Riesling GG Dry 2021年,優雅而具層次,帶白花、礦物、白桃、火石、柑橘及蜜糖等味道,餘韻悠長($315,Kerry Wines有售)。來自德國Mosel酒區的著名酒莊Dr. Loosen 已有200年歷史,早前有機會跟第6代莊主Ernst Loosen 會面,莊主表示它們的葡萄老樹滕平均約80年,我覺得以此價錢品嘗到老樹滕佳釀,性價比高。

至於性價比高又平易近人的紅酒,推介西班牙著名酒莊Marques de Riscal Rioja Reserva 2018年紅酒(約$250,Jebsen Wines and Spirits及各大酒舖有售) 。酒莊歷史悠久,源自1858年,至今仍是家族經營。此紅酒主要為Tempranillo葡萄,陳釀於木桶約22個月,香氣四溢果香濃郁,包括雲呢拿、橡木、黑車厘子、黑布冧、黑莓、黑胡椒、甜香料、甘草及熟紅車厘子等味道,餘韻適中。我建議大約放在原瓶唞氣1小時或倒進醒酒瓶等約30分鐘後慢慢品嘗,相當易入口。早前跟現任莊主José Luis Muguiro會面,我問他為什麼Reserva紅酒會在酒瓶之外以金色鐵絲網圍住整瓶酒?他解釋19世紀時的法國葡萄酒大賽中,他們的紅酒在大賽中贏了其他法國酒,因此很多人都把他們的酒瓶收起放入假酒,於是他們便在酒瓶上加了這個網,已證明這是酒莊真酒,這傳統一直維持到現在。

如果參加節日派對買葡萄酒的預算在$500以上,又想揀支精品葡萄酒跟大家分享,推介意大利的Salicutti Sorgente Brunello di Montalcino 2018年紅酒($780,Enoteca Wine Hong Kong有售)。此單一葡萄田紅酒年產量低,只有2450瓶750ml及100瓶大號(1.5L),優雅而活潑及充滿紅果香,帶紫花、礦物、紅莓、黑莓、香料、土壤氣息及烤烘等味道,配多款派對食物亦很夾。早前跟莊主夫人Sabine Elchbouer會面,莊主兩夫婦2015年接手成為新莊主,Sabine更𨍭行重新讀書成為釀酒師,這麼有熱誠追夢,值得支持!

限量威士忌、本土氈酒別具意義

喜歡蘇格蘭單一麥芽威士忌The Macallan的朋友,一定不會錯過新推出 A Night on Earth 系列第二版本 The Macallan A Night on Earth series-The Journey,寓意長時間未能見面的親人團聚之旅,在這佳節跟來自遠方的親友一起品嘗別具意義。此限量版與中國混合媒體藝術家岑妮妮 Nini Sum 合作,打造創新多層次禮盒設計。糅合歐洲及美國的優質橡木雪莉酒桶及美國波本桶的威士忌,帶烤橡木、椰奶布丁、甜奶油香草、柑橘、青檸、香草和燕麥餅乾等味道,餘韻適中,十分易入口,約$1480,各大酒舖有售。

另外,推介蘇格蘭單一麥芽威士忌Glenmorangie最新推出的限量版威士忌Glenmorangie A Tale of Tokyo (約$1100,各大酒舖有售)。受到多次東京之行的啟發,創意總監Bill Lumsden決定釀造這款帶日本色彩的單一麥芽威士忌。這是此限量版系列中的第四款,也是第一款在波本桶、雪莉桶及日本水楢橡木桶陳釀的威士忌。酒標及包裝相當精美,這次與日本藝術家山口晃合作製作,以他們對城市及歷史文化的看法為設計靈感。此威士忌輕快而帶甜橡木、焚香、胡椒、雲呢拿、橙花、柑橘、乾果、香料、拖肥、肉桂及杏仁糖等味道,餘韻適中。

喜歡氈酒的朋友,推介本土氈酒廠「無名氏N.I.P」推出的限量版Madeira Cask Aged Gin(約$628,www.nipdistilling.com 有售)。他們每年也會推出一款限量版入過酒桶的氈酒,這次選了Madeira桶,為氈酒加點果醬香氣。此氈酒可淨飲,入口順滑,帶杜松子、草本植物、黑果、紅棗、拖肥、雲呢拿、朱古力、黑茶及肉桂等味道,充滿節日色彩,選購一支富香港色彩的本土氈酒同親友慶祝佳節別具意義。在此祝大家聖誕快樂及新年進步,玩得開心! Cheers!●

■黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師,擁有英國WSET高級品酒師證書(第三級),亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客,獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com​

文:黃詩詩

美術:謝偉豪

編輯:陳淑安

